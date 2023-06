Bentley Batur – Des exemples de personnalisation possibles par Mulliner

Le Batur est bien plus qu’un simple aperçu de l’avenir du design de Bentley. Elle constitue un premier pas déterminant vers le mode de production des futurs modèles Bentley reposant sur des matériaux et des techniques écologiques gages d’une vision plus durable du luxe. Des technologies innovantes ont été conjuguées à des matériaux luxueux pour créer des fonctionnalités jusqu’alors inédites sur une Bentley.

Pour ces spécifications, l’équipe Couleurs, Matériaux et Finitions de Bentley s’est inspirée de l’exploration du cosmos et a utilisé des matériaux et des finitions de l’aérospatiale pour exprimer sa vision de l’exploration. Pour les clients Mulliner, la possibilité de commander des couleurs, des matériaux et des finitions sur mesure est la priorité et la Batur démontre la capacité de Bentley à utiliser des combinaisons de couleurs et de matériaux uniques.

La fibre de carbone est réputée pour son équilibre exceptionnel entre solidité et légèreté, mais elle n’est pas durable. Un nouveau matériau composite naturel ultra-performant composé de « super-fibres » durables de lin est désormais proposé à la place de la fibre de carbone. Extrêmement résistant et incroyablement léger, ce matériau est utilisé dans tout le Batur, de la carrosserie extérieure aux surfaces rigides intérieures.

Le cuir utilisé est issu de sources durables et produit selon un processus qui consomme moins d’eau et d’aldéhydes que le tannage traditionnel. Du fait de la production sur mesure à volume limité du véhicule, il sera également possible de choisir un cuir traçable à faibles émissions de CO₂. Des similicuirs durables fabriqués à partir de produits dérivés de la torréfaction du café peuvent également être sélectionnés, notamment pour les tapis en fibres recyclées.

De nombreuses finitions innovantes sont disponibles sur le Batur. De l’or jaune 18 carats produit par fabrication additive au titane inspiré de l’espace, en passant par les matériaux composites et textiles précédemment décrits, elles ne font qu’enrichir la large gamme de cuirs, de bois et d’autres options.

La seule limite est l’imagination des clients.

À titre d’inspiration, plusieurs exemples ont été créés afin de montrer aux clients ce que permet d’envisager un tel niveau de personnalisation sur mesure.

Thème 1 – Nebula

Ce modèle audacieux met clairement l’accent sur les performances avec des contrastes forts, à l’extérieur comme à l’intérieur, entre du noir et des verts vifs. Sa spectaculaire peinture extérieure « Wasabi » captera immanquablement l’attention des curieux. En y regardant de plus près, ils découvriront une élégante finition Gloss Black Crystal sur la carrosserie, apportant un aspect miroir noir profond au profil de la voiture.

À l’intérieur, le vert et le noir sont inversés, avec un superbe dégradé du noir brillant à la fibre de carbone brillante sur le tableau de bord gravé au laser.

Thème 2 – Supernova

Ce modèle stellaire allie une flamboyante peinture Sunbeam et un intérieur saisissant pour un effet dévastateur. Les détails Atlantic Pearl Crystal ajoutent du contraste à la magnifique carrosserie.

L’habitacle associe superbement les couleurs Indigo Night, Beluga, Ceramic Glaze et Hyperactive, ce thème étant le seul à proposer un intérieur à quatre coloris. Le tableau de bord gravé au laser arbore un sublime dégradé du noir brillant à la fibre naturelle brillante et l’intérieur inclut également un pack titane complet et ses détails usinés.

Thème 3 – Hyperspace

Ce modèle donne une impression de vitesse, même lorsque la voiture est à l’arrêt. L’extérieur Daybright Blue métallisé est contrasté par des éléments St James Red sur la calandre, la carrosserie et les étriers de frein rouges. Cette version sportive met en lumière la puissance du moteur qui repose patiemment sous le capot rutilant.

À l’intérieur, la noirceur profonde des cuirs, de la planche de bord et des tissus est uniquement rehaussée par d’éclatantes lignes Pillar Box Red, le levier sélecteur Bentley Dynamic Drive en or 18 carats et la bande centrale du volant à 12 heures.

Thème 4 – Dark Matter

L’argent foncé éclatant de la peinture à deux tons Fine Brodgar et Black Crystal de ce modèle élégant et sophistiqué se marie parfaitement aux détails en titane de l’embout d’échappement. Une observation plus minutieuse révèle toutefois des touches de Cyber Yellow qui rehaussent la grille avant et le dessous

du becquet.

L’intérieur est garni des somptueux cuirs Burnt Oak et cerclé d’un superbe graphène lisse et brillant. L’intérieur sobre est associé à des détails Black Anodised Aluminium et des éléments Beluga Black.

L’art de la personnalisation

W. O. Bentley fabriqua la première voiture à son nom en 1919. Immédiatement, ses créations furent plébiscitées, mais il était ingénieur avant tout. Il construisait des moteurs. Il les fixait sur un châssis et ajoutait des roues et un système de transmission. Les machines ainsi créées étaient bien entendu des voitures, mais les services d’un carrossier-constructeur étaient requis pour en faire des véhicules de tourisme luxueux, des voitures de course racées, ou les deux.

Depuis les années 1920, Mulliner fabrique des carrosseries et des habitacles sur mesure pour certains des modèles Bentley les plus emblématiques du monde, notamment la célèbre R-Type Continental de 1952.

Aujourd’hui, Mulliner officie en tant que division personnalisation de Bentley et se charge de la production et des modifications sur mesure de ses voitures. Elle offre aux clients en quête de véhicules rares et raffinés un service personnalisé exclusif et la possibilité de concevoir des équipements et des finitions en fonction de leurs attentes particulières.

Mulliner permet aux clients d’entrer en contact avec les designers qui concrétiseront leurs rêves. Dans l’univers de la construction automobile sur mesure, Mulliner est sans égale.

Photos : Bentley