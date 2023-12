Miniature Porsche 911 SC vert Olive de Solido au 1:18

Solido propose une nouvelle miniature du constructeur automobile de Stuttgart-Zuffenhausen à l’échelle 1:18 : la Porsche 911 SC de 1978 dans la teinte vert Olive.

Une nouvelle déclinaison de la Porsche 911 par Solido

La légendaire Porsche 911 a fêté en 2023 ses 60 ans d’existence. Le fabricant français de miniatures Solido a profité de cette année riche en évènements organisés par Porsche afin de lancer une nouvelle reproduction originale, basée sur le moule de la Porsche 911 Type 930 existante.

Cette nouveauté est une Porsche 911 SC (Super Carrera), un nouveau modèle apparu en 1978 prenant place entre la 911 et la 911 Carrera. Ce modèle intermédiaire n’est restée au catalogue que de 1978 à fin 1983, remplacé en 1984 par la 911 Carrera.

Beaucoup moins connue, la Porsche 911 SC a intéressé Solido afin de proposer un modèle original en édition limitée, notamment avec la teinte vert Olive et l’incription 911 prolongée de bandes noires sur le capot avant.

Comme sur d’autres modèles 911 de Solido, les jantes Fuchs bicolores sont bien reproduites avec la teinte noire et l’aluminium poli.

Comme sur les autres modèles Solido au 1;18, les divers éléments de la voiture sont présents et bien reproduits avec l’utilisation de plastique injecté. On peut noter la belle reproduction des bas de caisse, des butoirs des pare-chocs, des poignées de porte, des essuie-glaces et des soufflets des pare-chocs.

Les phares et les feux ne sont pas oubliés tout comme l’inscription Porsche présente dans le bandeau rouge arrière très réaliste.

Comme son nom l’indique (Super Carrera), le logo Carrera caractérisant le modèle est présent sur la capot arrière. Le dessous est cependant commun à de nombreux modèles Solido et le nom Carrera y est absent.

Le bas moteur et l’échappement sont toujours bien représentés.

La suite de la découverte de cette nouvelle miniature se prolonge à l’intérieur en ouvrant les portes, notamment via le petit outil malin en plastique mis à disposition par Solido (situé à l’arrière de l’emballage.

L’intérieur est très clair grâce au choix de représenté un ensemble marron apportant un contraste avec la teinte verte extérieure et se mariant parfaitement avec cette dernière. La reproduction de la teinte mate sur les sièges et les contre-portes donne l’illusion d’avoir un intérieur en cuir de qualité.

Le tableau de bord reste en noir avec une bonne reproduction des compteurs, du volant incluant en son centre le logo Porsche et de la console centrale avec les différents éléments.

Le volant est toujours opérationnel, permettant de faire tourner les roues dans la direction souhaitée.

Solido propose un belle nouveauté avec cette déclinaison de sa Porsche 911 mêlant une parfaite reproduction du véhicule original dans un mix de couleurs attrayantes et des éléments de qualité permettant d’acquérir la miniature à un prix contenu.

Disponibilité & prix

Cette nouvelle Porsche 911 SC de 1978 est disponible en édition limitée chez les revendeurs de miniatures sous la référence S1802608 au prix moyen de 45 euros.

Photos : 4Legend.com