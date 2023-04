Porsche dévoile un nouveau d’affichage et de commande sur le Cayenne

Porsche présente une toute nouvelle architecture innovante pour l’intérieur du Cayenne restylé qui sera prochainement dévoilé. La Porsche Driver Experience (expérience de conduite Porsche) ouvre de nouvelles voies d’interaction, non seulement pour le conducteur mais aussi pour le passager avant.

Avec le nouveau Cayenne, qui fêtera sa première mondiale le 18 avril 2023 au salon Auto Shanghai en Chine, Porsche introduit un concept d’affichage et de commande révolutionnaire. La Porsche Driver Experience est synonyme d’affichage entièrement numérique, d’individualisation polyvalente et d’utilisation intuitive. Au centre, l’accent est mis sur l’axe du conducteur. Les commandes les plus importantes sont regroupées autour du volant. Cela crée une nouvelle expérience de conduite encore plus intense.

Le cockpit de luxe reprend des éléments de la voiture de sport électrique Taycan et les transfère pour la première fois à une Porsche à moteur à combustion. Il comprend un combiné d’instruments numériques dans un design dit incurvé et autonome avec des options d’affichage variables, une console centrale redessinée et un volant de dernière génération. Le sélecteur de vitesse automatique est maintenant situé à droite du volant. Cela fait de la place sur la console centrale pour un grand contrôleur de climatisation dans un design sophistiqué de panneau noir. Les passagers découvrent un nouveau niveau d’interaction avec le véhicule et le conducteur via l’écran passager en option. Des fonctions de connectivité optimisées complètent le nouveau concept intérieur.

Axé sur le conducteur et interactif

Les conducteurs et les passagers découvrent un cockpit entièrement nouveau dans la nouvelle Porsche Cayenne. Il combine une concentration encore plus forte sur le conducteur avec de nouveaux éléments interactifs qui donnent vie à l’expérience de conduite d’une nouvelle manière pour le passager également. Le groupe d’instruments est désormais un écran incurvé entièrement numérique et autonome de 12,6 pouces qui ne nécessite pas de capot, ce qui lui confère une apparence moderne et élancée. Selon le niveau d’équipement, le conducteur peut choisir jusqu’à sept vues sur le combiné d’instruments. Le compte-tours, la navigation en ligne, l’assistant de vision nocturne ou le système d’aide à la conduite 3D peuvent tous être sélectionnés pour être au premier plan. Une vue considérablement réduite et un mode classique sont également disponibles, ce dernier transférant la conception typique du tableau de bord à cinq ronds Porsche à l’ère numérique.

Une caractéristique clé de la nouvelle Porsche Driver Experience est le juste équilibre entre les éléments numériques et analogiques. Toutes les commandes importantes pour l’expérience de conduite sont également regroupées directement autour du volant. Typiquement pour une Porsche, le nouveau bouton de démarrage du moteur se trouve à gauche du volant. Le sélecteur de vitesses se trouve désormais à droite du volant entre le combiné d’instruments et l’écran central. Cela fait de la place sur la console centrale pour un nouveau grand panneau de commande de climatisation avec commandes analogiques et plus d’espace de rangement. Porsche a également placé le levier de commande entièrement repensé pour les systèmes d’assistance à la conduite directement sur le volant du nouveau Cayenne.

Le nouveau volant sport multifonction provient de la 911 et a été entièrement retravaillé par rapport au modèle précédent, avec un design de haute qualité, moderne et sportif. Le commutateur de mode de conduite permettant de sélectionner les modes Normal, Offroad, Sport et Sport Plus directement sur le volant est désormais de série. Le nouveau bouton à bascule pour sélectionner les fonctions et les conceptions dans le combiné d’instruments est également situé directement sur le volant, tout comme les commandes de l’affichage tête haute en option.

Le nouveau panneau de commande de la climatisation sur la console centrale avec sa surface en verre dans un design de panneau noir assure un look particulièrement de haute qualité. Les réglages de la climatisation peuvent être effectués rapidement et intuitivement sur la surface de commande clairement disposée. La combinaison de la reconnaissance tactile et du retour haptique avec des interrupteurs de climatisation mécaniques ainsi qu’un contrôleur de volume physique garantit une fonctionnalité à la fois haptique et esthétique.

L’écran central haute résolution de 12,3 pouces est le centre de contrôle du Porsche Communication Management (PCM). Comme auparavant, le conducteur peut y utiliser de nombreuses fonctions de conduite et de confort, ainsi que la navigation en ligne standard et les fonctions multimédias. Une toute nouvelle fonctionnalité de la Porsche Cayenne est l’écran passager de 10,9 pouces intégré en option. L’écran tactile supplémentaire permet au passager avant de soulager le conducteur, par exemple en utilisant la navigation ou en sélectionnant un service multimédia. Une feuille spéciale garantit que l’écran ne peut pas être vu depuis le siège du conducteur. Cela signifie que les vidéos peuvent être diffusées sur l’écran du passager sans distraire le conducteur.

Une sensation luxueuse et sportive

La Porsche Cayenne est la voiture la plus sportive de son segment – et son intérieur le reflète également. Une ambiance sportive est associée à une fonctionnalité dynamique, un confort luxueux et des caractéristiques de design typiques de Cayenne. Porsche présente le nouveau concept de commande du nouveau Cayenne dans un design épuré qui met l’accent sur la largeur. L’ensemble du tableau de bord, de la console centrale et de la partie supérieure de l’intérieur de la porte a été entièrement repensé. L’accentuation horizontale accrue du tableau de bord rend l’intérieur encore plus large. Les bouches d’aération au design élégant sont alignées verticalement à la manière typique du Cayenne. Pour la première fois, Porsche a conçu toutes les sorties d’air du cockpit sans lamelles.

Connectivité complètement étendue

Porsche a encore amélioré la connectivité du nouveau Cayenne. Une zone de stockage refroidie pour smartphone avec une fonction de charge par induction est de série. Le refroidissement permet une puissance de charge optimisée jusqu’à 15 watts. L’intégration étendue des services en ligne offre de nouveaux modes d’interaction, comme l’utilisation de l’assistant vocal Siri pour faire fonctionner les fonctions du véhicule. Autre nouveauté, deux ports USB-C dans le compartiment de rangement avant et deux autres ports USB-C dans la zone arrière de la console centrale. Tous les ports USB offrent une fonction de charge rapide. Les frontaux connectent également le smartphone au Porsche Communication Management (PCM). Pour appairer un smartphone avec le véhicule, il suffit de scanner le QR code affiché dans le PCM de celui-ci. De nombreuses fonctions de connectivité sont alors disponibles, dont Apple CarPlay et Android Auto ainsi que des applications intégrées telles que Spotify et Apple Music.

Avec la nouvelle fonction In-Car Video, les vidéos peuvent être visionnées directement dans le PCM via le fournisseur de streaming Screenhits TV – à la fois sur l’écran central lorsque le véhicule est à l’arrêt et sur l’écran du passager pendant la conduite.

Photos : Porsche