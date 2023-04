Audi RS e-tron GT project_513/2 – Une édition limitée inspirée du prototype

Audi of America lance une édition limitée de seulement 75 unités de l’Audi RS e-tron GT « project_513/2 ». Développé en collaboration entre Audi of America et Audi exclusive, les clients ont désormais la possibilité de conduire une version de l’e-tron GT qui ressemble le plus au prototype de la voiture. Cette édition limitée tire parti du design original utilisé pour les tests de prototypes mondiaux avec le script de camouflage «e-tron» à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, et est exclusive au marché américain.

Design extérieur

Le RS e-tron GT project_513/2 est la première Audi à proposer en usine un extérieur camouflé et enveloppé de graphismes. Les graphiques de camouflage sont souvent utilisés par Audi pour les tests initiaux et sont conçus pour semer la confusion chez les spectateurs qui pourraient chercher à saisir le dernier aperçu du design et de la technologie extérieurs automobiles avant qu’il ne soit rendu public.

L’exclusivité du projet est soulignée en exploitant le nom de code interne comme une édition spéciale.

Le RS e-tron GT project_513/2 représente la convention de nommage du projet qui définit le segment, la génération et le style du produit. Cette dénomination est élaborée au début du processus de développement et est généralement conservée en interne.

Audi exclusive a tiré parti du thème de couleur rouge et noir des mulets d’essai du prototype original et présente pour la première fois des anneaux Audi «rouges» à l’avant et à l’arrière de la voiture. Des roues aérodynamiques uniques de 21 pouces au fini noir renfermes des freins avant et arrière en céramique peints en rouge. De plus, la vitre de custode est gravée du logo « project_513/2 » qui souligne son exclusivité.

Design d’intérieur

L’intérieur s’inspire des couleurs extérieures et des éléments de design utilisant des accents rouges et noirs ainsi que des éléments intérieurs Audi exclusive uniques à l’édition spéciale. Les bouches d’aération ont été peintes dans la couleur rouge exacte utilisée pour les anneaux extérieurs Audi, tandis que le rouge apparaît également sur d’autres détails tels que le volant, les tapis de sol et les sièges en cuir Nappa fin cousus en nid d’abeille.

Le tableau de bord présente une première conception Audi – des incrustations en fibre de carbone avec des graphiques de camouflage qui imitent le design extérieur. Ces graphismes incluent un procédé breveté innovant de « nattes partielles », qui ne mesure que quelques millièmes de millimètre de profondeur, le tout principalement créé à la main.

Le processus global comprend le premier composant à masquer avec une feuille spéciale, suivi d’un matériau en verre qui est tiré sur le composant à l’aide d’une méthode de jet d’aspiration créant un aspect distinctif et cohérent.

Pour la première fois sur une Audi, le cuir de l’accoudoir central est estampé du nom d’une édition spéciale avec « project_513/2 ». De plus, l’Audi RS e-tron project GT_513/2 introduit un arrière-plan e-tron innovant sur l’écran d’infodivertissement MMI standard de 10,1″ qui comprend un logo exclusif « project_513/2 » dans le coin inférieur.

De plus, la berline électrique sportive présente une longue liste d’équipements de série :

– Sièges en cuir Nappa fin avec coutures en nid d’abeille

– Siège sport avant à 18 réglages avec ventilation et massage

– Freins en céramique avec étrier rouge

– Direction des roues arrière

– Direction assistée plus

– Intérieur Audi exclusive

– Jantes 21″ à 5 doubles rayons concaves en finition noire

– Tête d’affiche Dinamica

– Phares LED HD Matrix avec éclairage laser Audi

– Toit en fibre de carbone

– Incrustations de portes extérieures en fibre de carbone

– Coques de rétroviseurs en fibre de carbone

– Incrustations de seuils de porte en fibre de carbone éclairées avec logo RS

Performances pures

L’Audi RS e-tron project GT_513/2 exploite les performances palpitantes du RS e-tron GT, le modèle de production à accélération la plus rapide de 0 à 100 km/h d’Audi. Les performances proviennent de deux moteurs différents (un sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière) produisant une puissance combinée de 646 chevaux, ce qui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes.

Améliorant les performances et la précision de conduite à toutes les vitesses, la voiture est livrée avec une direction de roue arrière de série. Ce système unique permet aux roues arrière de tourner jusqu’à 2,8 degrés dans le sens opposé des roues avant à des vitesses allant jusqu’à environ 50 km/h pour un rayon de braquage plus serré, tandis qu’au-dessus de 50 km/h elles tournent dans le même sens pour plus de stabilité et de dynamique

Vous avez déjà une e-tron GT ? Audi a ce qu’il vous faut

L’année dernière, Audi of America a présenté la housse de voiture e-tron GT camouflage Indoor. La housse de voiture intérieure contient la même enveloppe de camouflage disponible sur l’Audi RS e-tron project GT_513/2 fabriqué à partir d’un matériau respirant et antistatique, spécialement conçu pour s’adapter à l’e-tron GT. La housse de camouflage e-tron GT présente une nomenclature « e-tron » noire et blanche soulignée d’éléments de couleur rouge et noire, tout comme le modèle en édition limitée. Pour les clients qui n’ont peut-être pas la chance d’obtenir l’une des 75 unités en édition limitée, la housse de voiture donnera l’impression que l’e-tron GT ou RS e-tron GT de n’importe qui a le prototype dans son garage.

Pour célébrer davantage l’exclusivité de chaque modèle, les clients recevront une édition spéciale VIN art jamais offerte auparavant. Les portraits VIN art sont imprimés sur une fine plaque d’aluminium avec une surface très brillante et sont dérivés du numéro d’identification du véhicule – présentant une expression artistique détaillée du véhicule du client en haute résolution.

Disponibilité & prix

L’Audi RS e-tron GT project_513/2 va être mise en vente ce printemps au tarif de $179,900.

Photos : Audi