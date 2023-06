Audi continue à investir dans l’avenir, notamment dans son usine de Neckarsulm

De nouveaux processus et méthodes plus respectueux de l’environnement, y compris pour les futurs modèles électriques : Le renouvellement de l’atelier de peinture du site de Neckarsulm se poursuit. La cérémonie d’achèvement de la section de production de la couche de base a eu lieu le 30 mai 2023. Les installations sont rénovées et les processus optimisés pour les futurs modèles électriques. Environ 300 personnes ont été invitées à la cérémonie d’inauguration. La cérémonie d’inauguration des travaux pour le nouveau système d’approvisionnement en eau s’est déroulée peu avant dans le cadre d’un rassemblement plus restreint. Un circuit d’eau fermé avec la station d’épuration municipale réduit la consommation d’eau douce du site de Neckarsulm pendant la production.

L’accueil des invités d’honneur par Steffen Hertwig, Maire de Neckarsulm, et Timo Frey, Maire de Bad Friedrichshall figurait en tête du programme de la cérémonie d’inauguration. Des représentants de la presse locale, des autorités compétentes et des entreprises chargées de la planification et de l’exécution étaient également présents. Toute l’équipe du projet Audi s’est jointe à eux. Après la cérémonie officielle, les invités ont profité d’une visite approfondie du chantier.

Le renouvellement de l’atelier de peinture comprend deux projets importants : la restructuration de la couche de finition dans le bâtiment A17 et une nouvelle couche de base dans le bâtiment A22. Cela permettra d’optimiser les processus à l’avenir et de mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement pour les véhicules, y compris les modèles électriques. « Avec le renouvellement complet de l’atelier de peinture, nous renforçons le site et le préparons pour l’avenir. Avec ces nouvelles installations, nous faisons un pas important et judicieux vers l’électromobilité. Nous contribuons à la Mission:Zéro grâce à de nouveaux processus respectueux de l’environnement. », a déclaré Fred Schulze, Directeur de l’usine.

Outre la cérémonie d’inauguration de l’atelier de peinture, la prochaine étape de la nouvelle usine d’approvisionnement en eau a également été célébrée. Le Président du Comité d’Entreprise, Rainer Schirmer, a fait l’éloge des projets de construction de l’usine : « La cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle station d’approvisionnement en eau et la cérémonie d’inauguration du nouvel atelier de peinture montrent que le site investit dans la durabilité et donc dans l’avenir. En cette année du 150e anniversaire, il s’agit d’un signal fort en faveur de la main-d’œuvre. »

Une première étape pour un cycle de l’eau durable

Dans le cadre du programme environnemental intersites Mission:Zero, l’approvisionnement en eau est l’un des points à l’ordre du jour concernant l’utilisation responsable des ressources. L’objectif est de réduire de moitié la consommation d’eau dans la production d’ici 2035. Pour y parvenir, Audi s’appuie sur un cycle fermé de l’eau avec la station d’épuration des eaux usées du Zweckverband Unteres Sulmtal, adjacente à l’usine. Audi traite l’eau purifiée par la station d’épuration pour la production à l’aide de systèmes de filtrage et de membranes. L’eau traitée retourne ensuite à la station d’épuration.

« L’utilisation durable de l’eau dans le cadre de notre Mission:Zero joue un rôle central. Nous sommes ravis de pouvoir commencer la construction de la nouvelle usine après une phase de test réussie. », a déclaré Achim Diehlmann, Responsable de la Protection de l’Environnement au sein de l’entreprise et Chef de projet de la Mission:Zero. À partir de 2025, l’eau de traitement de l’ensemble de l’usine fonctionnera en circuit fermé, ce qui permettra d’économiser jusqu’à 70% d’eau douce.

Audi regroupe toutes les activités et mesures visant à réduire l’empreinte écologique de la production et de la logistique dans le programme environnemental Mission:Zero. L’accent est mis sur les défis clés d’Audi en matière de décarbonisation, d’utilisation de l’eau, d’efficacité des ressources et de biodiversité.

Depuis 2023, Audi est le premier constructeur automobile haut de gamme à devenir membre de l’Alliance for Water Stewardship (AWS). Cette alliance mondiale d’entreprises, d’organisations non gouvernementales (ONG) et du secteur public promeut le concept de responsabilité pour les ressources en eau tout au long de la chaîne de valeur.

Photos : Audi