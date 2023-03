Bentley Cube à Séoul : un nouveau concept de vente au détail

Bentley Seoul a célébré l’inauguration du Bentley Cube à Cheongdam, Séoul. En tant que premier concept de vente au détail Bentley reflétant un style de vie de luxe contemporain, le Bentley Cube présente un nouveau concept de design qui influencera les futurs concepts de vente au détail et expérientiels Bentley dans le monde entier.

Avec la promesse d’offrir des parcours clients extraordinaires, le Bentley Cube présente une destination lifestyle de luxe pour les clients Bentley au cœur du quartier de la mode le plus exclusif de Séoul. Dans la Batur Studio Suite du Bentley Cube, les clients pourront créer leur propre Bentley sur mesure via Mulliner, la division de personnalisation de Bentley, tandis que le salon Azure offre un espace exclusif pour se détendre et réseauter.

Le Sound Playground, situé au premier sous-sol, offre un espace permettant aux clients de découvrir la musique au plus haut niveau. Il comprend un théâtre sonore avec un équipement audio Naim – le partenaire de collaboration de longue date de Bentley pour créer l’expérience audio embarquée ultime, qui satisfait les audiophiles les plus exigeants de la communauté Bentley.

Un nouveau concept de design

Le concept de diamant intégré est un affichage contemporain créé par Bentley pour présenter ses véhicules et créer une marque reconnaissable pour la marque dans le monde au-delà du véhicule.

Le noyer à grain droit, un matériau lié de longue date à la marque Bentley, ayant été utilisé dans certaines de ses premières voitures et toujours l’un des choix de placage de bois les plus populaires aujourd’hui, est réinventé dans un langage de forme contemporain qui respecte la beauté naturelle du matériau.

Les veines verticales de la structure sont alignées pour révéler une couche de diamants incrustés dans l’espace négatif. Le motif en losange est un clin d’œil subtil au graphisme emblématique de la marque Bentley qui a été utilisé de nombreuses façons sur la calandre matricielle Bentley, le moletage en losange et les sièges matelassés. La forme incurvée qui entoure la scène de la voiture invite à approfondir le motif qui se révèle au fur et à mesure que le spectateur se déplace autour de lui, tandis que le cadre autour des nervures est un hommage sculptural à la Bentley Flying B.

Adrian Hallmark, PDG de Bentley Motors Limited, a déclaré : « Je suis ravi d’être ici aujourd’hui à Séoul, le centre de l’un des principaux marchés du luxe au monde. Le lancement du Bentley Cube reflète l’importance croissante du marché coréen pour Bentley. Le succès de Bentley en Corée aujourd’hui ne serait pas possible sans le soutien de nos clients, ainsi que la passion et le dévouement de Charmzone Automotive, notre partenaire de confiance. »

Alors que Bentley regarde vers l’avenir, la marque se lance dans sa stratégie Beyond100 pour devenir la marque automobile de luxe la plus durable au monde. En plus de s’engager en faveur de l’électrification et d’investissements durables pour transformer Crewe en une «usine de rêve» de premier plan mondial, la neutralité carbone au sein du réseau mondial de détaillants Bentley sera atteinte d’ici 2025, une transformation qui englobe également le Bentley Cube.

Des parcours clients extraordinaires

Hanjoon Kim, PDG de Charmzone Automotive, a déclaré : « L’ouverture du Bentley Cube marque un nouveau chapitre pour des parcours client extraordinaires en Corée et s’appuie sur une étape majeure pour des expériences client exclusives grâce au programme d’adhésion Bentley Seoul lancé l’année dernière avec l’ouverture de la Bentley Tower à Séoul. Avec le Bentley Cube, Charmzone Automotive établira Bentley en tant que marque de style de vie de luxe leader en Corée, soutenue par notre expertise en étant l’une des premières marques de voitures de luxe à entrer en Corée en 2006 et en leader du marché coréen des voitures de luxe depuis 17 ans. »

Mulliner – La personnalisation ultime

Présentée aux clients et aux invités dans la Batur Studio Suite lors de l’ouverture du Bentley Cube, la Bentley Batur by Mulliner est le dernier véhicule carrossier créé par Mulliner. Limitée à 18 exemplaires dans le monde, le Batur se caractérise par un nouveau langage de conception minimaliste et définit le style Bentley dans la prochaine ère de la voiture électrique.

Mulliner représente le summum du design et de l’expertise automobiles, ce qui souligne l’importance de Mulliner pour les activités de Bentley. La présence des services de mise en service personnels, à travers les fonctionnalités, collections et carrosseries sera renforcée en Corée.

Lors de l’événement d’ouverture du Bentley Cube, Bentley a présenté une édition limitée Mulliner Collection, conçue en collaboration avec l’artiste contemporain Ha Tae Im. Limités à une série de modèles Continental GT, les véhicules de la collection Mulliner refléteront la «bande de couleurs» et le langage formatif rythmique de Ha Tae Im dans son art. Chaque véhicule sera associé à une œuvre d’art unique créée par Ha Tae Im pour célébrer le modèle en édition limitée. Ce sera une incursion passionnante en tant que premier projet Mulliner Collection en Corée, avec d’autres à venir dans le futur.

À la pointe du premier marché mondial du luxe

La Corée a été le marché le plus performant et à la croissance la plus rapide pour Bentley dans la région Asie-Pacifique l’année dernière avec 775 livraisons. Grâce aux lancements des modèles S et Azure en Corée cette année, un choix encore plus large sera offert aux clients. Alors que chaque Bentley incarne le luxe et la performance, les modèles S ajustent la recette du grand tourisme pour se concentrer sur le plaisir de conduire, tandis que les modèles Azure offrent le summum du bien-être et du confort à bord grâce à une suite de fonctionnalités de conception et de technologie.

Photos : Bentley