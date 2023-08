Thule Outset – Une tente innovante à fixer sur son attelage

A l’occasion du Caravan Salon Düsseldorf 2023, le spécialiste suédois des équipements de transport et de loisirs pour les automobiles et les camping-cars – a dévoilé un nouvel équipement révolutionnaire et inattendu : la Thule Outset. Découverte exclusive de cette tente repliable pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes et à transporter sur son attelage afin de passer des nuits confortables en pleine nature…



Un nouveau concept de tente

Les salons permettent de découvrir des nouveautés et parfois de belles surprises comme la tente Thule Outlet. L’équipementier prémium a conçu la première tente montée sur boule d’attelage du marché, réalisée sur mesure pour le confort et pensée pour l’aventure.

Grâce à son design moderne et élégant et à sa palette de couleurs claires, la tente Thule Outset se fond dans son environnement et résiste aux intempéries grâce à des matériaux de qualité (aluminium, tissu Ripstop étanche et robuste, moustiquaires, …).

Thule propose une nouvelle façon de dormir confortablement lors de roadtrips, sans pour autant pénaliser le chargement de son véhicule ni monopoliser la possibilité d’utiliser son toit pour transporter par exemple un kayak, des vélos, un coffre de toit ou autres chargements.

Simplicité d’utilisation et confort

Au contraire d’une tente classique, Thule a conçu l’Outset en la surélevant par rapport au sol. Elle repose sur un cadre aussi léger que résistant. L’ensemble une fois replié et rangé – avec les housses latérales se fixant via une fermeture éclair plus une grosse housse imperméable (permettant de garder l’ensemble sec et propre durant le voyage) – mesure 144 cm de long, 73 cm de large et 90 cm de haut. La housse imperméable est fabriquée en tissu Ripstop en polyester 600 D respirant.

Avec ses dimensions compactes, le Thule Outset préserve l’aérodynamisme du véhicule afin de limiter au maximum l’impact sur la consommation de carburant ou sur l’autonomie de la batterie de la voiture électrique la transportant sur son attelage.

Pour aider au transport et la ranger par exemple dans son garage, Thule l’a équipée de 2 roues et de deux larges poignées permettant de la tirer facilement et ne pas la porter, cette dernière pesant 72 kg.

Son installation sur la boule d’attelage se fait aussi facilement. Il suffit de la tirer et de la fixer sur l’attelage via son bras en U. Elle se verrouille via une clé pour éviter le vol qu’elle soit détachée. Une prise alimentant les lumières s’enfiche ensuite à la prise de la voiture.

Une fois positionnée sur l’attelage, elle peut être inclinée en arrière, retenue par un câble d’acier servant de sécurité. Cela permet d’accéder au coffre de voiture ou d’un van, indépendamment de la taille du hayon.

Lorsque l’endroit pour passer la nuit a été trouvé (camping, spot), il suffit de garer le véhicule à l’emplacement souhaité, défaire les housses et incliner l’ensemble vers l’arrière afin de pouvoir accéder aux éléments de la structure fixés face au coffre du véhicule sur des supports adaptés. Une seule personne peut aisément tout mettre en place.

L’assemblage de la structure (en aluminium et en plastique) est très simple via de l’emboîtement et suivi du réglage des 4 pieds afin d’avoir un ensemble à niveau. La structure est ensuite positionnée dans deux encoches sous l’ensemble repositionné en mode transport. Après avoir retiré la fixation du câble de sécurité, l’ensemble peut être basculé sur la structure puis déplié en enlevant les deux attaches de sécurité.

Tout se déroule simplement sur la structure jusqu’à voir l’ensemble de la tente à plat et tirer sur les arceaux. La tente est alors dépliée, prête à être utilisée.

Une toile de tente supplémentaire, servant notamment en hiver et lorsqu’il pleut se clipse sur les arceaux. 4 éléments en métal peints en noir – rangés en bout de matelas dans un espace dédié – se fixent rapidement afin de tendre cette toile de protection sans mettre en place une seule sardine et corde habituellement utilisées en camping.

Accueillant jusqu’à 3 personnes (charge maximale de 300 kg), ses dimensions en utilisation sont de 264 (longueur) x 144 (largeur) x 162-178 cm (haut).

3 accès sont possibles à l’intérieur de la tente, de chaque côté et devant. La tente assure une excellente ventilation avec des moustiquaires permettant d’aérer l’intérieur sans craindre l’attaque de moustiques. Des poches de rangements intérieures sont intégrées au plafond côté ouverture du bout et la paroi du fond de la tente. Un matelas isolant et confortable de 7 cm d’épaisseur (fourni dans une housse pouvant être nettoyée) reste en permanence dans la tente. Les dimensions intérieures sont de 2 m x 1,4 m, permettant de dormir à 2 sans trop se serrer. Les draps peuvent aussi y rester en mode transport.

Thule indique que sa tente Outset a subi des tests rigoureux et est fabriquée par des matériaux de qualité garantissant qu’elle résiste bien à une utilisation en pleine nature et par tout temps (sauf grosse tempête ou fortes chutes de neige).

Une fois les parties ouvertes, la tente offre une vue panoramique sur le paysage environnant et permet d’y accéder facilement grâce à sa surélévation et sa hauteur, même pour les personnes âgées (pas sûr qu’elles utiliseront beaucoup cet équipement). A l’intérieur le confort est excellent avec un bon maintien du corps grâce au matelas fournit et à la surélévation de l’ensemble, permettant de ne pas être dans la saleté (boue, poussière) et sans contact avec les insectes. Les enfants peuvent aussi facilement y accéder et y descendre (plus sûr qu’une tente de toit).

Une fois la tente installée, il est possible de la verrouiller pour y laisser quelques affaires et de la détacher du véhicule afin de partir par exemple faire des courses ou en vadrouille. Elle est ainsi utilisable avec ou sans voiture à proximité.

Quels avantages d’utiliser une tente sur son attelage et non pas prendre une tente plus compacte se rangeant dans le coffre?

Il existe plusieurs avantages d’utiliser cet équipement. Quand vous partez en voiture à 4 personnes, vous pouvez dormir dans de bonnes conditions dans la tente d’attelage pour 2 personnes et dans une tente de toit (que Thule propose aussi depuis peu) pour les 2 autres.

Planter une tente en pleine nature n’est pas tout le temps faisable en raison d’un sol non plat (avec des cailloux ou des racines) ou humide. Avec l’Outset, la structure en aluminium et en plastique résistant permet de supporter la tente sans se soucier du revêtement du sol et pouvoir régler le niveau afin d’être à l’horizontal.

En l’installant sur la boule d’attelage, la hauteur du véhicule reste inchangé, permettant de passer sans encombre sous les barres de hauteur de parking ou dans les parkings souterrains.

Enfin, son installation et son rangement sont très rapides (moins de 5 minutes). L’ensemble est très résistant et est prévu pour être utilisé dans de mauvaises conditions, autant durant les beaux jours qu’au printemps et en hiver.

La tente sur boule d’attelage Thule Outset permet de garder un coffre fonctionnel et d’utiliser le toit du véhicule pour transporter d’autres équipements, voir rien avoir dessus.

Disponibilité & Prix

La tente d’attelage Thule Outset (référence 901520, teinte Dark Slate) sera disponible à la fin du printemps 2024. Le prix sera d’environ 4 000 euros.

Avis

Le prix peut sembler assez élevé, mais en comparaison avec de tentes de toit de qualité, il est correct, avec un bon rapport exclusivité / qualité / utilisation. Bien qu’encore au stage de pré-série, la qualité parait excellente avec des matériaux robustes et de qualité. L’ensemble a été bien pensé, avec un facilité d’utilisation. La qualité proposée par Thule est gage de sérieux et en étant un grand utilisateur de leurs équipements depuis de nombreuses années (barres de toit, porte-vélos, porte-skis, coffre de toit, coffre d’attelage) je ne peux que recommander. Il s’agit d’un produit original et novateur.

Photos : 4Legend.com / Thule – Vidéo : Thule