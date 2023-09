Des objets uniques pour les propriétaires de Bentley Continental GT Le Mans Collection

Tous les propriétaires des modèles Bentley Continental GT Le Mans Collection recevront une housse de protection sur mesure et un coffret de présentation spécial en bois aux couleurs de la voiture, à savoir Piano Black et Verdant. Ce coffret contient la clé de la voiture, une sculpture exclusive de la Speed 8 et un livret expliquant comment la sculpture a été réalisée. Le couvercle loge une plaque signée par Adrian Hallmark, président-directeur général de Bentley Motors, et Ansar Ali, directeur Mulliner et Sport automobile chez Bentley Motors.

La première des 24 Bentley Continental GT Le Mans Collection destinées à l’Europe prend la route pour la première fois sur le continent à Düsseldorf, en Allemagne. Sur les 48 Continental GT et GTC de cette édition limitée actuellement fabriquées à la main en Angleterre par Mulliner, la division personnalisation de Bentley, seuls 24 coupés sont destinés aux clients européens.

Ce coffret est complété par un livre sur la Speed 8 écrit par l’expert automobile Andrew Cotton. Publié par Sportfahrer, ce fascinant ouvrage relié retrace le projet complet de la voiture de course Speed 8, du premier concept à la victoire de Bentley au Mans. Il comprend un chapitre entier sur la restauration de la Speed 8 de Shaun Lynn. Ce livre est orné d’une couverture verte qui arbore la couronne de laurier argentée de 2003 exclusive de la Collection Le Mans.

La Collection GT Le Mans célèbre le 20e anniversaire de la sixième victoire de Bentley dans la course la plus emblématique du monde, remportée en 2003 par la Bentley Speed 8 n°7. Cette année marque également le centenaire de la première édition des 24 Heures du Mans en 1923, lors de laquelle Bentley a enregistré le tour le plus rapide.

À l’instar du coupé présenté à Düsseldorf, chaque voiture de la Collection GT Le Mans présente des caractéristiques uniques. L’écran rotatif Bentley du tableau de bord intègre ainsi une soupape du moteur de la Speed 8 n°7 qui a remporté la course en 2003, tandis que le design extérieur évocateur arbore une peinture vert Verdant marquée d’une bande Moonbeam inspirée du monde de la compétition. Le chiffre 7 inscrit sur la calandre rappelle également la victoire de 2003.

Parmi les autres détails exclusifs, notons l’emblème à six couronnes de laurier incrusté dans la planche de bord en fibre de carbone ultra-brillante, qui commémore chacune des six victoires de Bentley au Mans entre 1924 et 2003, ou encore la calandre Bentley, initialement conçue pour protéger le radiateur sur le circuit en terre du Mans dans les années 1920. Le luxueux habitacle de la Collection Le Mans est garni de cuir Beluga, tandis que l’horloge analogique standard de 12 heures est remplacée par une horloge au design sur mesure de 24 heures.

Le célèbre moteur W12 TSI 6,0 litres de Bentley, qui génère 659 ch et un couple exceptionnel de 900 Nm, offre des performances dignes des courses automobiles. Il produit une vitesse de pointe de 335 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Europe, a ajouté : « Après la récente présentation statique de la Collection GT Le Mans en Europe lors de l’événement Le Mans Classic, je suis ravi d’assister à la livraison de cette édition limitée à nos heureux clients. La marque a joué un rôle majeur dans l’histoire automobile européenne et alors que le moteur W12 est en phase d’arrêt, c’est un bel hommage à la victoire de la Speed 8 no 7 en 2003, année du lancement du W12. »

Photos : Bentley