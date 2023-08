Bentley Bentayga EWB Mulliner – La nouvelle référence du luxe

Le Bentayga Extended Wheelbase Mulliner s’établit comme une nouvelle référence de la famille Bentayga, et de toute la gamme de modèles Bentley. Il apporte un niveau inédit de savoir-faire artisanal moderne à l’alliance déjà puissante des performances de supercar, des capacités tout-terrain, de la dynamique de conduite et de l’habitacle arrière de limousine du Bentayga EWB. Le Bentayga EWB Mulliner offre plus d’espace d’habitacle que tout autre véhicule de luxe comparable et ses améliorations sur mesure transforment chaque trajet en un moment à savourer, qui sera aussi exceptionnel dans le siège du conducteur que dans le vaste habitacle arrière, s’établissant ainsi comme le SUV le plus luxueux du monde.

Les détails esthétiques intérieurs et extérieurs uniques, qui ont tous été conçus avec beaucoup d’attention par l’équipe Mulliner, affirment l’identité du modèle. L’habitacle arrière, disponible en configurations 4+1 ou à 4 sièges, est doté de série de la spécification Bentley Airline Seat, qui intègre les sièges automobiles les plus sophistiqués du monde, pour envelopper les occupants dans un confort inégalé. Le capitonnage Mulliner Harmony Diamond Quilt des sièges et des portes témoigne de l’excellence du savoir-faire artisanal qui établit l’habitacle tout en haut de la gamme.

En utilisant l’incroyable puissance du moteur Bentley V8 4,0 litres de 550 ch et 770 Nm de couple, le Bentayga EWB Mulliner allie le confort d’une limousine et les performances exceptionnelles d’une voiture de cette catégorie, avec une vitesse de pointe de 290 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Le châssis qui comprend le Bentley Dynamic Ride (contrôle actif du roulis 48 V), les roues arrière directrices et la suspension à trois chambres dote le Bentayga EWB Mulliner de tout le dynamisme du Bentayga standard pour en faire un véhicule qui plaira aux conducteurs tout en étant un SUV limousine de luxe.

Élégant et distingué

Les lignes du Bentayga EWB ont du style et de la présence, et les caractéristiques esthétiques uniques de Mulliner les subliment à la perfection. Les détails extérieurs incluent des jantes exclusives Mulliner de 22” en finition polie, ou peinte en gris et polie, avec des cache-moyeux autostabilisateurs qui restent droits lorsque les roues tournent. La grille avant « Double Diamond » distinctive de Mulliner et la grille avant inférieure chromée sont complétées par les prises d’air Mulliner et des rétroviseurs bicolores assortis à la carrosserie et Satin Silver.

Dès son lancement, les clients peuvent commander la voiture avec une spécification Mulliner Blackline qui revêt d’une finition noire brillante tous les chromes extérieurs et les rétroviseurs, à l’exception des badges Bentley. Des jantes Mulliner noires brillantes de 22” complètent le look sombre.

À l’ouverture des portes, un éclairage d’accueil est projeté au sol. Il s’agit de l’un des nombreux petits détails qui sortent de l’ordinaire pour passer à un niveau de luxe supérieur.

Des combinaisons de trois couleurs rigoureusement sélectionnées

Les plaques de marchepied éclairées en trois dimensions et les tapis de sol épais bouclés de Mulliner accueillent les passagers dans l’habitacle qui peut se décliner en huit combinaisons de trois couleurs rigoureusement sélectionnées par l’équipe de design de Mulliner. Le schéma de trois couleurs avec un cuir principal, un cuir secondaire et un cuir d’accent est une signature visuelle Mulliner réservée aux modèles les plus haut de gamme de Bentley.

Chaque combinaison porte un nom particulier, depuis l’association impétueuse des cuirs Hotspur, Beluga et Linen formant la combinaison « Flare » jusqu’au bleu profond et au noir de « Storm », avec sa couleur d’accent White semblable à un éclair dans un ciel étoilé. Les clients peuvent commander leur propre habitacle sur mesure Mulliner à partir des trois couleurs de leur choix, ce qui porte le nombre de combinaisons de couleurs à près de 4 000.

En plus des couleurs choisies, le placage Grand Black présente la finition miroir polie produite par l’atelier de menuiserie de Bentley, avec un décor représentant la silhouette du Bentayga et une inscription Mulliner argentée sur le côté passager de la planche de bord, le « B » de Bentley sur les renforts de portières et des motifs Mulliner chromés sur les tables de pique-nique arrière. La finition en losanges à trois dimensions de la console centrale est une autre composante visuelle et tactile phare.

Sur le haut des sièges, le motif complexe Harmony Diamond Quilt de Mulliner se compose de bandes alternées de cuir secondaire et de couleur d’accent, tandis que le nom Mulliner est brodé sur chaque siège. Sur les portes, des bandes de cuir principal et de la couleur d’accent sont apposées en alternance.

Comme une marque d’attention supplémentaire, les propriétaires reçoivent un coffret de présentation Mulliner et des étuis à clés assortis à la combinaison de trois couleurs de leur Bentayga.

Le cuir Olive Tan et les autres matières durables

Le cuir Olive Tan est omniprésent dans l’habitacle. La particularité de ce cuir tient à un processus de tannage durable qui utilise un sous-produit naturel de la production d’huile d’olive. Issu des margines obtenues lors du processus de pressage des olives, l’agent de tannage est dépourvu de métaux, de minéraux et d’aldéhydes nocifs. La technique consomme moins d’eau qu’un processus de tannage conventionnel et offre aussi une plus grande concentration de produits chimiques renouvelables. Le cuir ainsi traité est incroyablement doux, digne de la marque automobile de luxe la plus prisée du monde. Bentley Motors est le premier constructeur automobile à utiliser cette technologie de pointe du traitement des margines (OMW) de l’usine de production de cuir Pasubio SpA.

Le cuir Olive Tan est une nouvelle étape dans la stratégie de Bentley en matière de cuir durable. La marque britannique utilise déjà des cuirs traçables dérivés du secteur industriel de la viande. La production mondiale de cuir recycle chaque année environ 270 millions de peaux qui finiraient autrement en décharge. La production de cuir est considérée comme un moyen sûr, conforme et très réglementé de recycler un produit durable.

Inclus de série sur les modèles Mulliner, les nouveaux tapis de sol épais bouclés sont plus luxueux que jamais. Les tapis épais bouclés Wilton 100 % pure laine offrent l’apparence du velours et une impression d’opulence. Cette variété de laine est spécialement sélectionnée pour sa propreté et la pureté de sa couleur, qui est testée avant emploi pour vérifier qu’elle respecte les normes de qualité attendues. La couleur est appliquée grâce à la technique de la teinture en écheveaux qui permet un meilleur contrôle de la qualité et assure une meilleure concordance des couleurs. Le processus de fabrication n’implique aucun produit blanchissant et les tapis sont donc en laine pure et d’excellente qualité.

Les tapis de série sont aussi devenus plus durables. Le nouveau tapis est désormais fabriqué à 100 % en nylon recyclé. Il offre le même confort et la même qualité au toucher que le précédent tapis composé exclusivement de nylon vierge.

Un confort d’habitacle accru grâce à l’innovation et aux technologies

Que le propriétaire choisisse une configuration à 4 sièges ou 4+1, le Bentayga EWB Mulliner comprend la spécification Bentley Airline Seat. Il s’agit du siège le plus sophistiqué jamais installé dans une voiture, doté de 22 options de réglage, d’un nouveau système de détection pour climatisation automatique et d’une technologie d’ajustement postural, qui sont deux premières mondiales.

En mode Relax, le siège peut s’incliner jusqu’à près de 40 degrés, tandis que le siège avant coulisse vers l’avant et qu’un superbe repose-pieds garni en cuir se déploie de l’arrière du siège du passager avant. En mode Business, le siège se redresse complètement pour permettre à son occupant de travailler plus confortablement tout en se déplaçant.

La technologie de climatisation automatique de siège détecte la température et l’humidité en surface, puis détermine si le système doit actionner le chauffage, la ventilation ou les deux en simultané pour veiller au bien-être thermique optimal de l’occupant.

Quant à la fonction d’ajustement postural, elle se sert de poches placées au niveau des cuisses et des épaules, en plus de poches de massage lombaire, qui modifient subtilement, mais continuellement la forme de l’assise pour soulager les points de pression du corps et éviter les engourdissements et l’accumulation de fatigue. Le système ne se contente pas des mouvements en deux dimensions des sièges réglables conventionnels, il utilise trois dimensions pour soulager les pressions. Six zones de pression indépendantes peuvent jouer sur 177 réglages toutes les trois heures pour que le confort du siège soit toujours optimal quelle que soit la durée du trajet.

Bentley Diamond Illumination

Le Bentley Diamond Illumination est un autre accessoire à la fois élégant et remarquable du Bentayga EWB Mulliner. L’effet de l’éclairage est produit par les LED (12 sur chaque porte avant et 22 sur chaque porte arrière) qui brillent au travers des petites perforations de la garniture en cuir des panneaux de portières. C’est le résultat de l’alliance du savoir-faire artisanal numérique et d’une technologie de précision.

Au sein de chaque losange, le cuir est percé de trous de moins de 1 mm de diamètre. Chaque trou a été positionné numériquement avec précision par l’un des designers intérieurs de Bentley afin d’obtenir un design cohérent, au cours d’un processus de « fabrication numérique ». Le résultat final est beau, élégant et unique.

L’intensité et la couleur de l’éclairage à travers la garniture peuvent être contrôlées par le client par le biais du système d’infodivertissement et de la télécommande à écran tactile. La fonctionnalité est associée à l’éclairage d’ambiance afin que la couleur et l’intensité soient cohérentes dans toute la voiture. Cet accessoire spectaculaire peut transformer l’atmosphère de l’habitacle, en particulier de nuit.

Un magnifique tableau de bord

L’horloge Mulliner encadrée d’ouïes d’aération chromées de type « œil-de-bœuf », avec son cadran argenté et son cuvelage à moletage technique, est le point de mire de la console centrale. Ce design se retrouve sur le tableau de bord numérique du conducteur, qui est orné de la même finition argentée et de la même police de caractères pour les chiffres. Le style de l’horloge et du tableau de bord est exclusif aux modèles haut de gamme de Mulliner.

Performances naturelles et dynamisme

Le Bentayga EWB Mulliner est propulsé par le moteur essence V8 biturbo « twin-scroll » 4,0 litres à 32 soupapes de Bentley. Grâce à son design, le moteur V8 produit une puissance et un couple hors pair, tout en offrant de faibles émissions et une efficience optimale. Le V8 est couplé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports, il entraîne les quatre roues et produit des performances naturelles de 550 ch et 770 Nm de couple, pour une vitesse de pointe de 290 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.

Le nouveau Bentayga a été loué par la critique pour son dynamisme, tandis que ses performances sur route, sa conduite et sa prise en main ont été unanimement saluées. Le Bentayga EWB Mulliner adopte cette même philosophie avec l’intégration du système électronique à quatre roues directrices et du Bentley Dynamic Ride de série.

Le confort de conduite secondaire est une autre variable clé du bien-être à bord. En effet, plus la conduite est souple, plus le trajet est apaisant. À une vitesse classique, sur la gamme de fréquences clé allant de 5 Hz à 20 Hz, le Bentayga EWB réduit les vibrations secondaires jusqu’à 27% par rapport à ses concurrents.

Le système électronique à quatre roues directrices offre deux atouts attractifs en alliant la sécurité à grande vitesse et la praticité en ville.

À plus grande vitesse, au-dessus de 60 km/h, le système réalise de petits ajustements de direction au niveau des roues arrière, en plus des indications de direction directes du conducteur au niveau des roues avant. La stabilité à grande vitesse s’en trouve accrue, ce qui facilite les dépassements et les changements de voie, tout en améliorant la prise en main dans les virages.

À faible vitesse, en dessous de 60 km/h, le système à quatre roues directrices permet de « raccourcir » l’empattement, de réduire le rayon de braquage et d’améliorer l’agilité dans les environnements urbains exigus, un véritable atout pour les stationnements. Pour cela, les roues arrière tournent (jusqu’à +/- 4,8 degrés de décalage par rapport au centre) dans le sens opposé aux roues avant. En réalité, le système offre un rayon de braquage 7 % plus petit que celui du Bentayga standard.

Bentley Mulliner

Bentley Mulliner est la division personnalisation de Bentley et ses origines remontent à 1760. Symbole de luxe, le nouveau Bentayga EWB Mulliner rejoint la Flying Spur Mulliner, la Continental GT Mulliner et la Continental GT Convertible Mulliner, qui dominent leurs gammes de modèles respectives.

Dans le monde de Mulliner, rien n’est impossible. Créée pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants de Bentley, la division personnalisation est reconnue dans le monde automobile pour proposer certaines des Bentley les plus exclusives de tous les temps.

Photos : Bentley