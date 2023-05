Audi V8 quattro Evo – Une version assez rare

L’Audi V8 quattro est la première berline de luxe de la marque aux quatre anneaux, équipée de série d’une transmission intégrale permanente, du blocage de différentiel automatique (au milieu et à l’arrière), de disques de frein UFO avec entourage interne utilisés pour la première fois à l’avant. En plus de la version limousine (V8 L), un autre modèle est assez rare à croiser : l’Audi V8 Evo qui se différencie par des équipements plus sportifs.

Bien avant l’Audi A8, le V8 est le premier modèle Audi haut de gamme à être disponible avec quatre roues motrices permanentes et une transmission automatique.

L’Audi V8 Evo est un modèle très rare qui se démarque des autres versions à moteur V8 de 3,6 l et V8 de 4,2 l par ses appendices aérodynamiques inspirés des fameuses Audi V8 quattro DTM ayant marqué leur époque.

Ces véhicules étaient équipés en usine de jantes de 17 pouces Bolero, d’un aileron arrière réglable en hauteur ainsi qu’une lame avant.

L’aileron et la lame étaient uniquement montés à la livraison que si le client les avait expressément demandés – sinon ils n’étaient pas disponibles en après-vente.

