Bentley Blower Jnr – Une récréation réduite à 85% par The Little Car Company

The Little Car Company et Bentley Motors ont dévoilé une recréation à 85% de l’échelle de la plus célèbre Bentley au monde, homologuée pour la route. La ‘Blower Jnr’, une réinterprétation de la voiture de course suralimentée de 4½ litres Bentley Blower de 1929 n°2 de la collection patrimoniale de Bentley, est la première voiture homologuée pour la route de The Little Car Company et la plus sophistiquée jamais construite.

Fabriquée à la main selon les mêmes normes que n’importe quelle Bentley et ornée de magnifiques détails tous inspirés de la voiture originale, la Blower Jnr est construite autour d’un groupe motopropulseur électrique 48V avec un moteur de 20 ch (15 kW), offrant une vitesse de pointe de 72 km/h au Royaume-Uni et dans en Europe (40 km/h aux États-Unis en raison de la législation) et une autonomie prévue d’environ 105 km, avec des sièges en tandem pour deux adultes.

La Blower Jnr est le fruit d’une collaboration entre The Little Car Company et la Bentley Heritage Collection. La Team Car originale de 1929 – assurée pour 25 millions de livres sterling – a été utilisée par The Little Car Company pour maîtriser la conception de la Blower Jnr, dont les détails ont été recréés à une échelle considérable de 85%. Le résultat est un véhicule que même les experts regarderont à deux fois. La voiture mesure 3,7 mètres de long et 1,5 mètre de large. Contrairement aux autres produits de The Little Car Company, la Bentley Blower Jnr est entièrement homologuée et conçue pour être utilisée sur la route.

Un hommage fidèle

Au-delà des chiffres, la beauté de la Blower Jnr réside dans la recréation et la réutilisation de détails de la voiture d’origine.

Le cadre est en acier peint, sur lequel est fixée une spécification de châssis authentique. Les ressorts à lames et les amortisseurs à friction à échelle réduite et corrects pour l’époque assurent une conduite confortable, tandis que les freins à disque Brembo à l’avant et les tambours à l’arrière assurent la puissance de freinage. Le moteur électrique est monté sur l’essieu arrière, tandis que les batteries et l’électronique de commande sont logées dans un dessous de caisse caché.

La carrosserie est fabriquée en deux parties, et si la structure arrière est en fibre de carbone plutôt qu’en frêne, elle est recouverte de tissu imprégné, tout comme l’original. Le capot, avec ses multiples lamelles de refroidissement, est fabriqué à la main en aluminium selon des techniques traditionnelles et fixé à l’aide de magnifiques sangles de capot à boucle en cuir. L’habitacle pour deux personnes est disposé selon un schéma 1+1, avec une position de conduite centrale réglable et le passager voyageant derrière sur le siège arrière. Un sac de week-end sur mesure, disponible en option, se loge à l’arrière, dans le réservoir d’essence réduit et réutilisé, avec un loquet verrouillable.

À l’avant de la voiture, le surcompresseur abrite désormais le port de charge qui permet de connecter le chargeur embarqué à n’importe quelle prise de courant de type 1 ou de type 2. Il est entouré de la célèbre grille de Bentley, dans un authentique boîtier de radiateur nickelé.

À première vue, le tableau de bord ressemble à une réplique réduite de l’original, avec de l’aluminium tourné pour former le tableau de bord lui-même. La pompe à essence a été reconvertie en sélecteur de mode de conduite, avec un choix entre Confort (2 kW), Bentley (8 kW) et Sport pour une puissance maximale de 15 kW. La marche avant, le point mort et la marche arrière sont sélectionnés à l’aide d’un levier qui ressemble à s’y méprendre à la commande d’avance à l’allumage de la Blower originale. D’autres interrupteurs pour les phares et les clignotants reprennent la forme et la matérialité des interrupteurs magnétiques de la Team Car, tandis que la jauge de charge de la batterie recrée l’ampèremètre d’origine.

Une prise de recharge USB est discrètement dissimulée jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire, et un écran à double fonction qui sert d’écran de navigation par satellite Garmin et de caméra de recul complète l’habitacle.

First Edition

Les 99 premiers exemplaires de Blower Jnr seront des modèles de First Edition. Ils porteront l’emblème de la First Edition sur le capot, les seuils de porte et le tableau de bord, ainsi qu’une plaque gravée et numérotée « 1 of 99 ». Tous les modèles First Edition seront peints en vert Blower, avec un châssis et des roues peints de la même couleur, et un drapeau de l’Union Jack peint à la main sur les deux côtés de la carrosserie, comme à l’origine, tandis que les sièges et l’intérieur sont recouverts du cuir Lustrana vert foncé utilisé par Mulliner pour la Blower Continuation Series. Le panneau latéral et le radiateur portent le numéro de course correct pour l’époque, tandis que le volant est relié par une corde.

La Team Car originale de 4 ½ litres suralimentée Blower n°2

Aucune autre Bentley d’avant-guerre n’a eu autant d’impact que la Bentley Blower de 4½ litres suralimentée. Bien qu’elle n’ait jamais remporté de course d’endurance, la Bentley Blower était la voiture de course la plus rapide de l’époque et comptait parmi ses fans l’auteur Ian Fleming – qui décida plus tard que son célèbre agent secret fictif James Bond conduirait une Bentley suralimentée de 4½ litres, la voiture de sport britannique rivale souvent associée n’étant que la « voiture de pool » du MI6.

Les Blower Bentley sont nées d’une philosophie élaborée par Sir Tim Birkin – pilote de course renommé et Bentley Boy – afin d’augmenter la vitesse des Bentley de course de l’époque. Alors que la méthode de W.O. Bentley consistait à augmenter la cylindrée du moteur – de 3 litres à 4½ litres puis 6½ litres – Birkin fut impressionné par le supercharger de type Roots développé par l’ingénieur britannique Amherst Villiers, qui faisait passer la puissance de la 4½ de 130 ch à 240 ch en réglage de course. Il persuade le président de Bentley, Woolf Barnato, d’autoriser la production de 55 Bentley 4½ litres suralimentées, dont cinq destinées à la compétition. La voiture de la flotte patrimoniale de Bentley – UU 5872 – est la deuxième des quatre voitures « Team » développées dans les ateliers de Birkin & Co à Welwyn Garden City grâce au financement de la riche héritière Dorothy Paget. Les voitures ont participé à douze courses, la plus célèbre étant l’aventure de la Team Car n°2 aux 24 heures du Mans en 1930.

La voiture n°2 a été restaurée avec soin dans les années 1960, conservant une grande partie de sa patine d’origine. Propriété de Bentley Motors depuis 2000, elle n’a fait l’objet que d’un entretien cosmétique mineur et se trouve dans l’état où Birkin l’aurait conduite. Depuis lors, elle a participé cinq fois aux Mille Miglia modernes, s’est rendue au Mans à plusieurs reprises et a également participé au Festival of Speed de Goodwood ainsi qu’au Concours d’élégance de Pebble Beach.

La voiture n°2 a inspiré une édition très exclusive de douze Continuation Cars, chacune étant une recréation exacte fabriquée à la main dans les ateliers Mulliner Classic selon des techniques traditionnelles transmises de génération en génération. La Bentley Blower Continuation Series est la première continuation d’avant-guerre au monde, et la dernière voiture est actuellement en phase finale de construction. Une deuxième série de continuation de 12 modèles Bentley Speed Six est actuellement en cours de développement.

Débuts mondiaux à la Monterey Car Week

La Blower Jnr a fait ses débuts mondiaux devant une centaine de personnalités à la Monterey Car Week 2023, avant un programme d’apparitions tout au long du week-end. La production devrait débuter au deuxième trimestre 2024, en commençant par les 99 modèles de la First Edition.

Photos : The Little Car Company