Automobili Lamborghini à l’honneur au Motor Valley Fest 2023

Avec une variété de réunions, de tables rondes et d’autres initiatives, l’évènement Motor Valley Fest est revenu à Modène courant mai 2023 et Automobili Lamborghini a pris sa place lors du premier événement pour les passionnés d’automobile. Maintenant dans sa cinquième édition, Motor Valley Fest 2023 était l’endroit idéal pour tous les passionnés de moteur, les initiés de l’industrie et la communauté automobile italienne et internationale.

Automobili Lamborghini était sur place à deux titres : avec des conférenciers invités lors des discussions qui ont marqué la journée d’ouverture, mais aussi tout au long de l’événement avec un stand présentant le tout nouveau Revuelto, la première supercar hybride rechargeable de l’entreprise que les passionnés de voitures ont pu avoir la chance d’admirer.

Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, était l’un des panélistes spéciaux le matin de l’ouverture à la Motor Valley Top Table, l’événement d’ouverture du Fest animé par le rédacteur en chef de Quattroruote, Gianluca Pellegrini. Les discussions ont porté sur certains des sujets les plus actuels de l’industrie automobile, notamment l’électrification, le développement des compétences, la durabilité et les évolutions du marché de l’automobile de luxe.

Dans l’après-midi, les dirigeants de Lamborghini ont été impliqués dans des panels couvrant des sujets tels que les ressources humaines et la recherche de nouvelles compétences, qui seront nécessaires à l’évolution du secteur automobile, ainsi que des sujets autour de la chaîne de production, de la finance et de l’économie.

Photos : Lamborghini