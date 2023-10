Audi vise une production neutre en carbone en 2024 à Ingolstadt

L’usine Audi d’Ingolstadt commencera une production neutre en carbone dès le 1er Janvier 2024. L’usine principale débutera la construction de la nouvelle Audi Q6 e-tron l’année prochaine. Après Bruxelles (Belgique, 2018) et Győr (Hongrie, 2020), ce sera la troisième usine Audi à fonctionner avec zéro émission. À cela s’ajoutent les modèles Audi R8 et Audi e-tron GT quattro, construits chez Böllinger Höfe avec zéro émission depuis 2020. Dans le cadre de son programme environnemental Mission:Zéro, Audi s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone sur tous ses sites dans le monde d’ici 2025. D’ici là, les dernières étapes auront été franchies à Neckarsulm et San José Chiapa (Mexique).

Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’Audi en charge de la production et la logistique, souligne : « La protection optimale de l’environnement est fermement ancrée dans la stratégie d’entreprise d’Audi. En faisant passer le site d’Ingolstadt aux énergies renouvelables, nous franchissons une étape majeure vers notre objectif de production nette de véhicules neutre en carbone. »

Pour atteindre son objectif ambitieux, la marque aux quatre anneaux met en œuvre un concept à quatre piliers.

Le premier pilier consiste à améliorer l’efficacité énergétique des sites Audi, ce qui permettra déjà d’éviter de grandes quantités d’émissions de carbone. En 2022, par exemple, ces mesures de gestion de l’énergie ont permis au site d’Ingolstadt d’économiser plus de 35 000 mégawattheures d’énergie et d’éviter plus de 5 000 tonnes d’émissions de carbone.

De plus, Audi génère également en interne de l’énergie renouvelable, le deuxième pilier du concept. À ce jour, des modules photovoltaïques ont été installés sur une superficie de 23 000 mètres carrés au sein de l’usine d’Ingolstadt. Dans les années à venir, Audi continuera d’augmenter la part d’énergie qu’elle produit elle-même sur tous ses sites de production. Diverses mesures supplémentaires sont actuellement planifiées et mises en œuvre dans l’usine principale.

En tant que troisième pilier du concept, Audi fait également évoluer ses achats d’énergie vers une neutralité carbone. Audi produit des voitures à Ingolstadt exclusivement avec de l’électricité verte depuis début 2012. Cette transition précoce a fait de la marque aux quatre anneaux un pionnier de la durabilité dans l’industrie à l’époque.

Dr. Rüdiger Recknagel, Responsable de la protection de l’environnement du groupe Audi, explique : « Une raffinerie voisine et l’usine de recyclage des déchets municipaux fournissent à l’usine principale une chaleur résiduelle nette et neutre en carbone. De plus, nous avons obtenu de grandes quantités de biogaz pour garantir un approvisionnement en chaleur nette neutre en carbone. »

Le site couvre ainsi la quasi-totalité de ses besoins énergétiques à partir de sources renouvelables. En tant que quatrième et dernier pilier, toutes les émissions qu’Audi ne peut pas encore éviter (un maximum de 10% des émissions de carbone d’origine) sont compensées par l’achat de crédits carbone certifiés selon les normes de qualité les plus élevées telles que Gold Standard. À l’usine d’Ingolstadt, cela inclut également la logistique au sein de l’usine.

Mission : Zéro : aller au-delà de la décarbonisation

Les objectifs du programme environnemental Mission:Zero vont au-delà de la décarbonisation et abordent les domaines d’activité clés que sont l’utilisation de l’eau, l’efficacité des ressources ainsi que la protection et la préservation de la biodiversité. La vision d’Audi est de créer une économie circulaire où les ressources telles que le plastique, l’eau et d’autres matières premières sont utilisées dans des cycles fermés.

À Ingolstadt, par exemple, l’entreprise exploite depuis 2019 un centre d’approvisionnement en eau équipé d’un bioréacteur à membrane pour utiliser l’eau plus efficacement. Cette année, Audi est devenu le premier constructeur automobile haut de gamme à rejoindre l’Alliance for Water Stewardship (AWS). Audi prévoit de réduire de moitié la consommation d’eau écologiquement pondérée sur ses sites de production dans le monde d’ici 2035. L’usine de San José Chiapa, au Mexique, qui construit des voitures sans produire d’eaux usées depuis 2018, constitue un modèle en matière d’utilisation responsable des ressources en eau.

Enfin, en tant que membre de l’initiative « Biodiversity in Good Company », la marque aux quatre anneaux s’engage également dans la protection de la biodiversité sur l’ensemble de ses sites. Les espaces ouverts du site extérieur de Münchsmünster, conçus pour rester proches de leur forme naturelle, comptent parmi les plus grandes mesures prises par l’entreprise dans ce domaine. Sur quelque 17 hectares du site, un habitat a été créé pour de nombreuses espèces animales et végétales.

La 360factory et l’aménagement durable du territoire

Audi met également l’accent sur la durabilité dans le développement ultérieur de ses sites : la marque aux quatre annreaux profite de la transition vers l’e-mobilité pour transformer complètement son réseau de production mondial et a une vision claire de la production du futur avec la 360factory. Dans le cadre de cette approche holistique et durable, Audi modernise, numérise et transforme ses usines existantes pour l’avenir. Avec la 360factory, Audi peut atteindre une flexibilité et une efficacité de production encore plus grandes sans sceller des zones supplémentaires pour les nouveaux bâtiments.

En matière d’utilisation durable des sols, Audi va encore plus loin en revitalisant un ancien site industriel. Le campus situé au sud d’Ingolstadt est également intégré aux activités de développement durable de l’entreprise en tant que succursale de l’usine principale. Joint-venture entre AUDI AG et la ville d’Ingolstadt par l’intermédiaire de sa société holding IFG AöR, incampus GmbH a réaménagé une friche industrielle de 75 hectares à l’est d’Ingolstadt. Un parc technologique y a été construit – sans aménager de nouveaux terrains. Quinze hectares de la superficie totale ont été désignés comme zone de compensation pour la nature et le paysage ; une forêt alluviale quasi naturelle avec des prairies pauvres en nutriments y prospère désormais.

Photos : Audi