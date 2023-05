Porsche Jeep Fletcher de 1952 – Un prototype militaire unique

A l’automne 1952, des négociations avaient lieu aux USA entre Ferry Porsche et Wendell S. Fletcher, un entrepreneur américain qui possédait la Fletcher Aviation Corporation à Pasadena (Californie). Sa compagnie a développé en collaboration avec Porsche une Jeep amphibie en 1952, surnommée la Jeep Airborne de part sa grande légèreté via ses panneaux en alliage léger.

Admirant la jeune société Porsche, Wendell Fletcher a su se rapprocher de Ferry Porsche pour réaliser l’un de ses projets. Avec ses deux frères (Frank et Maurice), Wendell Fletcher avait pour ambition via leur société aéronautique de construire un avion d’entraînement de base pour l’armée américaine.

Ce petit véhicule militaire pouvait être largué d’un avion via un parachute et ainsi accompagner les militaires dans leurs sauts en territoire ennemi. Ce prototype avait été conçu avec Porsche, motorisé par un Flat 4 de 1 500 cm3 développant 55 ch, issu de la Porsche 356. Son moteur refroidi par air a été adapté pour propulser de véhicule dans l’eau via des jets. La suspension complète et la technique a été puisée dans la VW Schwimmwagen.

Cette jeep pouvait franchir des rivières en adaptant sur les côtés de sa monocoque en aluminium des réservoirs de carburants. Après avoir été soumis à des tests de l’armée, il s’est avéré qu’il était étanche, qu’il était stable dans l’eau. Sa vitesse est de 109 km/h contre 3,5 km/h dans l’eau. Il pouvait transporter jusqu’à 363 kg de matériel.

Malgré ses nombreuses caractéristiques innovantes, son extrême légèreté et sa capacité de charge utile élevée, ce concept de jeep largable par avion est resté au stade de prototype. Le contrat gouvernemental américain a été attribué à une autre entreprise. Si le contrat avait été remporté, Fltecher prévoyait de fabriquer localement les moteurs Porsche spécialement développés pour son véhicule.

Photos : 4Legend.com