Lamborghini Esperienza Neve en Nouvelle-Zélande

Lamborghini présente son Esperienza Neve à l’Hémisphère Sud, à Queenstown, en Nouvelle-Zélande, pour une expérience passionnante de conduite sur glace. Avec les voitures de sport Lamborghini et les Super SUV, les invités de la région Asie-Pacifique ont pris le volant pour découvrir les capacités sportives des Huracán Tecnica et Huracán STO, ainsi que des Urus Performante et Urus S, sur le circuit enneigé, sous la direction d’instructeurs de conduite Lamborghini professionnels.

Pour la première fois à Esperienza Neve, les participants ont eu l’occasion de conduire la super voiture de sport tout-terrain Huracán Sterrato et de constater ses prouesses sur la neige et la glace. Le système LDVI (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics) révisé de l’Huracán Sterrato offre des réglages de conduite STRADA et SPORT spécifiquement calibrés pour la route, tandis que le nouveau mode RALLY optimisé pour la terre et les surfaces meubles, y compris la neige, rehausse encore la personnalité amusante de la super voiture de sport, qui conquiert les surfaces à faible adhérence du terrain d’essai hivernal avec un éclat dynamique.

Dans des conditions de température très basses, l’équipe d’instructeurs professionnels de Lamborghini a dirigé les exercices de conduite difficiles avec des instructions précises tout en s’assurant que chaque participant maximise son potentiel et les capacités de performance des voitures Lamborghini sur les surfaces à faible adhérence sans compromettre le plaisir ou la sécurité. Les quatre roues directrices de l’Urus Performante et de l’Urus S ont parfaitement exécuté chaque exercice sur la piste de glace difficile, tandis que les Huracán STO et Tecnica à propulsion arrière ont fourni un contrôle de course à haute teneur en octane, même sur la neige.

Francesco Scardaoni, directeur régional d’Automobili Lamborghini pour l’Asie-Pacifique, a déclaré : « Esperienza Neve est l’environnement de conduite sur glace dynamique idéal pour que nos clients apprécient les performances puissantes et le potentiel de nos voitures Lamborghini dans des conditions hivernales. En présentant l’Huracán Sterrato à l’Esperienza Neve pour la première fois dans l’hémisphère sud, nous sommes ravis de pouvoir démontrer encore davantage les capacités de la super voiture de sport tout-terrain qui va au-delà de l’asphalte. »

Pendant les trois jours du programme curatif, les invités ont également eu le plaisir de profiter de l’un des hôtels les plus luxueux situé sur les rives du lac Wakatipu avec des expériences gastronomiques dans des restaurants exclusifs de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Photos : Lamborghini