Au cours des 75 dernières années, Porsche s’est réinventée à maintes reprises sans jamais perdre les valeurs ou l’identité qui ont fait de la marque ce qu’elle est aujourd’hui. Et derrière la marque se trouvent les personnes qui ont co-écrit cette success story. Des gens qui croyaient aussi en leurs rêves. À travers les rêves et les aventures de ces personnes, Porsche emmène ses fans dans un voyage à travers la success story de la marque. Pour la première fois, le constructeur de voitures de sport utilise un « Heritage Truck » spécialement conçu pour permettre aux fans internationaux de découvrir Porsche Heritage de près dans leur propre pays, en se concentrant sur l’anniversaire et ses histoires passionnantes de rêveurs.

Avec son slogan «Driven by Dreams», le camion spécialement conçu sera sur la route jusqu’en décembre 2023, offrant un aperçu des valeurs passées, présentes et futures de l’entreprise. « Avec notre tournée, nous voulons toucher le plus de gens possible, les inspirer à croire en leurs rêves et les concrétiser. », explique Jessica Fritzsch, coordonnatrice d’équipe pour Heritage Concepts et chef de projet du roadshow.

Le « Heritage Truck Tour » a débuté le 24 avril 2023 au Musée Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen. La première étape du voyage était la Piața Constituției à Bucarest, en Roumanie. L’exposition mobile de 100 mètres carrés a été ouverte au public pendant une semaine devant le Palais du Parlement. Ensuite, le «Heritage Truck» s’est rendu en Croatie où, dans un cinéma drive-in près de la capitale, Zagreb, il a donné aux fans locaux de Porsche un aperçu de l’anniversaire du constructeur de voitures de sport. Le week-end dernier, l’exposition mobile devait être vue au Porsche Open Museum lors de la quatrième édition du « Fuori Concorso », un événement qui attire les amateurs de voitures du monde entier à Côme, en Italie. Les fans auront également l’occasion de visiter l’exposition en Allemagne du 10 au 11 juin, lorsque le « Festival of Dreams » de Porsche se dirigera vers le Hockenheimring, avant de s’élancer pour le prochain Porsche Festival le 18 juin à l’aéroport de Mollis en Suisse. A partir du 23 juin, le «Heritage Truck» sera ouvert aux visiteurs au Musée suisse des transports de Lucerne.

« Depuis deux ans, nous rêvons du moment où le ‘Heritage Truck’ – qui est littéralement ‘conduit par les rêves’ – entreprendrait son voyage international en tant qu’ambassadeur de cette importante année anniversaire. Le fait que ce rêve se soit également réalisé fait du projet une sorte de ‘Dreamer Story’ à part entière. », a déclaré Alexander E. Klein, responsable de l’expérience Porsche Heritage. Parce que les rêves sont intemporels et indestructibles, l’exposition mobile est dédiée aux rêveurs de toutes les époques du passé de 75 ans. Pour chaque sujet, il y a des rêveurs représentant le passé, le présent et le futur. Il y a des expositions passionnantes sur les histoires racontées. Ferry Porsche, Dr Wolfgang Porsche et Oliver Blume représentent le thème du patrimoine. Ferry Porsche rêvait autrefois d’une voiture qui n’existait pas encore. Son fils, le Dr Wolfgang Porsche, apprécie le fait que la marque s’adapte aux demandes en constante évolution tout en préservant le cœur de la marque. Et le PDG de Porsche, Oliver Blume, voit la transformation de l’industrie automobile comme une opportunité de grandir et de nourrir l’esprit pionnier et le courage. Parmi les expositions dont les visiteurs peuvent profiter, il y a la 356 Nr.1 Roadster, la voiture de sport avec laquelle les bases d’une success story ont été posées il y a 75 ans.

Il y a aussi des expositions passionnantes du monde du sport automobile, y compris une radio utilisée au Mans, le trophée du vainqueur pour la victoire au classement général au Mans en 2017 et un casque porté par Timo Bernhard lors de la course sur le Circuit de La Sarthe. Outre l’histoire de l’ancien pilote d’usine Porsche – qui a toujours poussé à la limite sur la piste – les visiteurs peuvent également profiter des histoires de rêve de ceux comme l’ingénieur Norbert Singer, qui a joué un rôle clé dans les succès de course Porsche du siècle dernier.

Le domaine de la technologie et de l’innovation est représenté par les rêveurs Ferdinand Alexander Porsche, Hans Mezger et Albrecht Reimold. Ce dernier est membre du directoire en charge de la production et de la logistique depuis 2016, alors que c’est Ferdinand Alexander Porsche qui a conçu le Chronographe I en 1972, inspirant ainsi un nouveau langage de design pour les montres-bracelets. L’édition anniversaire du Chronograph I est également en tournée dans le « Heritage Truck », accompagnée d’un stylo à bille Tec Flex argenté. Un peu plus d’espace est nécessaire pour l’exposition créée par Hans Mezger : le légendaire moteur « TAG Turbo made by Porsche » utilisé par l’équipe de Formule 1 McLaren. Avec ce moteur, McLaren a remporté 25 Grands Prix de Formule 1, trois championnats du monde des pilotes et deux championnats du monde des constructeurs.

Porsche propose également de nouveaux canaux pour les artistes à venir afin d’atteindre un public plus large avec leur travail. Dans le « Heritage Truck », par exemple, les créatifs ont la possibilité d’exprimer leur amour pour la marque à leur manière. Le segment art est dédié aux travaux sur des sujets tels que la performance ou la vitesse. De nombreux artistes internationaux voient leurs propres valeurs reflétées dans la marque Porsche. Parmi eux se trouvent Erich Strenger, Vexx et Arthur Kar. Les expositions illustrant les rêves du trio incluent la 911 Bonnet Art Edition, un modèle à l’échelle 1:43 de la 968 L’ART d’Arthur Kar et une gamme d’affiches de course historiques.

À la fin de l’exposition, les visiteurs sont invités à partager leurs rêves personnels. Comme le dit le PDG de Porsche, Oliver Blume : « Porsche est pour les gens qui poursuivent leurs rêves. »

Photos : Porsche