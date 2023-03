Un hiver 2023 passionnant touche à sa fin pour Automobili Lamborghini

L’hiver a été chargé pour Automobili Lamborghini, qui a accumulé des kilomètres sur les routes de toute l’Europe. Au milieu de paysages à couper le souffle et de lieux évocateurs, les super voitures de sport de Sant’Agata Bolognese ont parcouru les plus beaux itinéraires d’Europe à travers le soleil, la pluie, la neige et la glace, garantissant toujours les plus hauts niveaux de performances et de plaisir de conduite.

En janvier, un convoi d’Urus Performante, de Urus S, d’Huracán STO et d’Huracán Tecnica a défilé le long des routes enneigées entre le Danemark et la Suède, ravissant les spectateurs dans un décor de conte de fées. L’activité n’était cependant pas uniquement centrée sur le rugissement des moteurs Lamborghini : comme souvent lors des événements Lamborghini, la conduite est associée à des expériences uniques qui restent gravées dans la mémoire de ceux qui les vivent. L’événement en Scandinavie s’est arrêté dans la tour évocatrice de ‘The Plant’, une usine reconvertie dans laquelle des conteneurs ont été construits pendant des années puis transformés en papeterie. Alors qu’ils ont pu jeter un coup d’œil au Huracán Sterrato, les invités ont été intrigués par le chef Mattia Risaliti expliquant les similitudes entre l’art culinaire et divers aspects dans lesquels l’excellence absolue s’exprime sous toutes ses formes, une synthèse de la philosophie de la marque Lamborghini.

Routes enneigées, paysages de carte postale et excellence de l’accueil étaient les maîtres mots de l’événement à Courchevel, station de ski renommée des Alpes françaises. Une fois de plus, les invités ont pu vivre une aventure de conduite à bord de l’Urus S et de l’Urus Performante, combinée à des expériences culinaires de chefs étoilés Michelin. L’hospitalité s’est déroulée via l’un des meilleurs complexes hôteliers au monde, l’ultra-luxueux Le K2 Palace, qui fait partie des « Le K2 Collections », reflétant les caractéristiques de luxe qui distinguent Automobili Lamborghini dans le monde des super voitures de sport. L’Hôtel K2 Palace est un véritable bijou de villégiature, composé d’un bâtiment principal et de pavillons attenants, encadré par les montagnes et parfaitement intégré dans le paysage. L’hôtel et les suites-chalets surplombent l’une des Trois Vallées offrant une vue panoramique incroyable. Décorées individuellement avec des matériaux nobles inspirés de l’Himalaya, les chambres allient charme et équipements modernes. Situé dans un emplacement privilégié, à proximité du centre du quartier de Courchevel 1850, la propriété maintient un haut niveau d’intimité avec un accès direct aux pistes.

Après ces expériences fin janvier, l’Urus Performante, Huracán STO, Huracán Tecnica et Huracán Sterrato ont déménagé à Livigno pour l’Accademia Neve. Les participants, encadrés par des instructeurs Lamborghini, ont été mis au défi sur la piste glacée avec la possibilité d’apprendre à effectuer des dérives spectaculaires, avant d’inspecter la nouvelle Lamborghini Huracán Sterrato en exposition statique.

L’Huracán Sterrato a été le protagoniste de deux événements exclusifs qui ont accueilli 30 clients sélectionnés dans deux lieux : Altiplano, l’un des deux restaurants du K2 Palace, et le spectaculaire restaurant Balthazar à Saint-Moritz. Les clients ont vécu une expérience Lamborghini complète, appréciant la nouvelle voiture aux côtés de la cuisine péruvienne sophistiquée à l’Altiplano, et de la cuisine du chef deux étoiles Michelin et chanteur andalou Paco Morales dans son restaurant Balthazar.

Cet hiver riche en événements s’est terminé en beauté pour Lamborghini avec la présence de la Polo Storico à l’événement automobile « The ICE » et au concours d’élégance de Saint-Moritz. La toile de fond de la compétition, à laquelle participait l’unique Lamborghini Miura P400 S ‘Millechiodi’, était les montagnes de l’Engadine entourant la ville suisse et le célèbre lac gelé qui, après avoir abandonné son rôle de terrain de compétition pour les matchs de polo sur glace pendant un week-end, est devenu un terrain de jeu pour les plus belles voitures classiques du monde. Étaient également présentes les Iron Dames d’Iron Lynx pour une expérience de conduite sur glace au volant d’une Miura P400 SV.

Les différents rassemblements organisés par Lamborghini ont donné le ton d’une année de célébrations à un moment historique pour l’entreprise Sant’Agata Bolognese. Pour son 60ème anniversaire, Automobili Lamborghini participera à de nombreux événements pour célébrer cette étape historique, notamment en Europe. Parmi ceux-ci, les plus imminents sont la présence de Lamborghini à la Milano Design Week et au Lamborghini Day UK, tous deux fin avril 2023.

La Semaine du design de Milan proposera une fête dans un lieu exclusif où, après la première mondiale à Sant’Agata Bolognese, la nouvelle voiture hybride rechargeable V12 sera dévoilée aux invités, ainsi que des voitures avec des livrées spéciales anniversaire.

Lamborghini Day UK sur le circuit de Silverstone verra le nouveau V12 faire ses débuts en direct devant des clients britanniques, et une véritable expérience Lamborghini sera organisée : un défilé de plus de 300 supercars Lamborghini sur le circuit et une représentation forte de l’histoire de l’entreprise, son Centro Stile, le Studio Ad Personam, le Musée et le Polo Storico et certaines des zones de production les plus importantes de l’usine de Sant’Agata Bolognese seront recréés.

Photos : Lamborghini