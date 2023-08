Lamborghini Lanzador – Un concept visionnaire de GT électrique

Lamborghini a dévoilé le Lanzador concept à la Monterey Car Week 2023, une vision concrète d’un futur 4ème modèle Lamborghini purement électrique. Le concept-car Lanzador présente une GT à grande garde au sol avec 2+2 places, aux formes claires, puristes et techniques, avec un tout nouveau concept en termes de performances et d’expérience à bord sans précédent, fidèle à l’ADN inimitable de Lamborghini et offrant le meilleur caractère sportif et le plus grand plaisir de conduite de sa catégorie.



Le concept car s’inscrit dans la stratégie » Direzione Cor Tauri » du constructeur super sportif italien et dans sa feuille de route vers la décarbonisation et l’électrification annoncée en 2021 : après la présentation du Revuelto V12 hybride rechargeable, le Lanzador donne un aperçu du modèle de série qui sera construit à partir de 2028.

« Avec le quatrième concept de modèle, nous ouvrons un nouveau segment de voitures : l’Ultra GT. Il offrira aux clients une nouvelle expérience de conduite Lamborghini inégalée grâce à des technologies d’avant-garde. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

Le concept car associe les performances inhérentes à une super voiture de sport Lamborghini à un plaisir de conduite accru, ainsi qu’à la polyvalence d’une voiture que l’on peut conduire tous les jours : le Lanzador crée une expérience de conduite originale pour un groupe croissant de clients précurseurs en matière de technologie.

Automobili Lamborghini s’est engagée il y a plus de deux ans à présenter au cours de cette décennie une Lamborghini électrifiée haute performance qui reste fidèle au cœur et à l’âme de la marque. Le concept car tout électrique est une Gran Turismo au style de carrosserie surprenant, aux proportions entièrement nouvelles et à l’expérience à bord inégalée grâce à de nouvelles fonctions d’infodivertissement, ainsi qu’à un design pur combinant les éléments ultra performants de la super voiture de sport Revuelto et la polyvalence animée d’un Urus.

« Avec Lanzador, nous nous tournons vers notre avenir sans oublier notre ADN. Les premiers coupés de Lamborghini avec leurs moteurs avant étaient des Gran Turismos sportifs et élégants, adaptés à un usage quotidien en tant que 2+2 places. Le concept de notre quatrième modèle de production s’appuie sur notre philosophie de super-sportivité combinée à de nouvelles technologies courageuses et à un design intrépide, s’inscrivant parfaitement dans notre stratégie Direzione Cor Tauri. », explique Stephan Winkelmann.

Technologie – Système d’entraînement tout électrique à distribution variable

Lamborghini présente un concept car qui n’est pas seulement une Gran Turismo originale, mais surtout un aperçu des technologies futures.

Un moteur électrique à haute puissance spécifique sur chaque essieu assure une transmission permanente tout électrique dans toutes les conditions, sur toutes les surfaces et dans tous les styles de conduite, avec une puissance de pointe de plus d’un mégawatt. La transmission intégrale offre également un système actif de vectorisation du couple sur l’essieu arrière pour un comportement particulièrement dynamique dans les virages, réglé avec une extrême précision et adapté à chaque situation. L’énergie est fournie par une batterie haute performance de nouvelle génération, qui garantit également une grande autonomie. « Pour nous, l’électrification ne signifie pas une restriction, mais une opportunité intelligente de développer plus de performances et de maniabilité. », explique Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini. Il n’y aura donc aucun compromis en termes de puissance, de plaisir de conduite et de performances : il s’agit d’une Lamborghini entièrement électrique dont les clients peuvent profiter tous les jours.

Cependant, ce ne sont pas seulement les composants matériels qui définiront les futurs véhicules Lamborghini électrifiés à hautes performances, mais aussi les logiciels et les systèmes de contrôle. « Lamborghini se définira et se différenciera à l’avenir par une stratégie de tous les systèmes de contrôle actif. Nous portons le contrôle intégré de la dynamique de conduite de Lamborghini à un tout autre niveau, ce qui n’a jamais été possible auparavant pour les voitures de sport de série et offre à nos clients une expérience de conduite totalement nouvelle. Trouver le bon équilibre entre la puissance, les performances, l’autonomie et l’aérodynamisme est certainement l’un des plus grands défis au cours du développement, mais le défi est une pierre angulaire de la R&D de Lamborghini. », ajoute Rouven Mohr.

Se sentir comme un pilote

Le pilote règle lui-même les systèmes pendant la conduite, grâce aux commandes du volant sport. Le conducteur peut influencer activement le comportement de la voiture et ainsi créer son propre caractère.

Trois facteurs et systèmes de contrôle sont essentiels pour le concept car et les futurs véhicules Lamborghini :

1. Contrôle de la dynamique de conduite

Le nouveau système de contrôle de la dynamique de conduite Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) établit une nouvelle référence pour Lamborghini, tant pour la voiture concept que pour les futurs véhicules de production. Un nombre nettement plus important de capteurs et d’actionneurs sera intégré au LDVI à l’avenir pour créer un comportement de conduite encore plus fin et plus précis, avec une innovation cruciale non seulement dans le matériel, mais aussi dans l’algorithme de contrôle qui gère les composants : plus le système de contrôle est alimenté en capteurs et en données, plus l’algorithme est raffiné pour restituer les nuances des sensations de conduite et du retour d’information. Cela permet de différencier plus précisément que jamais le caractère de la conduite en fonction de chaque conducteur : les informations sont renvoyées au conducteur par des capteurs intelligents placés derrière les nouveaux panneaux de verre « du pilote » montés à l’avant de la voiture, ce qui donne un avant-goût de la future technologie radar.

2. Aérodynamique active

L’aérodynamique active joue un rôle encore plus important dans les véhicules électriques à batterie que dans les super voitures de sport : l’aérodynamique active peut augmenter l’autonomie par charge de batterie tout en améliorant les performances. L’aérodynamique active peut augmenter l’autonomie par charge de batterie tout en améliorant les performances. La force d’appui précise pour des vitesses de virage plus élevées et la résistance à l’air la plus faible possible à vitesse maximale peuvent être réglées de manière variable sur le Lanzador, afin d’obtenir les meilleures performances dans chaque cas. La philosophie future de Lamborghini, « Vision of Smart Aerodynamics », est mise en évidence dans le concept car, avec l’objectif d’adapter l’aérodynamique à chaque situation de conduite pour être cohérent avec les demandes du conducteur et les besoins de la gamme.

Inspirée par les modèles de super voitures de sport Lamborghini, la nouvelle aérodynamique intelligente intègre le système ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) : la technologie bien connue utilisée dans la Huracán Performante et l’Aventador SVJ, ainsi que de nouveaux dispositifs aérodynamiques actifs à l’avant et à l’arrière pour assurer la meilleure efficacité en mode urbain du concept car et la meilleure force d’appui en mode performance. La vision future du système ALA de Lamborghini soufflant sur le diffuseur est la preuve de l’amélioration continue de la R&D de Lamborghini pour atteindre la meilleure efficacité aérodynamique et l’extension de l’autonomie.

Le système d’aérodynamique active utilise l’obturateur d’air avant et un séparateur mobile qui, lorsqu’il est déployé, ouvre les conduits de refroidissement des freins et les ailettes de refroidissement afin d’obtenir les meilleures performances. Le S-Duct à l’avant, ainsi que les persiennes dissimulées pour la ventilation de la timonerie et le rideau d’air, améliorent la force d’appui en fonction du mode choisi : Efficient ou Downforce. Grâce aux sorties d’air, Lamborghini empêche la pression dynamique dans les passages de roue de soulever l’avant de la voiture à grande vitesse. Les lamelles, visuellement dissimulées, fournissent donc de la force d’appui sans créer de traînée supplémentaire. Sur les roues de 23 pouces, les concepteurs ont combiné des éléments hexagonaux avec des ailerons pour minimiser les turbulences au niveau des roues.

À l’arrière, selon le mode de conduite, des lames d’air étroites sortent des côtés et du diffuseur pour améliorer la force aérodynamique en conjonction avec l’aileron arrière soufflé à travers le flux. En mode Efficient, l’écoulement laminaire se fait contre la carrosserie sur toute la longueur du revêtement extérieur jusqu’à ce qu’il s’interrompe de manière définie à l’arrière, et le système ALA est pleinement fonctionnel pour augmenter la récupération de la pression à l’arrière, réduisant ainsi considérablement la traînée et augmentant l’efficacité.

3. Suspension active

Grâce à un châssis actif comprenant un essieu arrière orientable et une suspension pneumatique, le Lanzador s’adapte de manière optimale à chaque situation routière ou suit le réglage préalablement défini du style du conducteur, réglable rapidement et directement pendant le voyage via les commandes au volant.

Distribution du couple

L’un des principaux avantages des voitures de sport électriques à deux moteurs est la répartition précise du couple, qui améliore la dynamique de conduite. Dans le concept Lamborghini, l’élément de contrôle calcule le couple nécessaire ou souhaité pour chaque essieu individuellement en quelques millisecondes, les deux moteurs différenciant et desservant les côtés gauche et droit de l’essieu arrière.

Contrôle de la vitesse des roues

Avec le contrôle de la vitesse des roues, Lamborghini régule très finement la puissance et la force au niveau de chaque roue pour une prise de virage encore plus précise et une conduite directe et rapide sur les routes particulièrement sinueuses et avec une forte accélération.

« La combinaison de ces systèmes élève le comportement de conduite du concept car à un niveau supérieur à celui d’une super voiture de sport à moteur à combustion : il s’agit d’une Ultra GT électrique et super-intelligente Avec les modes de conduite nouvellement développés et hautement intégrés, y compris les contrôles actifs, Lamborghini augmente le plaisir de conduire et les performances, et améliore la sécurité et le retour d’information au pilote. », explique Rouven Mohr.

« Je suis certain qu’avec ce concept car et la technologie qu’il contient, nous convaincrons les clients fidèles, mais aussi ceux qui préfèrent la technologie, que la nouvelle génération de véhicules Lamborghini ouvrira un nouveau chapitre en termes de technologie, de performance, de numérisation et de dynamique de conduite. », explique Rouven Mohr.

Design – Attendez-vous à l’inattendu

Lamborghini est synonyme d’un ADN de design unique et absolument reconnaissable, reprenant la silhouette emblématique d’une seule ligne et la traduisant en une approche visionnaire et tournée vers l’avenir.

Avec le Lanzador, Lamborghini se tourne vers l’avenir. Le concept car décrit de nouvelles proportions et représente un nouveau segment automobile : l’Ultra GT, que l’on retrouve non seulement à l’extérieur mais aussi dans les innovations de l’intérieur, offrant une nouvelle expérience Lamborghini en termes d’espace et d’habitabilité.

Le design du concept car GT est inspiré des vaisseaux spatiaux. Mitja Borkert, responsable du design chez Lamborghini, décrit le point de départ du processus de conception en partant des volumes d’une super voiture de sport, mais en allant plus loin pour créer une véritable position de conduite du pilote, inspirée également par la Huracán Sterrato.

Le design extérieur est courageux et inattendu : les lignes tendues et épurées sont authentiquement Lamborghini et pleines de tension, inspirées par les modèles légendaires de Lamborghini, notamment le Sesto Elemento, la Murciélago et la Countach LPI 800-4. La vue latérale reprend la ligne de silhouette unique de Lamborghini en combinaison avec une architecture unique développée pour le concept car, avec l’inclinaison typique de l’habitacle vue clairement de l’avant et de l’arrière. Parallèlement, le design de la partie inférieure de la voiture est façonné par une approche aérodynamique intelligente, intégrant des composants mobiles, mais intégrés, à la pointe de la technologie, tels qu’on les trouve dans les voitures super sportives de Lamborghini. Avec une hauteur de toit d’environ 1,5 mètre, la Grand Turismo électrifiée se tient puissamment basse sur la route, impressionnant par ses proportions incomparablement basses créées par le regard vers l’avant de l’habitacle et les lignes acérées de sa carrosserie dynamique.

L’aménagement intérieur suit à la lettre la philosophie de Lamborghini en matière de design « se sentir comme un pilote », combinée à l’idée de vaisseau spatial : il reprend l’idée d’une GT 2+2 mais la pousse un peu plus loin, créant un concept de style de vie 2+2 où l’espace arrière de l’habitacle peut également être utilisé pour transporter toutes sortes d’équipements de sport ou de bagages.

Un coffre est dissimulé sous le capot avant court et fortement incliné, tandis que le grand hayon vitré s’ouvre largement. Les sièges arrière réglables et le compartiment à bagages variable à l’arrière permettent au concept car de s’adapter à presque toutes les situations de la vie quotidienne.

Les détails du concept-car futuriste sont sophistiqués et reflètent son caractère unique : les phares fins s’inspirent de la Countach LPI 800-4, tandis que les feux arrière de forme hexagonale reprennent la signature lumineuse caractéristique avec trois éléments LED de chaque côté. Les éléments stylistiques typiques tels que le Y et l’hexagone, qui caractérisent le design de Lamborghini depuis le tout début, se retrouvent dans toute la voiture, y compris dans les feux arrière et dans l’habitacle.

« Pour moi, la Lamborghini Lanzador est à ce jour notre concept-car le plus visionnaire et le plus futuriste, tout en offrant un look époustouflant et une nouvelle forme de beauté. Les proportions sont nouvelles et inédites, avec le potentiel de créer un segment automobile entièrement nouveau. Le Lanzador présente les volumes d’une super voiture de sport, mais avec le pilote dans une position légèrement plus élevée, faisant écho à celle de l’Huracán Sterrato. Il est conçu pour une nouvelle génération qui grandit à l’ère de la haute technologie et de la numérisation, et démontre des idées nouvelles et fraîches au sein de Lamborghini en termes d’approche de l’intégration authentique de la durabilité, via un intérieur offrant plus d’espace et utilisant des matériaux innovants. Le Lanzador est un concept courageux et inattendu qui visualise un futur modèle Lamborghini potentiel, avec un design émotionnel et une approche de la performance Lamborghini pour créer une véritable Ultra GT. », a déclarée Mitja Borkert.

La position du pilote dans l’habitacle est également définie par un tableau de bord fin et léger qui reprend des éléments de design emblématiques tels que la grande forme en Y utilisée pour le pont de la console centrale. Avec un haut niveau de polyvalence pour un usage quotidien, combiné aux performances et à la position du siège d’une super voiture de sport, le chef du design Mitja Borkert a créé un intérieur étonnamment spacieux en utilisant la liberté de conception donnée par l’espace d’un ensemble entièrement électrique.

Le pilote et le copilote sont assis bas dans la cabine, comme dans un jet, séparés par une console centrale qui se fond visuellement dans le tableau de bord. Au sein de la console centrale et à portée de main du conducteur, une unité de pilotage permet de contrôler le système de divertissement, la climatisation et les nouvelles fonctions numériques. Les passagers reçoivent les informations par l’intermédiaire des écrans qui se rétractent automatiquement. Grâce à la commande Lamborghini ANIMA, le conducteur passe d’un mode de conduite à l’autre, y compris les modes Efficacité et Performance, pour une dynamique de conduite optimale.

Le concept car est peint dans une couleur liquide spécialement conçue et développée pour la présentation de la Monterey Car Week : une couleur fraîche et moderne baptisée Azzurro Abissale.

Matériaux durables

Avec le concept car, les designers ont transposé la philosophie de l’entreprise en matière de matériaux durables aux intérieurs, qui sont avant-gardistes tout en ne concédant rien à l’aspect, à la sensation, à la qualité et à la durabilité. La voiture conceptuelle démontre les paramètres des possibilités techniques actuelles et élève Lamborghini à un nouveau niveau de durabilité.

L’intérieur est presque entièrement composé de matériaux durables, tous fabriqués en Italie. Alors que la laine mérinos haut de gamme (provenant d’une entreprise italienne certifiée B) habille le tableau de bord, les sièges et les panneaux de porte, le fil coloré est fabriqué à partir de nylon régénéré et de plastique recyclé, et de nombreux plastiques non visibles, tels que la mousse des sièges sport, sont fabriqués à partir de fibres recyclées imprimées en 3D. Même le carbone largement intégré, comme dans la console centrale et les panneaux de porte, est en carbone régénéré : un nouveau matériau composite à deux couches.

Cuir tanné de manière durable

Le cuir durable est un cuir tanné à l’aide d’une eau spéciale, d’une manière particulièrement respectueuse de l’environnement. L’eau provient de la production d’huile d’olive et doit être traitée dans des stations d’épuration en raison de sa forte acidité et de son effet antimicrobien et phytotoxique. Cependant, cette eau résiduelle de la production d’huile d’olive peut également être réutilisée par les fabricants de produits chimiques pour produire des agents de tannage : le processus de tannage partage une synergie « Made in Italy » avec la production d’huile d’olive italienne.

Laine 100% mérinos

Au lieu d’utiliser de la laine traitée artificiellement, Lamborghini utilise de la laine provenant de moutons mérinos australiens. Chaque année, les moutons produisent une nouvelle toison, ce qui fait de la laine une fibre entièrement renouvelable, contrairement aux tissus synthétiques, qui sont produits industriellement à partir d’énergie fossile non renouvelable. Elle est importée en Europe une fois par an et par bateau, ce qui réduit l’empreinte carbone. Le textile est ensuite fabriqué par la seule entreprise italienne de tissus qui a reçu la certification B-corporation. La laine mérinos est biodégradable, souple et douce au toucher.

Carbone régénéré

Le carbone régénéré est une nouvelle approche des matériaux composites développée par Lamborghini pour répondre à son ADN et à ses exigences en matière de développement durable. La nouvelle approche est basée sur une couche esthétique (sur la face visible) et plusieurs couches internes (structurelles) en fonction des exigences de performance. Pour la couche esthétique, plusieurs types de fibres sont en cours de développement, y compris des fibres naturelles entrelacées avec du carbone. Cela permet de conserver les propriétés techniques du carbone, tout en réduisant l’utilisation de la fibre de carbone. Pour les couches internes, Lamborghini a travaillé sur des matériaux de base tels que le carbone recyclé, qui consiste en un matelas de carbone recyclé, ou encore sur de la mousse en PET recyclé. En outre, les couches esthétiques et structurelles sont combinées à un système de résine biosourcée qui renforce l’approche durable. Cette application offre une liberté maximale en matière de conception et de personnalisation, ainsi que de bonnes performances techniques.

Fibre synthétique à partir de plastique recyclé

Lamborghini utilise un nouveau type de fil synthétique sur de nombreux composants du concept car, qui est en partie fabriqué à partir de plastique recyclé récupéré dans les océans : il est finement déchiqueté, lavé, séché, pressé sous haute pression et transformé en minces fils de nylon. Ces fils sont ensuite transformés en nylon régénéré sur de grands rouleaux pour la production ultérieure de pièces en plastique. Le grand avantage est que le matériau peut toujours être réutilisé et qu’il passe plusieurs fois dans le cycle de production : une forme particulière de conservation des ressources, qui permet de produire des composants sans utiliser de nouvelles ressources. Par rapport aux pièces en plastique fabriquées à partir de pétrole, ce procédé est 80% plus respectueux de l’environnement.

Forme imprimée en 3D

Un aspect important de la production durable et de la préservation des ressources réside dans un nouveau processus d’impression 3D pour les matières plastiques, telles que la mousse utilisée dans les sièges de sport. Un nouveau matériau d’impression pour l’impression FDM (Fused Deposition Modelling) est fabriqué à partir de déchets recyclés, tels que des bouteilles en plastique usagées. Il s’agit d’un matériau très polyvalent et d’un plastique stable et inoffensif, idéal comme matériau de base pour la mousse de siège imprimée en 3D en raison de sa bonne résistance mécanique, thermique et chimique et de sa capacité à être utilisé de manière élégante et pratiquement invisible sous les tissus des sièges. Le matériau peut être recyclé après sa durée de vie utile. La proportion de matériaux recyclés peut être comprise entre 45 et 100%, en fonction de l’origine des déchets.

Feuille de route de Lamborghini pour la décarbonisation « Direzione Cor Tauri »

Lamborghini se concentre depuis des années sur la production durable et la réduction des émissions de CO2. Depuis 2015, le site de Sant’Agata Bolognese, avec ses 182 000 m2 d’espace, fonctionne comme une entreprise certifiée neutre en CO2. Avec la feuille de route de décarbonisation « Direzione Cor Tauri » présentée en octobre 2021, l’entreprise s’est engagée à réduire au moins de moitié ses émissions de CO2 à partir de 2025.

« Cor Tauri » signifie en latin « cœur de taureau ». C’est aussi le nom de l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau, le taureau, qui montre à Lamborghini la voie vers un avenir électrifié, mais qui reste fidèle au cœur et à l’âme de la marque. « Le plan d’électrification de Lamborghini est un changement de cap rendu inévitable par un contexte radicalement différent. Nous voulons y contribuer et réduire de plus en plus notre impact sur l’environnement grâce à des projets concrets. », a déclaré Stephan Winkelmann lors du lancement.

Lamborghini prévoit d’électrifier l’ensemble de sa gamme de produits d’ici à la fin 2024 : l’entreprise investit plus de 1,9 milliard d’euros sur quatre ans pour la conversion à la technologie hybride, ce qui représente l’investissement le plus important de l’histoire de la marque italienne. Le concept du quatrième modèle n’est pas seulement un démonstrateur technique, mais aussi un « laboratoire sur roues » raffiné en termes de matériaux durables. La version de production du concept car offrira des performances extraordinaires à partir de 2028 et sera à l’avant-garde de son segment. Elle conservera l’ADN de la marque et fera entrer les plus de 60 ans de tradition de Lamborghini dans une nouvelle décennie.

Le concept du quatrième modèle est synonyme de design, de performance et de réponse à la question de savoir où Lamborghini se dirige dans l’avenir. « Pour nous, le quatrième modèle est l’extension absolument logique du portefeuille existant – le lien parfait entre l’Urus et nos voitures super sportives. », a déclaré Stephan Winkelmann. Avec la nouvelle quatrième série de modèles, Lamborghini proposera à l’avenir un portefeuille parfait comprenant des voitures super sportives émouvantes dotées de moteurs hybrides, ainsi que la prochaine génération d’Urus dotée d’un système hybride rechargeable.

Le Lanzador n’est pas un caprice de designers et d’ingénieurs : il donne un aperçu concret du véhicule de série que Lamborghini présentera en 2028. La voiture de série basée sur le concept du quatrième modèle sera construite à Sant’Agata Bolognese et, à cette fin, Lamborghini prévoit d’agrandir le site et d’embaucher des employés supplémentaires.

Photos – Vidéo : Lamborghini