Volkswagen Polo GTI Edition 25 – Une série limitée anniversaire

La VW Polo GTI fête ses 25 ans. À cette occasion, Volkswagen propose une édition spéciale : la Polo GTI Edition 25. La première association des trois lettres iconiques à la Polo remonte à 1998. Un quart de siècle après la commercialisation de la première Polo GTI (3ème génération), Volkswagen présente une édition limitée dotée d’une puissance de 207 ch (152 kW). Avec son châssis sport, son blocage électronique du différentiel XDS, sa dotation de série complète et ses éléments de design spécifiques, la déclinaison anniversaire de la Polo se démarque nettement des autres modèles de la gamme. La VW Polo GTI Edition 25 sera disponible en France à compter de l’automne 2023.

À l’instar de sa « grande sœur », la Golf GTI, la Polo au caractère résolument sportif peut se prévaloir d’une longue histoire. L’heure est venue pour VW de célébrer le quart de siècle de la Polo GTI avec un modèle spécial anniversaire, la Polo GTI Edition 25, limitée à 2 500 exemplaires.

« Volkswagen a un héritage remarquable, et la Polo compte parmi nos modèles les plus iconiques. Les amateurs de la GTI comptent énormément pour nous. Ce modèle anniversaire est notre manière de fêter avec eux 25 ans de performance, de plaisir de conduire et de sportivité en Polo. », a déclaré Imelda Labbé, Membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge des ventes, du marketing et de l’après-vente.

Performances

Le moteur TSI 2.0l délivre une puissance de 207 ch (152 kW) pour un couple de 320 Nm, ce qui permet à la Polo GTI Edition 25 (uniquement en traction) de franchir le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. En outre, la voiture est dotée de série d’un châssis spécialement réglé pour la conduite sportive, avec un surbaissement de 15 mm. Combiné au blocage électronique du différentiel XDS, le châssis sport permet de bénéficier d’un comportement de conduite typique d’un modèle GTI, avec un parfait équilibre entre dynamique de conduite, motricité, précision et maniabilité. En France, la VW Polo GTI Edition 25 sera également équipée du Pack ‘Sport Plus’ comprenant un système d’amortisseurs à réglage électronique.

Équipements

Le nouveau modèle spécial marque également son statut d’exception sur le plan esthétique. Il arbore des étriers de freins et des inserts décoratifs rouges, la grille de calandre en nid d’abeille et les sorties d’échappement chromées, spécifiques aux modèles GTI. Par ailleurs, la Polo GTI Edition 25 a également une série d’équipements exclusifs. Les jantes en alliage 18 pouces « Adélaïde » version noir brillant, le toit et les rétroviseurs latéraux noirs accentuent son allure sportive.

À l’intérieur, les sièges sport de qualité avec sellerie en cuir perforé rouge et noir, brodée du logo « GTI », et les inserts décoratifs en noir brillant portant l’inscription GTI en lettres rouges sont disponibles de série. Sur les seuils de porte, le monogramme « One of 2 500 » rappelle que le modèle est une édition limitée. En plus des couleurs typiques de la GTI (Blanc Pur, Rouge Roi métallisé, Bleu Récif métallisé, Gris Cendré métallisé et Noir Intense), la Polo GTI Edition 25 est disponible en Gris Ascot.

Disponibles de série, les feux matriciels IQ.LIGHT avec système Dynamic Light Assist et feux de jour à LED assurent un éclairage particulièrement homogène de la chaussée. Le modèle est également équipé d’un volant sport multifonction à revêtement en cuir avec palettes orné du logo « 25 », ainsi que de nombreux systèmes d’assistance dédiés à des véhicules de classes supérieures. L’assistant de conduite Travel Assist, également de série, permet d’automatiser partiellement la conduite. Il est ainsi capable d’assurer la direction, le freinage et l’accélération de la nouvelle Polo GTI entre 0 km/h et 210 km/h (soit la limite de régulation du système). L’assistant de conduite s’appuie sur des systèmes bien connus, notamment le régulateur adaptatif Adaptive Cruise Control et l’assistant au maintien de voie Lane Assist (équipé de série).

En France, le modèle anniversaire sera également doté de série du toit ouvrant électrique, de la caméra de recul, du Pack « Aide à la Conduite » (incluant le système d’assistance au manœuvre de stationnement « Park Assist », le détecteur d’angles morts « Side Assist » ou encore le système proactif de protection des passagers « Pre Safe Assist »), du chargeur de smartphone par induction ou encore d’une roue de secours.

Les instruments de bord et le système d’infodivertissement du nouveau modèle en édition spéciale sont disposés sur un seul axe afin d’en faciliter la consultation et l’utilisation en toutes situations. Le système de navigation Discover Media, avec son écran 20 cm (8 pouces) haute résolution, est équipé de série et garantit une connectivité de pointe.

Comme la plupart des modèles de Polo, la VW Polo GTI Edition 25 est produite à Kariega, en Afrique du Sud. « Notre équipe sudafricaine est très fière de cette voiture. Ici, la Polo jouit d’une longue tradition – en particulier la Polo GTI. », se félicite Martina Biene, directrice générale et présidente du Groupe Volkswagen en Afrique du Sud (VWSA). L’usine, qui a ouvert ses portes en 1951, est située à proximité de Port Elizabeth. C’est la plus grande usine de construction automobile du continent. VWSA y fabrique la Polo Vivo, la Polo et – en exclusivité – la Polo GTI.

Photos : Volkswagen