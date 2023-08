Découverte et avis mitigé sur le VW California CONCEPT au Caravan Salon Düsseldorf 2023

35 ans après la lancement du premier California sur une base de VW T3 et 20 ans après le lancement du T5 California sur lequel repose l’actuelle version (le 6.1), Volkswagen Véhicules Utilitaires a dévoilé un concept car offrant un sérieux aperçu de la nouvelle génération qui s’annonce intéressante : le VW California CONCEPT. Direction le Caravan Salon Düsseldorf 2023 afin de le découvrir en vrai et se faire un réel avis en le comparant avec la version actuelle. Ce fut également l’occasion de découvrir ses deux concurrents – Mercedes Classe V Marco Polo et Ford Transit Custom Nugget – et les comparer. Vous allez voir ci-dessous qu’il y a beaucoup de belles évolutions mais aussi quelques déceptions…

Avant toute chose, il faut savoir que dans le monde de la vanlife, du véhicule aménagé et du camping-car il n’existe pas de véhicule idéal. C’est une histoire de goûts, de budgets et de besoins. C’est comme toute voiture, le véhicule de loisir répond aux attentes de ses propriétaires. Quand certains cherchent un véhicule compact, d’autres souhaitent un modèle polyvalent alors que d’autres souhaitent avoir un petit appartement sur roues offrant toutes les commodités comme une douche, un WC, plusieurs lits, …

Entre les photos / vidéos presse et la réalité, de nombreux détails ne sont pas forcément perceptibles, notamment lorsque l’on ne connaît pas très bien le California et sans réellement avoir une expérience avec.

Avec l’ouverture du plus grand et important salon dédié aux caravanes et camping-cars en Europe – le Caravan Salon Düsseldorf, Volkswagen annonce l’arrivée au Printemps 2024 de son futur best-seller de sa gamme camping-car via un concept très proche à environ 80% du modèle de série.

La phase du « Wahou ! » à la vision des photos presse a laissé rapidement place à certaines questions et déceptions en découvrant le véhicule plus en détail. Étant propriétaire et utilisateur intensif depuis quelques années d’un VW T6 California Ocean 4Motion très fortement équipé, j’apporte un point de vue personnel sur de nombreux éléments du concept car.

Un véhicule plus technologique

En dévoilant son nouveau concept car, Volkswagen Véhicules Utilitaires a fortement surpris via une nouvelle configuration inattendue avec 2 portes latérales, une modèle à empattement long, un nouveau concept de cuisine, des sièges individuels arrière, une motorisation hybride, plus de technologies embarquées et un raffinement en hausse.

Le design des nouveaux aménagements permet d’offrir plus de confort aux occupants, autant en voyage qu’à l’arrêt pour passer la nuit ou tout simplement pour manger. De nouvelles lumières à LED RGB offrent une ambiance d’éclairage adaptée aux goûts et à l’humeur du moment. Un grand choix de couleur apporte une personnalisation lumineuse. L’apparition d’une tablette multifonctions (en partie non fonctionnelles sur ce concept – l’idée est là) pouvant à la fois piloter les fonctionnalités du véhicule mais aussi divertir est un sérieux plus.

Un smartphone peut aussi contrôler et vérifier les équipements du California. Les prises de courant (220 V / 2 000 W – 220 V / 300 W – 12 V USB-C) sont en façade sous la cuisine tout comme le disjoncteur ainsi que le vanne de gaz, offrant un confort d’utilisation accru. Un chargeur à induction à côté de 2 porte-gobelets sont appréciables lors des voyages. En revanche lors de la nuit, la position des prises se masquant via une porte coulissante tout comme les tiroirs de la cuisine rend la charge d’ordinateur ou de smartphone plus compliquée car le matelas est situé à côté.

Dans la partie haute une fois le toit déplié, d’autres prises en 12 v sont disponibles : prise allume-cigare à gauche à côté de interrupteur pilotant la lumière du haut, deux prises USB-C protégées par un cache à côté de l’interrupteur de la lumière à droite.

Comme avec le Marco Polo de Mercedes, les fonctionnalités du California – auparavant regroupées sur une interface placée en haut du rétroviseur intérieur – sont dorénavant gérées via l’ordinateur de bord sur l’écran central. La visibilité et la manipulation sont ainsi optimales et facilitées.

La motorisation hybride du showcar (disponible sur le futur modèle) offre quelques avantages intéressant comme la possibilité théorique d’utiliser la climatisation à l’arrêt sans faire tourner le moteur. La bouche principale servant au chauffage et à la climatisation est située dans le sol, entre les sièges avant et la banquette. Couplée aux différents aérateurs de l’habitacle, la température est ainsi bien répartie.

Une plaque à induction a fait son apparition aux côté d’un feu au gaz. Cette dernière nécessite d’être branché au 220 V, la puissance étant trop importante même avec la batterie de la motorisation hybride de 218 ch.

Du côté de la conduite, on retrouve les dernières technologies ADAS permettant de conduire avec de nombreuses aides à la conduite, des sièges plus ergonomiques à réglages électriques pour les lombaires et pouvant se régler en haut et pivoter à 180° (en tirant sur une sangle). Un petit espace de rangement est dorénavant présent via une trappe sous chaque siège.

L’option rétrovision à 360° Bird view est présente sur ce concept car, permettant de voir parfaitement d’un seul coup d’œil l’environnement du véhicule et éviter les angles morts. Elle sera disponible en option sur la version de série.

Un système audio haut de gamme Harman Kardon équipe le véhicule, avec divers haut-parleurs dont un central sur le tableau de bord et un dans chaque porte latérale arrière.

Les portes latérales sont électriques, permettant de les ouvrir à distance via une commande située sur le tableau de bord.

Un modèle de série prometteur

Volkswagen a fait le choix d’offrir plus d’espace central grâce à une longueur accrue du véhicule, reposant sur la version longue du VW T7 Multivan. Grâce aux dizaines de centimètres supplémentaires et l’apparition d’une seconde porte latérale (de série sur le modèle à venir), il est plus aisé aux passagers arrière de sortir du bon côté de la route. Le design repensé de l’espace cuisine est une belle réussite avec un espace de travail agrandi et extensible afin d’accéder à l’évier et à son robinet replié. La plaque recouvrant le feu au gaz (mais aussi celle de l’évier) peut se retourner pour être un plan de travail et même servir de plateau. Les matériaux utilisés sont très qualitatifs faisant monter en gamme le California. Cela se retrouve aussi au niveau du tableau de bord.

Volkswagen a revu sa copie pour les 2 chaises extérieures : le design a évolué avec un dossier plus haut et surtout une articulation qui semble plus résistante aux casses (un des points faibles des équipements du T6.1 California). Alors que ces éléments se rangent toujours dans le hayon a un emplacement bien pensé fermant par fermeture éclair, la table intérieure a fusionné avec la table extérieure : une seule et même table plus épaisse et plus lourde adopte un décor façon bois et un logo California. 5 pieds sont présents : 4 pour une utilisation à l’extérieur et un pour une fixation à la cuisine pour l’intérieur. Son rangement n’est plus dans la contre-porte côté droit mais elle est glissée sous la tablette du coffre utilisée pour soutenir le matelas du bas.

Une nouvelle banquette pliable pour 2 personnes est présentée aux côtés des chaises et de la table. Alors que le showcar n’a pas d’emplacement dédié à cet équipement, il pourrait néanmoins être proposé en option sur le prochain modèle 2024. La problématique serait de trouver une place pour le ranger.

Dans le meuble de la cuisine, Volkswagen a intégré un frigo façon tiroir offrant une espace un peu plus important et un accès facilité, autant de l’intérieur que de l’extérieur. Il sera ainsi plus aisé pour y ranger ses courses. Les deux tiroirs situés à l’extrémité sous la plaque à induction sont accessible de l’intérieur en ouvrant la porte de placard de droite mais aussi de l’extérieur. Ils renferment des couverts et des verres. En utilisation au quotidien, ils devront être réorganisés pour recevoir plus d’éléments.

Deux prises USB-C, une prise 220 V sont aussi accessibles côté extérieur une fois la porte latérale gauche ouverte. Une petite lampe à LED se rechargeant est glissée dans le meuble, pouvant être utilisée la nuit en la posant par exemple sur la table. Une tablette a fait son apparition afin de profiter d’un espace pour y poser un plat ou des assiettes. Cet accessoire est une excellente idée à retenir sur le modèle de série. Enfin, un grill compact électrique (avec 2 pieds se dépliant) est présent et se branche sur la prise électrique logée sous la tablette afin de profiter de belles grillades. Cet élément risque de ne pas être proposé en 2024 afin de laisser sa place à un rangement supplémentaire.

A gauche des 2 tiroirs se trouve un porte épices ainsi qu’un autre grand tiroir pour d’autres gobelets. En refermant le placard, une autre zone existe sur la gauche offrant un espace plus généreux pour ranger des affaires comme des vêtements voire des casseroles.

Au-dessus, un double placard est présent : à gauche pour y mettre quelques habits, à droite des assiettes, des verres et des casseroles. Sur le modèle de série, ce seront de bons emplacements pour des vêtements et des affaires de toilette.

Le rangement (sorte de gros bac tiroir) du plafond à l’arrière du véhicule est toujours présent avec plus de hauteur.

Un nouvel espace de rangement accessible uniquement en ouvrant le coffre est une sorte de tablette en haut du coffre, derrière le rangement du plafond. Il s’agit d’un espace idéal pour mettre par exemple un parapluie ou des affaire de toilettes lorsque que vous prenez une douche.

Le dernier placard de cette partie du California se trouve à l’arrière en ouvrant le coffre. Comme l’actuel modèle, il offre quelques rangements supplémentaires. Ne comptez-pas y trouver l’accès à la bouteille de gaz et à l’ouverture de la vidange du réservoir d’eau propre.

Il faut aller sous la tablette du coffre et ouvrir la première trappe à gauche qui est le nouvel emplacement de la bouteille de gaz. La seconde trappe plus loin est le local technique et électrique du concept car. Ce sera l’emplacement pour la batterie de l’espace camping-car comme sur l’actuel 6.1 (idem sur le T6).

Alors que la prise 220 / 230 V est toujours accessible à l’arrière droit derrière une petite trappe en plastique, la recharge en eau se fait dorénavant dans le coffre et une douchette intégrée de forme rectangulaire se range à gauche du bouchon de remplissage. Cette dernière peut se fixer sur l’intérieur du hayon via un support intégré. Sur ce concept, elle ne fonctionne pas et il n’y a pas de bouton pour actionner la pompe à eau immergée. C’est un concept car…

Le California CONCEPT est équipé d’un attelage se déverrouillant électriquement en appuyant sur un simple bouton à gauche du coffre. La prise électrique y est intégrée. Le démontage et le rangement du crochet d’attelage sont un lointain souvenir…

Les deux lumières LED présentes sur l’actuel California sont toujours dans la garniture intérieure du hayon permettant d’éclairer le haut du coffre et l’environnement arrière. Le bouton se situe entre elles et non plus sur le montant arrière droit. L’emplacement est moins pratique mais peut amener des allumages intempestifs lors de la nuit en appuyant dessus par mégarde.

En dessous de la tablette, à droite, se trouve une prise 12 V bien utile à l’arrière.

La banquette du California 6.1 (poids de plus de 70 kg) laisse la place à deux sièges indépendants pesant chacun une vingtaine de kilogrammes, pouvant facilement se retirer et se positionner dans le sens inverse afin de profiter d’un panorama, assis confortablement dans le coffre. En les enlevant ou en les positionnant du même côté sur les même rails, il est possible de ranger des objets longs comme un surf, des tuyaux PVC achetés en magasin de bricolage ou autres objets. Le California devient ainsi plus polyvalent pour un usage au quotidien et lors de pratiques sportives.

Pour passer une bonne nuit ou pour préserver son intimité, des stores intégrés sont présents à toutes les vitres, sauf dans les portes avant qui font appel au même système d’occultants en tissu aimantés. Les systèmes ont évolué pour être plus facile à utiliser et moins sensibles à l’usure. La grande nouveauté concerne la grand store intégré dans le tableau de bord et non plus dans les montants A. Ce store n’est pas fonctionnel dans ce concept avec l’absence de fixation au niveau du rétroviseur. Il faudra attendre le modèle de série pour connaître la solution technique trouvée par Volkswagen.

A l’extérieur, Volkswagen a fait de nouveau appel au spécialiste suédois Thule pour son store extérieur. L’évolution est importante avec l’utilisation du Thule Sidehill. Cette nouvelle génération de store peut se retirer et se remettre très facilement via un système d’attaches rapides se déverrouillant par une clé. Le manche permettant d’enrouler ou dérouler le store est désormais intégré dans le boîtier du store, protégé par un verrouillage par clé. Une fois déployé, une bande d’éclairage à LED est intégré dans l’extrémité du store, offrant un éclairage pour les utilisateurs assis en dessous.

Cette lumière est une réalisation prototype de Volkswagen avec un câble électrique passant dans l’une des armatures se repliant. Il entre ensuite dans la carrosserie par un trou présent dans le toit déplié avec un nouveau câble servant à l’éclairage du lit du haut. Cela reste un concept car et cette lumière du store ne semble pas être présente sur le modèle de série. Le rail opposé peut recevoir une voile afin de fournir de l’ombre de l’autre côté du California mais aussi recevoir des supports Thule pour y fixer le store amovible. Tout est interchangeable, ce qui est appréciable.

Quelques déceptions

Malgré de nombreux bons points, cet avant-goût du futur California basé sur le VW T7 Multivan met en avant la disparition de certains atouts et va faire des déçus. En effet, l’augmentation de la longueur du véhicule va le pénaliser lors de certains déplacements : places et parkings non adaptés notamment en lui ajoutant un porte-vélos faisant grimper sa longueur de facilement plusieurs dizaines de centimètres en plus. Le prix dans les ferries va aussi être plus important car il sera considéré comme un camping-car et non une voiture mesurant moins de 5 m. La différence de coûts n’est pas négligeable.

On pourrait penser qu’avec une taille plus importante (5,17 m de long), les occupants auraient plus de place pour dormir. Dans la réalité, c’est tout l’inverse. En terme de longueur, cela reste similaire avec environ 2 m de long en bas et en haut. Le problème vient plutôt de la largeur des lits qui devient problématique pour les 4 personnes, notamment avec des adultes en bas : seulement 1,08 m pour y loger 2 adultes (conte 1,14 m sur l’actuel), soit -6 cm. En haut, même constat avec -8 cm : 1,12 m de large contre 1,20 m pour les California T6 et 6.1. Ces différences sont énormes quand vous êtes 2 adultes!

Les nombreux rangements qui faisaient la force des California T6 et 6.1 ont fondu comme la neige au soleil. Dites adieu à la grande penderie avec la possibilité d’avoir l’option coffre fort (utilisé pour les papiers d’identité et certains équipements électroniques comme une tablette). Le grand tiroir de la banquette avec le tiroir optionnel à côté laissent la place à 2 petits rangements sous les sièges arrière. Idem avec les grands placards sous la cuisine qui pouvaient être modulaires et accueillir de nombreux accessoires de cuisine et de la nourriture voire un WC d’appoint trouvant sa place. Adieu également à l’espace de rangement sous le siège passager pouvant accueillir une trousse à pharmacie, une rallonge électrique et un compresseur avec un produit colmatant en cas de crevaison. Idem pour les nombreux rangements (pouvant se fermer) du tableau de bord exceptionnel du T6 California, laissant place à quelques espaces ouverts sur le California 6.1 en bon plastique dur. Le California CONCEPT reprend le tableau de bord du T7 Multivan retrouvant des espaces de rangements (en nette diminution) pouvant être fermés et ainsi pouvoir dissimuler des objets.

Le coffre a également été réduit, en cause le meuble latéral plus large. La présence de la table sous la tablette arrière réduit fortement la hauteur disponible. Ainsi le volume du coffre du futur California est affecté lorsque l’on laisse la tablette pour le lit inférieur. Sur l’actuel, le coffre permet de mettre un tiroir coulissant (non proposé par Volkswagen) afin d’y installer des bacs de rangements offrant une meilleure utilisation au quotidien. La hauteur est aussi importante, car par exemple la tablette du T6 California est réglable sur 2 hauteurs. Ce ne sera plus le cas avec le futur modèle. La place dans le coffre est ainsi fortement réduite et il faudra avoir un tiroir plus profond en avançant les sièges vers l’avant. La trappe d’accès à la bouteille de gaz risque de ne pas être facilement accessible avec un tel équipement.

La mise en place de l’espace de couchage du bas prend un peu plus de temps que sur l’actuel 6.1 : il faut avancer chaque siège à la bonne position, les incliner et retourner chaque appuie-tête afin d’obtenir la base du lit. Le matelas se déroule ensuite dessus. Idem pour remettre les sièges en position route. Sur le California des générations T5 à 6.1, c’est quasi instantané : il suffit d’avancer la banquette à fond, appuyer à l’arrière de chaque appuie-têtes pour les basculer en arrière puis tirer sur la sangle gérant l’inclinaison pour tout mettre à plat. Le matelas doit ensuite être déplié. Tout cela en moins d’1 minute!

En adoptant une motorisation hybride au lieu du diesel (cette dernière entrainant aujourd’hui un malus très élevé en France, ne parlons pas du moteur essence…), Volkswagen alourdi son camping-car et ne lui permet pas d’avoir une grosse autonomie. En effet, le réservoir de carburant est très petit : 45 l, offrant un autonomie bien inférieure à un modèle diesel). Pour comparaison, les 6.1 embarque un réservoir de 70 l voire 80 litres en option, offrant au minimum plus de 800 km d’autonomie (dans le cas d’un TDI 204 ch 4motion, plus de kilomètres avec le TDI 150 ch et en traction). Il faudra ainsi faire le plein plus souvent.

Le nouveau California va perdre un atout de taille : les 4 roues motrices avec la possibilité en plus de bloquer le différentiel. Pour avoir ses options, la nouvelle version sera moins baroudeuse et limitera ses utilisations en dehors des routes. La conduite sur autoroute est aussi plus sûre tout comme la traction sur la neige et dans certains chemins rocailleux. Le T7 Multivan ne propose en effet pas cette option tant appréciée et ayant fait l’attrait des T6 California et California 6.1.

Dernier point, l’éclairage de coffre n’est pas présent sur ce showcar, espérons qu’il le soit sur le modèle de série.

Face aux principaux concurrents

L’édition 2023 du Caravan Salon Düsseldorf a permis à Mercedes et Ford de dévoiler leur dernier camping-car de type van. Au contraire de Volkswagen qui fabrique entièrement ses véhicules de loisir dans ses usines proche de Hanovre, les Ford Transit Custom Nugget et Mercedes Classe V Marco Polo sont aménagés par Westfalia dans son usine sur la base des véhicules sortis des chaînes de production. Les véhicules sont ensuite vendus et livrés en concession des constructeurs automobiles. L’entreprise Westfalia est réputée pour son expertise dans l’aménagement de vans et propose d’ailleurs ses propres gammes de camping-cars, notamment sur base de VW T6.1 sous la famille Kepler (One & Six), Ford Transit Custom (Kelsey) et Mercedes Vito (Jules Vernes).

Alors que Mercedes adopte avec son Marco Polo un aménagement ressemblant à celui du California pour y loger 4 personnes, Ford avec son nouveau Nugget a choisi une autre voie avec un espace cuisine et des WC à l’arrière, un toit s’ouvrant à l’opposé, un coin repas et une banquette à 3 places se transformant en lit. Chaque configuration a ses adeptes et ses détracteurs. Chacun(e) pourra ainsi choisir ce qui lui convient le plus en fonction de ses attentes.

Chez Ford, le coffre est inexistant car tous les meubles sont à l’arrière. Il existe quelques rangements, pas assez nombreux. La partie WC à l’arrière prend de la place et tout comme l’espace cuisine. La banquette arrière est faite pour 3 personnes, alors qu’elle semble aussi large que celle de l’actuel California homologuée pour 2 personnes. On voit que l’espace est tout petit pour y loger 3 personnes ou alors 3 enfants… Son maniement pour la mettre en mode lit est assez fastidieuse pour un confort relatif. Enfin, du côté du poste de conduite, on se retrouve dans un utilitaire avec de nombreux plastiques durs étant loin d’être qualitatifs au vue du prix du nouveau Ford Nugget (plus de 75 000 euros en prix de base). Ce nouveau modèle au positionnement plus « économique » adopte une nouvelle motorisation hybride (puissance cumulée de 232 ch), de nouvelles technologies ainsi que des panneaux solaires (en option) sur le toit relevable.

Du côté de Mercedes, changement d’ambiance pour une présentation et un véhicule beaucoup plus luxueux. La nouvelle version restylée du Marco Polo attire extérieurement le regard avec un design premium à la Mercedes (cf l’énorme calandre surmontée d’étoiles). Il fait beaucoup moins utilitaire que le Nugget et le California 6.1. Les technologies de pointe des berlines à l’étoile sont présentes tout comme la qualité des matériaux, notamment à l’avant. On se croirait dans une berline premium. A l’arrière la qualité est aussi présente avec un superbe design des meubles de l’aménagement intérieur, avec une disposition similaire au Calfornia. Les courbes sont présentes et les coloris sont assez chaleureux. Un sérieux bémol existe et n’a pas encore été solutionné par Westfalia et Mercedes : le rangement des chaises et de la table (éléments moins aboutis que ceux du California) n’est pas aussi astucieux que chez son concurrent de Hanovre. En effet, une grande partie du coffre est utilisée pour ces éléments, se rangeant sous la tablette recevant l’extrémité du couchage d’en bas.

Au contraire du California, il n’y a pas de matelas fourni à déplier sur les sièges arrière. En revanche, des équipements haut de gamme le démarquent de ses concurrents comme le coffre électrique et les sièges arrière électriques offrant un grand confort aux passagers. Le plancher type bois façon bateau offre une touche de luxe supplémentaire, option aussi présente chez VW. La vue à 360° est présente tout comme l’ouverture astucieuse de la vitre du coffre. Un autre point fort du Marco Polo est ses technologies : Mercedes a intégré le contrôle de la partie complète du camping-car dans son ordinateur de bord se pilotant depuis le grand écran avant, déjà avant ce resytlage. Dorénavant, les équipements arrière (lumières, chauffage stationnaire, frigo, toit, niveaux d’eau et de la batterie, …) peuvent aussi être contrôlés depuis son smartphone en bluetooth. Les rangements de la cuisine ne sont pas accessibles tout le temps, il faut alors repousser au maximum la banquette.

La banquette arrière possède un tiroir en dessous paraissant plus fragile que sur le California. La transformation en lit en bas est bien plus longue avec la descente de chaque siège de banquette en mode électrique et il faut également enlever les 2 appui-tête manuellement et les ranger au dos de chaque dossier des sièges arrière. La partie haute est de bonne facture avec 3 grandes ouvertures non visibles de l’extérieur et surtout un petit toit ouvrant électrique pouvant être occulté, une belle exclusivité Mercedes. Dernier point différenciant : la suspension pneumatique permet de mettre à niveau le véhicule sur un terrain non plat. Côté tarif, il va falloir avoir un porte-feuille bien garni avec des versions dépassant facilement les 100 000 euros. Le luxe a un prix!

Avis

Le choix d’un camping-car se fait en fonction de son budget mais surtout de ses besoins et attentes. Le choix d’un van compact est judicieux si l’on souhaite aller quasiment partout avec notamment une utilisation possible au quotidien pour se rendre à son travail et faire les courses. Il existe de nombreux aménageurs de vans offrant des installations parfois ingénieuses – mais souvent inspirées de celles proposées par le Volkswagen California et le Mercedes Marco Polo – avec notamment un qualité et finition inférieure. Le futur VW T7 California va se hisser un cran au-dessus de l’actuel 6.1 avec de nouvelles technologies, plus d’espace, plus de polyvalence, plus de luxe et de raffinement. Néanmoins il va perdre certains agréments et avantages du T6 et T6.1 comme les 4 roues motrices, la compacité, les largeurs des lits, les rangements et certaines ingéniosités comme le rangement de la table dans la porte latérale. Reste à attendre la version de série pour le découvrir, l’essayer et se faire un réel avis. Le VW California CONCEPT est une belle réalisation qui montre le savoir-faire du constructeur automobile allemand et sa faculté à se remettre en question.

Photos : 4Legend.com