Audi vend les anciennes voitures des joueurs de foot du FC Bayern

Les joueurs de football du FC Bayern München ont reçu de la part d’Audi leurs voitures de fonction pour la nouvelle saison 2023/2024 à l’Audi Piazza d’Ingolstadt. L’ensemble du parc automobile se compose à nouveau de véhicules haut de gamme entièrement électriques. En septembre 2023, les voitures rénovées des stars de football de la saison précédente seront mises en vente.

Livraison des nouvelles Audi aux joueurs

Pour la saison 2023/2024, qui a débuté il y a quelques jours, les joueurs du FC Bayern conduiront désormais les modèles premium entièrement électriques Audi RS e-tron GT, Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron et Audi Q4 Sportback e-tron. Cette année, le modèle le plus populaire parmi les footballeurs professionnels est à nouveau l’Audi RS e-tron GT. Douze joueurs, dont Thomas Müller, Leroy Sané et Joshua Kimmich, ont opté pour le coupé quatre portes. Avec une puissance totale de 598 ch (440 kW), l’Audi RS e-tron GT passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes. La batterie haute tension offre une autonomie de 488 km et se recharge rapidement grâce à la technologie 800 volts.

La flotte de véhicules dispose d’une infrastructure d’e-mobilité optimale sur le terrain du club dans la Säbener Straße, où Audi et le FC Bayern ont installé 38 bornes de recharge. Plus de 20 bornes de recharge sont également disponibles à l’Allianz Arena.

« Dans leur partenariat de longue date, le FC Bayern Munich et Audi représentent le progrès, la passion et la haute performance. Cette saison, nous le démontrons à nouveau avec une flotte de véhicules entièrement électriques pour les joueurs et les officiels. Ensemble, nous nous appuyons sur les succès précédents et continuons à façonner un avenir durable et progressif. », a déclaré Hildegard Wortmann, Membre du Conseil d’Administration d’AUDI AG en charge des Ventes et du Marketing.

Audi a livré le 23 août les voitures aux joueurs, en compagnie de certains employés Audi qui ont vécu une expérience mémorable en remettant les clés de la voiture aux joueurs. De plus, les enfants des employés, âgés de 6 à 10 ans, se sont alignés le long du chemin des joueurs jusqu’à l’endroit où la remise a eu lieu. À l’Audi Piazza d’Ingolstadt, les stars du football ont pris le temps de signer des autographes et de prendre des selfies avec leurs fans.

L’équipe a ensuite jeté un coup d’œil dans les coulisses du siège d’Audi à Ingolstadt et a visité, entre autres, la chaîne de montage, l’atelier de carrosserie, le centre d’assistance à l’éclairage et le centre de soufflerie.

Andreas Jung, Membre du Conseil d’Administration et Responsable du Marketing au FC Bayern : « Après plus de 20 ans de partenariat, le FC Bayern et Audi travaillent très bien ensemble. Cette saison, nous poursuivons notre voyage vers la mobilité durable. Ce faisant, nous aspirons tous deux à plus de succès, à la fois sur le terrain et dans notre engagement en faveur d’un avenir encore plus écologique. »

Ventes des voitures des joueurs du FC Bayern

Les voitures des joueurs de la saison dernière seront bientôt disponibles à l’achat en tant que véhicule d’occasion. En plus des voitures, qu’Audi remet à neuf, les acheteurs recevront un certificat d’authenticité et un maillot signé par l’ancien propriétaire. Les voitures à vendre se composent de plusieurs modèles Audi RS e-tron GT, tels que ceux appartenant à Serge Gnabry et Leon Goretzka.

Lors du salon IAA Mobility 2023 à Munich, les acheteurs intéressés pourront soumettre une demande de réservation via des tablettes à l’espace Audi experience dans le FC Bayern World. Les voitures seront vendues selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Audi soutient le FC Bayern

Lancé en 2002, le partenariat a récemment été prolongé jusqu’en 2029. La coopération avec l’équipe féminine du FC Bayern, qu’Audi soutient depuis 2021, durera au moins jusqu’en 2025. La marque aux quatre anneaux est également actionnaire du FC Bayern München AG depuis 2011.

Photos : Audi