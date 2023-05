Audi Sport célèbre ses 40 ans au Nürburgring

Il y a près de 40 ans – le 10 Octobre 1983 – Audi Sport GmbH, l’entreprise actuelle, a été fondée sous le nom de quattro GmbH. Aujourd’hui encore, elle façonne l’image sportive et exclusive de la marque aux quatre anneaux. Chez Audi, les véhicules au losange rouge « Red rhombus » sont synonymes de performance et de sportivité. Les célébrations de son anniversaire commenceront aux 24 Heures du Nürburgring le week-end prochain (du 18 au 21 mai 2023).

40 ans, plus de 250 000 véhicules produits au cours des dix dernières années seulement et plus de 400 titres de sport automobile remportés répondent à 20 832 kilomètres, 73 virages et des dénivelés de plus de 300 mètres – des chiffres clés qui représentent Audi Sport GmbH mais aussi la légendaire Nordschleife – également connue sous le nom de « Green Hell », l’enfer vert – du Nürburgring. Cela a façonné Audi Sport GmbH comme aucun autre circuit de course.

Le circuit de la région de l’Eifel et la filiale en propriété exclusive d’AUDI AG entretiennent des relations étroites, tant en course que pour les véhicules hautes performances de série. Audi Sport est partenaire officiel de la course des 24 heures depuis 2002 et fournit les « véhicules officiels » aux organisateurs de la course. Depuis 2009, l’Audi R8 LMS participe au marathon de l’Eifel, l’un des temps forts annuels des courses clients Audi Sport. La division customer racing fait partie de l’ancienne société quattro GmbH depuis 2011.

Avec six victoires au classement général et trois victoires supplémentaires dans la catégorie GT3 à ce jour, Audi est le constructeur le plus titré de l’ère GT3 sur la classique d’endurance au « Green Hell ». Il n’est donc pas surprenant qu’Audi Sport GmbH lance ses activités pour marquer son anniversaire au Nürburgring : lors de l’édition 2023 de la course des 24 heures, les quatre Audi R8 LMS des équipes Audi Sport s’affronteront floquées de designs rétro pour marquer le 40ème anniversaire d’Audi Sport GmbH, avec des livrées célèbres de l’histoire du sport automobile d’Audi. Conformément à l’esprit de cet anniversaire, les anciens champions DTM Mike Rockenfeller, Timo Scheider et Martin Tomczyk participeront avec le numéro 40 comme numéro de départ. Leur Audi R8 LMS d’Audi Sport Team Scherer PHX est visuellement basée sur l’Audi V8 quattro DTM de 1992.

En raison de ses caractéristiques exigeantes sur piste, la Nordschleife n’est pas seulement un défi de sport automobile, mais aussi un étalon pour les véhicules de production d’Audi Sport GmbH. Chaque nouveau modèle R et RS parcourt plusieurs milliers de kilomètres sur ce circuit varié de l’Eifel pendant sa phase de développement.

« Le Nürburgring est le circuit le plus difficile au monde. C’est un endroit magique pour nous et c’est pourquoi il est parfaitement adapté pour débuter les célébrations de notre 40ème anniversaire lors de la course des 24 heures. La Nürburgring-Nordschleife est considérée comme un circuit magique pour tous les fans de sport automobile. Pour moi, les 24 heures sont l’une des plus belles courses que l’on puisse vivre en sport automobile, mais le Nürburgring est également essentiel pour le développement de nos voitures de série. Tous nos modèles y sont testés dans des conditions extrêmes et mis en production par la suite. », a déclaré Rolf Michl, Directeur général d’Audi Sport GmbH et Responsable du sport automobile chez Audi.

Des activités pour célébrer cet anniversaire

Audi prévoit plusieurs activités pour le week-end de course des 24 heures sur le circuit de l’Eifel. Vendredi 19 mai, Mike Rockenfeller, Timo Scheider et Martin Tomczyk, ainsi que les directeurs généraux d’Audi Sport, Sebastian Grams et Rolf Michl, seront sur place pour répondre aux questions lors du « Champions’ talk ». Différents modèles de l’histoire de l’entreprise seront exposés dans le ring°boulevard. Il s’agit notamment des Audi R8 et RS 4 Avant de première génération, de l’actuelle R8 GT et de l’Audi RS 4 Avant équipée du pack compétition. Une autre exclusivité par la présence de l’Audi S1 Hoonitron, avec laquelle l’inoubliable Ken Block a fait sensation dans les rues de Las Vegas sur la vidéo « Electrikhana ». Et peu avant la course des 24 heures, les spectateurs pourront admirer les modèles hautes performances de la filiale sportive Audi lors d’une parade le long de la célèbre piste.

Photos : Audi