Formule E – Course décevante pour ABT CUPRA à São Paulo

Robin Frijns et Nico Müller n’ont pas réussi à marquer des points lors des débuts du championnat du monde de Formule E ABB FIA au Brésil. Bien qu’ABT CUPRA ait une fois de plus prouvé sa tendance à la hausse à São Paulo et se soit battu pour des places au milieu de terrain dans toutes les sessions de l’événement, un succès dénombrable manquait : Robin Frijns a terminé 14e à son retour après une pause de deux mois, tandis que son coéquipier Nico Müller a abandonné après une collision sans faute de sa part. Prochaine étape : la course à domicile de l’équipe à Berlin.

« Nous retirons les points positifs. Nous avons fait les bons pas pour nous rapprocher du sommet lors des essais libres et des qualifications. Si nous continuons de cette manière, nous verrons bientôt les résultats correspondants en course également. La liste des choses à faire pour les semaines à venir reste longue. C’est bien d’avoir Robin de retour à bord. Nous allons maintenant travailler intensément ensemble sur et en dehors de la piste pour nous présenter encore plus forts lors de nos courses à domicile. », a déclaré Thomas Biermaier, directeur de l’équipe ABT CUPRA.

Déjà lors des séances d’essais libres à São Paulo, Nico Müller en particulier a montré avec des temps au tour dans le top dix que l’équipe nouvellement formée a rattrapé le milieu de terrain. Lors des qualifications, le pilote suisse a terminé à la 13e place – la meilleure position sur la grille jusqu’à présent cette saison. Müller s’est battu pour les premiers points jusqu’au milieu de la course, lorsqu’il a dû abandonner après un accrochage. « Nous avons de nouveau reniflé les points, mais cela n’a pas encore fonctionné. C’était parfois assez chaotique sur la piste. Pendant longtemps, j’ai réussi à éviter tout problème, mais malheureusement, cela m’a eu. Mais nous savons que nous pouvons suivre le rythme. », a déclaré Nico Müller.

Pour Robin Frijns, le premier événement après avoir récupéré d’une blessure à la main était un défi. Après avoir terminé 20e en qualifications, le Néerlandais s’est courageusement frayé un chemin à travers le peloton, restant à l’écart de la plupart des échauffourées et terminant 14e. « C’est bon d’être de retour dans le paddock de Formule E et de voir que tout va bien à nouveau avec ma main. Nous espérions plus dans la course et nous allons maintenant travailler dur au cours des prochaines semaines pour nous rapprocher encore plus. », a déclaré Robin Frijns.

Dans quatre semaines (les 22 et 23 avril), l’un des temps forts de la saison approche : la Formule E débutera samedi et dimanche à l’ancien aéroport de Tempelhof à Berlin. Pour ABT et ses partenaires, le week-end sera un méga événement avec de nombreuses activités autour de l’hippodrome, de nombreux invités et la fameuse ambiance unique.

Photos : ABT