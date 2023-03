24H Mans 2023 – Voici les pilotes de la 3ème Porsche 963 engagée

L’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport a finalisé sa composition de pilotes pour sa troisième Porsche 963 engagée aux 24 Heures du Mans 2023. Le pilote britannique Nick Tandy et le français Mathieu Jaminet s’associent au Brésilien Felipe Nasr dans le cockpit du prototype hybride n°75. Son coéquipier pilote d’usine, Matt Campbell, d’Australie, soutient l’équipe lors du point culminant de l’année en tant que pilote de réserve.

Avec dix départs dans la plus grande course d’endurance du monde à son actif, Nick Tandy apporte une riche expérience. En 2015, le pilote britannique a remporté la victoire au volant de la Porsche 919 Hybrid. Pour le Français Mathieu Jaminet, la course de juin marque la deuxième sortie sur le Circuit des 24 Heures. Le héros local a fait ses premiers tours au Mans au volant de la Porsche 911 RSR en 2019. Felipe Nasr, qui avait déjà été sélectionné comme pilote de la voiture n°75 lors de la clôture des inscriptions pour la course de 24 heures, peut regarder en arrière sur trois courses sarthoises à ce jour.

L’Américain Dane Cameron, Michael Christensen du Danemark et le Français Frédéric Makowiecki partagent les tâches de conduite dans la Porsche 963 de 680 ch (500 kW) avec le numéro de départ 5. La voiture sœur n°6 est pilotée par le français Kévin Estre, le Belge Laurens Vanthoor ainsi que le triple vainqueur du Mans André Lotterer d’Allemagne. L’équipe cliente Hertz Team JOTA a nommé le pilote d’usine António Félix da Costa du Portugal, les Britanniques Will Stevens et Yifei Ye pour conduire la voiture n°38. Le pilote chinois reçoit le soutien de Porsche Motorsport Asia Pacific.

Cette année marque le 100e anniversaire des 24 Heures du Mans. La 91e édition se disputera les 10 et 11 juin 2023. Dans sa tentative de victoire au classement général dans la nouvelle catégorie Hypercar, Porsche fait face à la concurrence de constructeurs tels que Ferrari, Cadillac, Toyota et Peugeot.

Photos : Porsche