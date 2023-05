La dernière Techart GTstreet R (Porsche 911 Turbo S) présentée en Inde

Techart apporte de la couleur dans les rues de Mumbai avec la Techart GTstreet R Custom edition N°. 87 / 87 présentée en Inde basée sur la dernière génération de la Porsche 911 Turbo S (type 992). L’événement exclusif a mis en lumière la philosophie Techart de renommée mondiale de personnalisation et de savoir-faire les plus élevés pour créer des configurations uniques pour les voitures Porsche. Techart continue d’étendre sa présence en Inde et offre un raffinement haut de gamme aux propriétaires de Porsche à travers le pays.

Techart India a récemment organisé un événement de marque présentant le programme de personnalisation Techart GTstreet R. Les 87 unités de la Techart GTstreet R limitée sont déjà épuisées. Outre le modèle phare emblématique GTstreet R, une sélection de produits Techart fabriqués à la main a également été présentée au groupe exclusif d’amateurs de supercars et de clients présents à l’événement dans la ville métropolitaine animée de Mumbai.

Le point culminant de cet événement exquis a été la présentation spectaculaire de l’édition limitée N°. 87 / 87 de la Techart GTstreet R dans la couleur saisissante Python Green. La Techart GTstreet R est basée sur la Porsche 911 Turbo S et a été largement affinée. La GTstreet R sur mesure propose des améliorations complètes des performances et du style, y compris un aérokit Techart GTstreet R complet avec garniture en fibre de carbone forgée, un système d’échappement sport haute performance et un intérieur personnalisé. La GTstreet R est capable d’atteindre 100 km/h en seulement 2,5 secondes et a une vitesse de pointe époustouflante de plus de 350 km/h grâce à une puissance impressionnante de 800 chevaux et 950 Nm de couple.

« Depuis plus de 20 ans, le concept de personnalisation signature de Techart, GTstreet, combine deux extrêmes : les performances sur piste et la maniabilité au quotidien. La GTstreet R se sent comme chez elle sur la Nürburgring-Nordschleife ainsi que dans la ville. Nous sommes ravis d’apporter le plus récent Techart GTstreet R en Inde et d’accueillir des invités sélectionnés de tout le pays à cet événement de pointe organisé par notre partenaire Techart India. Avec notre expansion continue de notre présence dans cette région à croissance rapide, nous soulignons notre engagement à fournir les meilleures améliorations de performances et options de personnalisation pour les propriétaires de Porsche en Inde. », a déclaré Tobias Beyer, directeur général de Techart Automobildesign GmbH.

Techart India a également présenté une grande variété de produits Techart, notamment des jantees, des systèmes d’échappement et des volants sport lors de cet événement réussi. De plus, tous les invités ont eu l’occasion d’en savoir plus sur les principes fondamentaux de la marque, l’artisanat, l’ingénierie et la performance dans une zone d’expérience interactive et de toucher et sentir physiquement les combinaisons de matériaux, y compris les cuirs véritables de haute qualité et la fibre de carbone fabriquée à la main.

Photos : Techart