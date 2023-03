Le VW T-Roc Cabriolet « Edition Grey Mat » en série limitée arrive en France

Volkswagen France lance le T-Roc Cabriolet en série limitée et numérotée « Edition Grey Mat ». Le modèle destiné aux amateurs de conduite à ciel ouvert est doté d’une teinte spéciale mate, couleur Gris Indium Mat, avec des accents de couleur noire sur la carrosserie et dans l’habitacle. Le modèle en édition limitée et numérotée est équipé de nombreux systèmes d’aide à la conduite. Parmi les 999 exemplaires de la série limitée, 75 exemplaires sont disponibles en France.

La peinture mate est une tendance du moment. Elle souligne avec élégance la sportive d’un modèle. Le nouveau VW T-Roc Cabriolet « Edition Grey Mat » se différencie par cette teinte spéciale. Au lieu d’une peinture brillante, la teinte de base en Gris Indium Mat est recouverte d’une couche transparente mate qui offre le même niveau de protection que la couche transparente conventionnelle, notamment en matière de tenue aux rayons UV et de résistance aux projections de pierres sur la carrosserie.

Des accents noirs pour un style unique. Cette nouvelle édition limitée est basée sur la finition R-Line aux accents sportifs (avec notamment le châssis sport et la direction dynamique progressive). L’édition limitée comprend également de série le Pack Design Black avec des baguettes décoratives, des coques de rétroviseur noires, ainsi qu’un spoiler arrière noir. Les poignées de porte et le monogramme T-Roc à l’arrière sont également en noir (Deep Black). Des jantes Suzuka de 19 pouces peintes en noir complètent l’apparence générale.

De nombreux équipements de série

Le modèle en édition limitée « Edition Grey Mat » est équipé de série de divers systèmes d’aide à la conduite et de divers équipements de confort. Ces équipements comprennent notamment :

– Le Système Navigation & Infotainment ‘Discover Pro‘ avec commande vocale et système de navigation ‘Discover Pro’

– L’assistant de conduite semi-autonome Travel Assist, qui assure sécurité et confort notamment sur vos longs trajets en ajustant automatiquement la trajectoire sur sa voie (Lane Assist), en assistant le changement de voie (Side Assist) et la vitesse du véhicule en fonction des autres véhicules et des conditions de route.

– Les phares matriciels à LED IQ. LIGHT, soit un éclairage intelligent qui s’adapte pour éclairer au mieux les différentes portions de routes sans éblouir les véhicules devant ou en sens inverse et clignotants arrière défilants

– Le pack hiver, avec volant chauffant, sièges avant chauffants, témoin d’alerte pour niveau de liquide de lave-glace et gicleurs à automatique à l’avant

– La caméra de recul ‘Rear Assist’, qui plus qu’une caméra de recul, affiche des indications visuelles sur l’écran central pour faciliter les manœuvres de recul et de stationnement

Des équipements spécifiques

Le VW T-Roc Cabriolet « Edition Grey Mat » permet de profiter de plusieurs éléments exclusifs pour 580 euros de plus par rapport au tarif de la finition R-Line. Ces équipements comprennent :

– Peinture extérieure mate exclusive Gris Indium Mat

– Numérotation « xxx / 999 » sur les baguettes de seuil de porte

– Jantes en alliage léger noires 19 pouces au design Suzuka

– Baguettes de haut de caisse noires

– Poignées de porte noires

– Monogramme T-Roc noir

– Inserts décoratifs « Lava Stone Black »

– Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs

Édition limitée et numérotée

Ce VW T-Roc Cabriolet est proposé en série numérotée limitée à 999 exemplaires, dont 75 exemplaires réservés pour la France. Le numéro de l’exemplaire est indiqué sur une baguette de seuil conçue spécialement pour cette édition spéciale. Le prix du T-Roc Cabriolet « Edition Grey Mat » équipé du moteur 1.5 TSI de 150 ch (110 kW) est de 49 000 euros. Ce modèle est disponible uniquement sur stock dans le réseau Volkswagen.

Photos : Volkswagen