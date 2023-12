Audi RS Q8 « 40 Jahre Edition » – 20 exemplaires pour Dubaï

Audi et Al Nabooda Automobiles célèbrent le 40e anniversaire d’Audi Sport en lançant 20 modèles en édition limitée de l’Audi RS Q8 dans les couleurs Bronze Montecarlo et vert Java. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails et uniquement disponibles dans les salles concessions d’Al Nabooda Automobiles à Dubaï, les modèles exclusifs de l’Audi RS Q8 sont personnalisés de manière unique dans le cadre de la série spéciale « 40 Jahre Edition ».

Depuis sa création dans les années 1980, Audi Sport GmbH a contribué à définir l’identité sportive et exclusive de la marque Audi, en supervisant la personnalisation grâce au programme Audi exclusive et à la collection Audi. Les propriétaires des modèles de l’édition 40 Jahre rejoindront un groupe d’élite de seulement 20 clients dans le monde entier qui posséderont ces véhicules emblématiques.

Le puissant moteur de 600 chevaux de la RS Q8 et le système de transmission intégrale quattro offrent une expérience de conduite inégalée et sont conçus pour les passionnés de voitures à la recherche d’une aventure pleine d’adrénaline.

Dotée d’une ingénierie de précision et d’un savoir-faire méticuleux, l’Audi RS Q8 Bronze Montecarlo edition présente un intérieur aux accents blanc albâtre, des surpiqûres marron havane, des ceintures de sécurité colorées et des commandes en cuir noir haut de gamme. Se distinguant par ses éléments Audi Exclusive et ses options de luxe, les clients peuvent profiter du cuir Audi Exclusive, de la ventilation des sièges avec massage, du système avancé Bang and Olufsen et de l’affichage tête haute.

L’Audi RS Q8 Java Green edition est le véhicule sportif et performant par excellence, avec une accélération de 0 à 100 kilomètres en seulement 3,8 secondes. Son extérieur vert Java distinctif est complété par un intérieur Jet Grey exclusif avec des surpiqûres vertes Iguana. Le modèle en édition limitée présente des détails en carbone noir et est équipé de jantes noires 5-Y Spoke Rotor 23″, qui soulignent ses caractéristiques de performance haut de gamme. Le RS Q8 incorpore des touches exclusives d’Audi en plus du pack Advanced Suspension et des pneus SUV performants de Pirelli.

Photos : Audi