Détails des Bugatti Residences by Binghatti à Dubaï

Bugatti et Binghatti – deux marques visionnaires reconnues pour leur quête inébranlable et sans compromis de l’excellence – ont dévoilé leur première collaboration : un projet immobilier résolument avant-gardiste au cœur de Dubaï. Les détails du projet ont été révélés le 24 mai 2023 à la Coca-Cola Arena de Dubaï en présence de Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac, et de Muhammad BinGhatti, PDG de Binghatti.

Bugatti Residences by Binghatti, première résidence Bugatti au monde, se situera dans le prestigieux quartier de Business Bay à Dubaï. Cette collaboration illustre à merveille les synergies qui existent entre les deux marques et qui conduisent à un niveau d’excellence sans égal. S’inspirant du riche héritage créatif des deux marques, le projet Bugatti Residences by Binghatti repose sur une structure architecturale méticuleusement pensée, arborant une façade au design tout à fait distinctif et un aménagement intérieur très soigné. Avec ses tons et ses nuances qui invitent à la sérénité, cette « hyper-forme » contrebalancera harmonieusement la vibrante énergie de la ville, offrant une retraite paisible en plein cœur de la métropole.

Bugatti Residences intègre des éléments visuels emblématiques de Bugatti ainsi qu’un design luxueux et innovant à l’image du savoir-faire de la marque de Molsheim. La philosophie de Bugatti fusionne tout naturellement avec le talent de Binghatti et son expertise dans la réalisation de chefs-d’œuvre architecturaux. 171 « Riviera Mansions » et 11 « Sky Mansion Penthouses », tous uniques par leur disposition et leur agencement, composeront la résidence. Elle sera également dotée d’équipements de luxe absolument incomparables, tels qu’une plage inspirée de celles qui bordent la Côte d’Azur, une piscine privée, un jacuzzi, un club de fitness, un restaurant gastronomique, un service de voiturier, un club exclusif réservé aux membres, ainsi que deux ascenseurs dédiés aux véhicules des résidents reliant directement le garage de la résidence aux penthouses. De nombreux autres services haut de gamme et sur mesure, dont un service de chauffeur à la demande et une conciergerie, seront également proposés aux résidents.

Le savoir-faire incomparable et les finitions exquises offerts par Bugatti Residences by Binghatti établissent de nouvelles normes en termes de luxe contemporain. Chaque espace de vie a été soigneusement conçu pour conférer une atmosphère résolument authentique inspirée de l’ADN de Bugatti. La notion d’« art de vivre » se réinvente ici. Les « Riviera Mansions » comme les « Sky Mansion Penthouses » se dotent de vastes volumes habillés des matériaux les plus raffinés au monde. Bugatti Residences by Binghatti marie avec équilibre confort, fonctionnalité et élégance, réaffirmant ainsi la position de Bugatti et Binghatti à la pointe de l’excellence en ce qui concerne le design.

Chaque aspect du projet intègre le charme si particulier de la Côte d’Azur. Dès l’instant où vous franchissez le seuil de la résidence, un sentiment de grandeur vous transporte dans cette région si inspirante qui a depuis longtemps conquis le cœur des épicuriens, amateurs d’un art de vivre raffiné. À l’instar de Bugatti, qui a su insuffler la beauté et la sophistication du luxe à la française dans ses hypersportives, la résidence Bugatti transpose le style et l’atmosphère du Sud de la France dans cet oasis intimiste. Avec son design aux formes organiques, Bugatti Residences by Binghatti incarne la beauté et l’élégance de la French Riviera.

