Esports ESL R1 – Porsche Coanda Esports termine 3ème du championnat 2023

Joshua Rogers a conclu la première saison de la nouvelle série de courses de simulation ESL R1 en terminant troisième au classement des pilotes. Grâce à ce résultat, le pilote Porsche Coanda Esports est éligible pour disputer la finale du Spring Major à Munich avec ses collègues pilotes d’usine Mitchell deJong et Mack Bakkum. Après huit manches cette saison, Porsche Coanda a terminé la saison printanière troisième du classement par équipe.

Trois des quatre pilotes d’usine Porsche Coanda Esports participeront à la finale du Spring Major du championnat ESL R1 à Munich. Lors de la huitième et dernière manche régulière de la saison 2023 au Hockenheimring, la neuvième place était suffisante pour placer Mitchell deJong parmi les 24 meilleurs pilotes de simulation de la nouvelle série de courses d’esports. Auteur de quatre points pour la huitième place lors de son dernier quart de finale, le Néerlandais Mack Bakkum a également reçu un billet pour le voyage dans la capitale bavaroise. Le Spring Major se déroule dans le cadre du « Rennsport Summit » les 3 et 4 juin sous la forme d’un événement en ligne auquel assistent les spectateurs. Les participants peuvent gagner des prix en argent totalisant 225 000 euros.

Dans les quatre courses de quart de finale vendredi dernier, seuls Rogers et deJong se sont qualifiés pour les demi-finales. En plus des deux voitures d’usine de Porsche Coanda Esports Racing, deux autres Porsche 911 GT3 ont concouru : le pilote de Heroic Tommy Östgard de Norvège et Tuomas Tähtelä de Finlande ont fait la coupe. Tähtelä, cependant, ne s’est qualifié qu’à la huitième place de la première demi-finale lundi soir. Une bagarre à la fin du premier tour l’a mis hors course. DeJong a commencé la course de dix tours à partir de la cinquième position sur la grille, qu’il a défendue jusqu’au drapeau contre le leader des points Luke Bennett du Royaume-Uni. Cela a valu à l’Américain une place en finale.

Lors de la séance de qualification pour la deuxième demi-finale, Rogers à la cinquième place n’était qu’à 0,040 seconde de la pole position – un témoignage de la concurrence féroce dans la série ESL R1. Dès le premier tour, il doit donc repousser les attaques furieuses de ses poursuivants. Cependant, lorsque les chasseurs se sont empêtrés dans des duels pour la très importante sixième place, l’Australien a trouvé de l’espace pour respirer et a franchi la ligne d’arrivée à la cinquième place sans contestation. Après une séance de qualification bouffie, Östgaard a gravi les échelons jusqu’à la dixième place. Cela signifiait qu’il regardait la dernière course de la journée depuis la ligne de touche.

La dernière course s’est avérée décevante pour les deux pilotes Porsche Coanda. Après un départ accéléré, Rogers a reçu une pénalité pour passage au volant, ce qui l’a jeté à l’arrière du terrain. DeJong s’est qualifié onzième et a pris le drapeau à la dixième place.

La première série ESL R1 de l’Electronic Sports League (ESL) s’adresse principalement aux équipes d’usine et aux principales organisations d’esports. La série de courses de simulation sur la nouvelle plate-forme de simulation « Rennsport » se dirige vers la prochaine manche dans la seconde moitié de l’année avec le championnat d’automne.

Résultat de la finale à Hockenheim

1. Marcell Csincsik, Audi R8 LMS GT3 evo II (H, R8G Esports)

2. James Baldwin, AMG GT3 Evo (Royaume-Uni, équipe Mercedes-AMG Petronas Esports)

3. Luke Bennett, BMW M4 GT3 (Royaume-Uni, Team Redline)

9. Mitchell deJong, Porsche 911 GT3 R (États-Unis, Porsche Coanda Esports Racing)

12. Joshua Rogers, Porsche 911 GT3 R (Australie, Porsche Coanda Esports Racing)

Classement des pilotes après 8 des 8 manches du championnat

1. Luke Bennett (Royaume-Uni, Team Redline), 290 points

2. Marcell Csincsik (H, R8G Esports), 278 points

3. Joshua Rogers (Australie, Porsche Coanda Esports Racing), 255 points

16. Mitchell deJong (États-Unis, Porsche Coanda Esports Racing), 128 points

24. Mack Bakkum (NL, Porsche Coanda Esports Racing), 93 points

Classement par équipe après 8 des 8 manches de championnat

1. Équipe Redline, 758 points

2. R8G Esports, 728 points

3. Porsche Coanda Esports Racing, 560 points

Photos : Porsche