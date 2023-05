Techno Classica 2023 – Exposition 60 ans de Lamborghini

Alors que Lamborghini n’était pas présent officiellement au salon Techno Classica 2023, l’organisateur du salon dédié aux véhicules de collection a célébre les 60 ans de Lamborghini via une exposition de 6 voitures dont des raretés valent le détour.

L’exposition spéciale « 60 ans de Lamborghini » rend hommage au constructeur italien de voitures de sport via la mise en avant de 6 modèles emblématiques.

Lamborghini Miura P400 S de 1970

La Lamborghini Miura S est l’évolution de la Miura apparue en 1968 au salon automobile de Paris. Elle a été produite de 1968 à 1971 avant de laisser la place à la Countach. Le modèle exposé a été livrée neuve par le concessionnaire romain Carpanelli le 14 novemebre 1970. Après différents propriétaires en Suisse, cette voiture a été entièrement restaurée dans sa configuration sortir d’usine. Sa couleur Luci del Bosco (lumières de la forêt) est extrêmement rare. Son moteur V12 de 3,9 l développe 375 ch.

Lamborghini Countach LP 400 Periscopio de 1975

Cette Lamborghini Countach LP 400 est l’un des rares 150 exemplaires construits et est notamment l’un des mieux préservés. Ce modèle porte le nom de Periscopio du fait d’avoir une système de miroir permettant comme avec un périscope de voir derrière via une fente dans le toit. Après sa livraison en Allemagne, cette Countach est partie aux USA puis est arrivée chez un collectionneur en Suède qui l’a peinte avec une nouvelle teinte gris argent. Son moteur V12 de 3,9 l développe 375 ch.

Lamborghini Miura P400 S Jota Specification de 1969

Avec la Miura, Lamborghini a inventé le terme « Supercar » en 1966. La plus excitante et rare des Miura est le Jota, une voiture radicale, abaissée et difficile à conduire. Lamborghini n’a construit qu’un seul exemplaire de la Miura Jota, trop peu pour les passionnés. Certains ont décidé de créer leur propre Jota respectant les spécifications de la voiture originale. Ce modèle en orange a été fabriqué à la demande d’un passionné japonnais qui a dépensé environ 430 000 euros sur 10 ans afin de réaliser son rêve. Ce modèle est motorisé par un V12 de 3,9 l développant 370 ch.

Lamborghini Countach LP 400 S SIII de 1982

La Lamborghini Countach a su évoluer au fil des ans et se charger en appendices aérodynamiques, notamment dans les années 1980. Ce modèle blanc comportent différents éléments aérodynamiques comme le large aileron en V, les extensions d’ailes avec le large spoiler avant. Cette configuration en noir et blanc est similaire à celle ayant appartenu à Ferruccio Lamborghini et l’autre au Shah d’Iran. Son moteur V12 de 3,9 l développe 355 ch.

Lamborghini Islero S de 1969

Pour Lamborghini, 1968 est l’année du progrès : la Miura a été revue, l’Espada à 4 places et l’Islero sont neuves. En principe, la Lamborghini Islero est le successeur qui continue en toute logique l’histoire de la première Lamborghini, la 350 GT. L’héritier légitime de la 350 GT et de la 400 GT est plus moderne et plus petit Son moteur V12 de 3,9 l a plus de puissance. La Lamborghini Islero S est apparue en 1969 avec une plus grande puissance tirée de son V12 : 350 ch.

Lamborghini Espada de 1974

Lorsque Lamborghini a dévoilé l’Espada au salon automobile de Genève 1968, il s’agissait du premier modèle à 4 places. Lamborghini a fabriqué l’Espada durant 10 années via 3 séries. Le modèle exposé à Essen est de la 3ème série, qui a été significativement améliorée sur divers points techniques.

Photos : 4Legend.com