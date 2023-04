Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 – Victoire de Caruso au Red Bull Ring

La course spectaculaire de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 au Red Bull Ring s’est terminée par la victoire surprenante de Gustavo Ariel. Le Brésilien était parti de la dixième place et sortait vainqueur d’une phase finale caractérisée par d’intenses duels pour les positions. Le leader du championnat, Jordan Caruso, a obtenu la première place dans la course de sprint. Pour défendre son avance au championnat à mi-parcours de la saison, il a dû rattraper son retard dans la course principale. Dans les courses All-Stars, Casey Kirwan et Christian « Keny500 » Ortega sont sortis victorieux.

Jordan Caruso est le champion non officiel de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Après cinq des dix manches jusqu’à présent cette saison, l’Australien de la Team Altus Esports a marqué 302 points, devant le pilote britannique VRS Coanda – Charlie Collins (271) et le champion en titre Diogo C. Pinto (Team Redline, 270). Le leader actuel du classement s’est imposé dans la course de sprint de dix heures sur le circuit de Formule 1 de 4,318 kilomètres en Styrie. Au cinquième tour, il devance l’Espagnol Alejandro Sánchez (Stormforce Racing ART), parti depuis la pole position avec sa Porsche 911 GT3 Cup virtuelle. Pour Caruso, c’était sa première victoire dans le PESC. La deuxième place est revenue à Pinto, qui a vaillamment réussi à repousser le Britannique Sebastian Job (Oracle Red Bull Racing Esports). Les places quatre à six sont allées à l’Américain Zac Campbell (VRS Coanda), Sánchez et le Belge Julien Soenen (R8G Esports). Aux septième et huitième places, les Britanniques Jamie Fluke (Apex Racing Team) et Moreno Sirica ont pu profiter de la première ligne de la grille pour la course vedette : les huit premiers ont abordé la course de 20 tours dans l’ordre inverse.

Les fans ont eu droit à une action spectaculaire. Sánchez et Pinto ont pris la tête après huit tours et se sont d’abord éloignés de Soenen et de l’étonnamment fort Gustavo Ariel. La bataille au front a ensuite rapproché à nouveau le groupe de tête. Au 17ème tour, la lutte pour les positions dégénère en de furieuses manœuvres de dépassement sur et hors piste. Lorsque la fumée s’est dissipée, Ariel occupait la première place devant Sanchez et Pinto. Il était ravi de sa première victoire dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

Entre-temps, le drame se déroulait derrière les dirigeants. Charlie Collins, qui a lancé Spielberg à la deuxième place du classement, n’a terminé la course de sprint qu’à la dixième place. Dans la course de fond, le Britannique est retombé en P20 après le départ. Des combats féroces pour les positions devant lui ainsi que des problèmes et des pénalités de passage au stand pour d’autres pilotes l’ont propulsé à la septième place. Le leader du championnat, Caruso, a subi un sort similaire. L’Australien a été contraint de quitter la piste sans faute de sa part et s’est d’abord retrouvé à la 22e place. Il a finalement vu la ligne d’arrivée à la 13e place – assez pour défendre son avance au championnat.

Kirwan remporte la course de sprint All-Stars, la charge d’Ortega n’est pas récompensée

Casey Kirwan (USA) a remporté la course de sprint All-Stars de dix tours au volant de la Porsche 718 Cayman GT4 RS numérique. Après des duels captivants et des manœuvres de dépassement fougueuses, il a franchi la ligne d’arrivée en premier, suivi de l’Espagnol Pablo « ThePulpoLopez » López et de l’Américain Tyson « Quirkitized » Meier. Cependant, cela signifiait également qu’en raison de l’ordre de départ inversé, ces trois-là devaient s’aligner tout au fond de la grille pour la deuxième manche sur 16 tours. Alors que Meier et Kirwan ont été chassés de la piste lorsque Emily « Emree » Jones a tourné, Lopez a lancé une poursuite passionnante à travers le terrain. Peu avant la mi-course, il avait atteint la deuxième place. Un peu plus tard, il comblait l’écart de trois secondes avec le leader. Cependant, Christian « Keny500 » Ortega a refusé de céder sa première place sans combattre. Au cours de leur duel d’aspiration dans la ligne droite départ-arrivée, les deux Espagnols sont entrés en contact et Lopez a filé dans les barrières de la piste. Alors que Jaroslav « Jardier » Honzik a initialement hérité de la tête, le Tchèque a finalement dû laisser passer Ortega et a terminé deuxième devant l’Espagnol Borja Zazo.

Le PESC entame la seconde moitié de la saison à Watkins Glen

Pour la sixième des dix courses de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup, un autre circuit pittoresque se prépare en seulement une semaine : la version classique de 3,94 kilomètres de Watkins Glen International. Le circuit urbain de l’État américain de New York a accueilli des courses de Formule 1 de 1961 à 1980 et a également figuré au calendrier du PESC : en 2019, Sebastian Job s’y est qualifié en pole position et Kevin Ellis Jr. a remporté la course de sprint. Le 6 avril, la première course se déroule sur onze tours, la course principale se déroulant sur le double de la distance. En lever de rideau, des influenceurs et créateurs de contenu bien connus de la scène e-sport participeront aux événements All-Stars.

Résultats

Red Bull Ring, course de sprint

1. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

2. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

3. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports)

4. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda)

5. Alejandro Sánchez (E/Stormforce Racing ART)

Red Bull Ring, course principale

1. Gustavo Ariel (BR, TXC Racing par TK)

2. Alejandro Sánchez (E/Stormforce Racing ART)

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

4. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda)

5. Jamie Fluke (Royaume-Uni/Apex Racing Team)

Classement général après 5 manches sur 10

1. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports), 302 points

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda), 271 points

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 270 points

4. Alejandro Sánchez (E/Stormforce Racing ART), 229 points

5. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports), 213 points

Photos : Porsche