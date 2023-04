Bentley a été nommé constructeur automobile le plus admiré de Grande-Bretagne

Bentley Motors a été désigné le 29 mars 2023 comme constructeur automobile le plus admiré de Grande-Bretagne selon la plus longue enquête sur la réputation des entreprises au Royaume-Uni.

L’étude annuelle des entreprises les plus admirées remonte à plus de 30 ans et honore les meilleures entreprises à travers le pays. Le prix reflète l’extraordinaire gamme de voitures de Bentley, son succès commercial et sa stratégie d’avenir Beyond100, permettant à Bentley de passer du plus grand producteur mondial de moteurs 12 cylindres à une entreprise de voitures entièrement électriques en une décennie.

Bentley a atteint la première place dans l’étude approfondie de 250 grandes entreprises britanniques dans 25 secteurs. Les plus grandes entreprises publiques et les principaux employeurs du pays ont été invités à évaluer leurs pairs selon 13 critères clés, ce qui en fait l’examen par les pairs ultime de la réputation de l’entreprise.

Bentley a obtenu la première place dans neuf des 13 critères, y compris la qualité de la gestion, la qualité des produits et services, la capacité à attirer, développer et retenir les meilleurs talents, le potentiel de valeur à long terme, la capacité à innover, l’efficacité environnementale, sociale et de gouvernance, l’tilisation efficace des actifs de l’entreprise, le leadership inspirant et la compétitivité.

Cette reconnaissance intervient quelques semaines seulement après que Bentley a annoncé ses résultats financiers les plus récents, pour la période 2022. Cela comprenait des chiffres de bénéfice de 708 millions d’euros, ce qui représente une croissance de 82% du bénéfice par rapport à une croissance de 4% du volume par rapport à l’année précédente. Incroyablement, cette transformation comprend des bénéfices d’exploitation en hausse de près d’un milliard d’euros par rapport à il y a cinq ans.

Photos : Bentley