Audi RSQ8 40 Years Edition – Une édition spéciale de 10 unités pour Abu Dhabi

Audi Abu Dhabi propose une version en série limitée de 10 unités du gros SUV sportif via l’Audi RSQ8 40 years edition. Ce modèle – conçu pour les clients d’Abu Dhabi – célèbre le 40ème anniversaire d’Audi Sport.

Représentant le summum de la performance et de la sophistication d’Audi Sport, l’Audi RS Q8 40 years edition affiche un design distinctif, des performances exaltantes et un intérieur luxueux. Son allure audacieuse et musclée est accentuée par une variété de couleurs attrayantes : gris Nardo, noir Mythos, gris Daytona et blanc Glacier, ainsi que d’élégantes touches de fibre de carbone noire et des jantes en alliage de 23 pouces.

L’intérieur est un havre de luxe et de raffinement, garni de cuir Valcona avec des surpiqûres en nid d’abeille distinctives. Des éléments du vaste portefeuille d’Audi exclusive, tels que des packs de cuir exclusifs avec deux combinaisons de couleurs différentes, ainsi que des tapis arrière sur mesure, ajoutent une touche personnalisée à cette remarquable édition limitée.

Sous le capot, l’Audi RS Q8 40 years edition est propulsée par un moteur V8 biturbo qui libère 600 chevaux et 800 Nm de couple, la propulsant de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Ses performances exaltantes sont encore renforcées par une suspension pneumatique adaptative sport, une direction intégrale et un différentiel arrière à vecteur de couple, qui lui confèrent une agilité et une maniabilité exceptionnelles sur tous les terrains.

Ce modèle est uniquement disponible dans les concessions Audi d’Abu Dhabi et d’Al Ain.

Photos : Audi