Nouvelle teinte gris Nardo pour la miniature Solido de l’ABT RS6-R de 2022 au 1:43

Après deux premières versions lancées en 2022, Solido propose une nouvelle déclinaison en gris Nardo de son ABT RS6-R (basées sur l’Audi RS 6 Avant C8) à l’échelle 1:18. Direction les Alpes afin de la découvrir en détail.

Le préparateur ABT Sportsline est très apprécié des collectionneurs de miniatures tout comme par les passionnés de modèles Audi. GT Spirit a ouvert la voie avec des reproductions en résine à l’échelle 1:18, modèles étant d’ailleurs exposés dans le showroom du spécialiste Audi à son siège à Kempten.

En 2022, la marque sœur Solido lui a emboité le pas avec des modèles en métal injecté au 1:43 reproduisant l’ABT RS6-R en divers coloris.

Un an plus tard, une troisième version a été lancé en édition limitée avec la célèbre teinte gris Nardo parfaitement reproduite sur cette miniature d’un break ultra sportif.

Cela permet au spécialiste de la réplique automobile d’étoffer son catalogue de modèles avec un grand retour à l’échelle 1:43 qui a fait son succès quelques décennies passées.

Grâce son nouveau moule et à l’utilisation de métal injecté, les proportions et les détails sont au rendez-vous, notamment sur ce modèle possédant de nombreux éléments aérodynamiques. Le dessous n’a pas été oublié avec une reproduction partielle de la ligne d’échappement.

Cette vue permet de voir la finesse de moulure de pneus en caoutchouc.

L’intérieur n’a pas été négligé malgré l’échelle plus réduite. Divers éléments sont bien représentés comme les écrans en mode allumé, le logo Audi et son entourage sur le volant, le marque RS6-R en rouge sur les sièges avant. L’ensemble de l’habitacle est en noir, contrastant avec la teinte extérieure.

A l’extérieur, de nombreux éléments en carbone sont peints en noir. Les jantes ABT de 22 pouces sont reproduites, incluant le logo ABT en leur centre. On retrouve ce dernier sur chaque cache-plaque d’immatriculation.

L’inscription RS6-R est présente en bas des pare-chocs avant et arrière dans un coloris rouge les faisant ressortir comme sur le modèle original.

La miniature est livrée dans une boîte vitrine avec un socle identifiant le modèle tout comme la marque Solido. Malgré quelques petits défauts mineurs peu perceptibles, cette version sportive de l’Audi RS 6 Avant C8 est un bon choix pour un prix contenu de moins de 25 euros.

Le petit détail

Ne vous fiez pas trop aux photos en gros plan déformant la réalité. En effet, certains détails comme de petits points noirs sur la carrosserie et certaines peluches peuvent donner l’illusion que la miniature n’offre pas une bonne qualité de fabrication. A l’œil nu, ces défauts minimes ne sont pas perceptibles à moins de s’y attarder et les observer à la loupe. L’échelle au 1:43 est bien plus petite que l’échelle 1:18 plus sensible à la moindre imperfection.

Disponibilité et prix

Solido a commercialisé en à l’été 2023 une version gris Nardo de l’Audi ABT RS6-R à l’échelle 1:43 sous la référence S4310703. Le prix recommandé est de 24,95 euros, offrant un rapport qualité/prix inégalé, d’autant qu’elle est commercialisée en série limitée (non numérotée).

Photos : 4Legend.com