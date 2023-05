Bentley enregistre un excellent 1er trimestre 2023

Bentley Motors annonce des résultats financiers record pour son premier trimestre, le deuxième meilleur de son histoire. La marque de luxe britannique a entamé l’année 2023 avec un bénéfice d’exploitation de 216 millions d’euros, soit une hausse de 27% par rapport à la même période l’an dernier. Le chiffre d’affaires global a aussi progressé de 9%, passant de 813 millions d’euros à 882 millions d’euros.

Ces chiffres font suite à une année record en 2022. Le bénéfice d’exploitation était passé de 708 millions d’euros à près de 1 milliard d’euros par rapport à 2018. Ces performances inégalées ont également représenté une augmentation de 319 millions d’euros par rapport à 2021.

La rentabilité au premier trimestre est passée de 20,9% en 2022 à 24,4% en 2023. Cette augmentation est due en grande partie au solide intérêt porté à la personnalisation des véhicules, à des versions plus haut de gamme et au choix d’options premium, notamment à la vente de modèles exclusifs Mulliner Coachbuilt et d’éditions limitées.

Les chiffres du premier trimestre reflètent aussi de solides résultats généraux au niveau des ventes, avec une hausse de 10% pour 3 517 voitures vendues. La région Amériques enregistre une hausse de 39% par rapport à la même période en 2022 avec un total de 1 157 véhicules vendus, tandis que les résultats sont également positifs en Asie-Pacifique (+11%) et au

Moyen-Orient (+66%).

Ces derniers chiffres mondiaux et la demande de nouveaux modèles permettent à Bentley de financer sa stratégie révolutionnaire Beyond100 par laquelle elle aspire à devenir le constructeur leader de la mobilité de luxe durable. Cette stratégie comprend un investissement de 3 milliards d’euros dans l’usine de Crewe et le lancement de cinq nouveaux modèles de véhicules électriques à batterie à partir de 2026.

Adrian Hallmark, président-directeur général de Bentley Motors, a déclaré : « Malgré un contexte international difficile, nous entamons l’année 2023 comme nous avons terminé 2022 : avec de solides résultats financiers qui se traduisent par une hausse de notre chiffre d’affaires, de notre bénéfice d’exploitation et de notre rentabilité. Les résultats record de Bentley dans la région Amériques sont à souligner, puisque nous y vendons désormais une voiture sur trois. Le lancement du Bentayga EWB et le succès de la berline Flying Spur sont au cœur de cette croissance. Pour l’avenir, bien que notre modèle de distribution équilibré semble indiquer que ce succès pourrait se poursuivre, nous restons prudents car des difficultés globales persistent sur les marchés. »

Photos : Bentley