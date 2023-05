CUPRA dévoile le nom de sa future citadine électrique

CUPRA et SEAT ont exposé au salon automobile de Barcelone et y ont présenté leurs dernières innovations. Ce fut également l’occasion de démontrer une fois encore le fort engagement de l’entreprise dans le développement des véhicules électriques et envers la ville de Barcelone. La marque sportive espagnole y a dévoilé le nom de sa future voiture citadine 100% électrique : la CUPRA Raval.

Wayne Griffiths, PDG de SEAT et de CUPRA, a profité de la première journée du salon pour annoncer le nom de la future citadine électrique de la marque : la CUPRA Raval. Un nom qui rend hommage au quartier de Raval, qui est situé au cœur de Barcelone, et dont des indices se trouvaient déjà dans la campagne alphabétique de ROSALÍA.

« CUPRA veut être un moteur de changement dans les quartiers. C’est pourquoi nous discutons d’ores et déjà avec des institutions et des organisations du Raval pour encourager des actions qui aideront les jeunes. », a ajouté M. Griffiths.

« Raval est l’un des quartiers les plus étonnants de Barcelone. Aujourd’hui, nous sommes fiers que la future citadine électrique de la marque porte son nom et incarne son âme. À l’instar de ce que nous avons fait avec la CUPRA Born, nous voulons maintenant incarner l’essence de Raval et continuer à inspirer le monde depuis Barcelone. », a expliqué Wayne Griffiths.

« La CUPRA Raval n’est pas une voiture comme les autres. C’est une invitation pour la nouvelle génération qui recherche quelque chose de mieux. Une citadine à contre-courant et 100% électrique, avec un caractère propre et qui est liée à la ‘Gen Z’. Quelque chose de plus émotionnel. », a déclaré Wayne Griffiths.

La marque a créé l’interprétation la plus radicale de CUPRA avec une citadine électrique inspirée du monde de la compétition.

La CUPRA Raval sera produite au siège de SEAT S.A. à Martorell. L’entreprise investira 3 milliards d’euros dans la transformation de ses installations, pour passer du moteur thermique à l’électrique. L’usine produira des voitures électriques à partir de 2025 sur la base de la plateforme MEB Small du Groupe Volkswagen. SEAT S.A. est à la tête du groupe Small BEV pour différentes marques du Groupe Volkswagen.

CUPRA a également annoncé qu’elle transposera l’essence de son « Bar Raval » au sein du futur CUPRA City Garage de Berlin, en collaboration avec l’acteur Daniel Brühl qui est aussi ambassadeur de la marque. Le CUPRA City Garage ouvrira ses portes dans la capitale allemande plus tard dans l’année.

Photos : CUPRA