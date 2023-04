Décès de Harald Wagner, neveu de Ferry Porsche et directeur des ventes

Harald Wagner, ancien directeur des ventes de Porsche Allemagne et représentant spécial du conseil d’administration du constructeur automobile est décédé le 20 mars 2023 à l’âge de 99 ans. Harald Wagner était l’homme qui a donné son nom à la Targa, a joué un rôle clé dans la mise en place des ventes et du concessionnaire réseau dans toute l’Allemagne, a introduit la livraison en usine à Zuffenhausen et a géré les clients VIP de l’entreprise avec un dévouement exceptionnel.

« La nouvelle de sa mort nous a tous touchés. Nos pensées vont à sa famille. Nous remercions Harald Wagner pour son dévouement extraordinaire au nom de la marque. Son attachement particulier à la relation client ne sera jamais oublié. », a déclaré Detlev von Platen, membre de la direction de Porsche en charge des ventes et du marketing.

Harald Wagner est né à Stuttgart le 28 août 1923. Il aura plus tard quatre frères et sœurs plus jeunes. Sa mère était la sœur de Dorothea Porsche, née Reitz. À l’âge de 13 ans, il a fait son premier tour dans le prototype de la VW Beetle sur le Großglockner. Aux commandes : son grand oncle, le Professeur Ferdinand Porsche. À l’été 1945, Wagner a fui un camp de prisonniers de guerre russe à Öhringen dans le Land allemand du Bade-Wurtemberg. Là, il a commencé un apprentissage commercial chez un concessionnaire automobile. Onze ans plus tard, en janvier 1954, il a commencé à travailler pour Porsche en tant qu’assistant du responsable des ventes nationales. À peine deux mois plus tard, le vendeur formé avait atteint le poste de directeur des ventes Porsche pour l’Allemagne. Après 34 ans, Wagner a pris sa retraite en 1988. Il est resté un représentant spécial de la direction et a continué à travailler avec les clients VIP de l’entreprise pendant de nombreuses années.

« C’est toujours un moment spécial. », a dit un jour Wagner à propos des livraisons d’usine, au cours desquelles les clients ont personnellement pris livraison de leur nouveau modèle Porsche à Zuffenhausen. En tant que directeur des ventes, il était généralement disponible lorsque le moment spécial se produisait ; il était, après tout, l’homme qui avait introduit la pratique en premier lieu. Il était présent, par exemple, lorsque Gloria von Thurn und Thaxis et le réalisateur vedette Herbert von Karajan ont récupéré leurs modèles 911. Wagner appréciait la mise en scène théâtrale de la marque ; il a toujours souhaité que les clients aient la possibilité d’apprécier le savoir-faire exquis de leurs voitures sur leur lieu de naissance.

Porsche doit non seulement le concept de livraison en usine à Harald Wagner, mais aussi la désignation de variante Targa. Le premier modèle a été présenté à Francfort lors de l’IAA en septembre 1965. Pas un cabriolet, pas un coupé – la Targa a été le premier cabriolet de sécurité au monde avec un arceau de sécurité fixe à arriver sur le marché. C’était un tout nouveau concept à l’époque, et introduisait une expérience de conduite sans précédent. La Targa était la réponse de Porsche aux exigences de sécurité plus strictes pour les véhicules à toit ouvert, en particulier sur le marché américain. Au moment de nommer la nouvelle variante, les personnes impliquées se sont tournées vers les circuits de course sur lesquels la marque avait particulièrement réussi. Ils se sont rapidement dirigés vers la « Targa Florio » sicilienne, une course significative dans l’histoire des triomphes du sport automobile de l’entreprise. Alors que les discussions tournaient brièvement autour du nom « 911 Flori », Wagner a répliqué : « Pourquoi ne disons-nous pas simplement Targa ? » Le nom est vite venu définir la catégorie. Le fait que le terme italien signifiait « assiette » et suggérait donc de manière subliminale une protection, n’était pas le facteur décisif pour le moment, mais un bel effet secondaire tout de même.

Photos : Porsche