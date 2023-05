Des VW ID. Buzz utilisés par Porsche pour l’assistance de course

Les voitures de course Porsche remportent encore aujourd’hui de nombreuses victoires. Dans les années 1950, 1960 et 1970, elles étaient accompagnées de vans d’assistance répondant au nom de « Renndienst » (assistance de course). Au fil des ans, ces combis VW rouge foncé ont acquis un véritable statut de légende. Plus de cinquante ans après, Porsche Deutschland et Volkswagen Véhicules Utilitaires renouent avec cette tradition en équipant les combis des dernières technologies : ces véhicules d’assistance sont désormais conçus à partir du VW ID. Buzz entièrement électrique.

Les amateurs de ces véhicules d’assistance qui venaient en aide aux écuries Porsche, mettant à leur disposition directement sur le circuit mécaniciens, outils et pièces de rechange, ont de quoi se réjouir : ils pourront bientôt découvrir la réincarnation moderne de ces combis, conçue à partir du modèle ID. Buzz développé par Volkswagen Véhicules Utilitaires. Bien évidemment doté d’une carrosserie rouge foncé, ce van électrique arbore une silhouette et des équipements rétro ainsi qu’un logo « Renndienst » en hommage à ses illustres prédécesseurs. Ce n’est pas leur seul point commun : tout comme le combi Volkswagen d’origine, le nouvel ID. Buzz Renndienst est un véhicule utilitaire durable à hautes performances capable de faire face aux défis du quotidien, sur les circuits comme sur la route.

Lars Krause, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge des Ventes et du Marketing, a déclaré : « L’histoire des véhicules d’assistance Porsche Renndienst T1 et T2 est exceptionnelle. Ces combis rouges ont acquis un statut de légende, à l’instar des voitures de course Porsche qu’ils accompagnaient. Forts de cette histoire, nous renouvelons ce partenariat en y ajoutant une touche de modernité : si les nouveaux véhicules d’assistance sont toujours rouge foncé, ils sont désormais particulièrement silencieux grâce à la motorisation électrique qui caractérise les modèles ID. Buzz. »

Les deux VW ID. Buzz ainsi préparés étaient déjà présents sur le circuit lors de la première course de la Porsche Carrera Cup Deutschland à Spa-Francorchamps. « Je me réjouis de retrouver les célèbres véhicules d’assistance Renndienst à l’occasion de la Porsche Carrera Cup Detutschland. Ces deux ID. Buzz conçus pour la course nous accompagneront lors des différentes épreuves du championnat pendant les prochains mois et aideront nos équipes dans leur travail. », souligne Alexander Pollich, CEO de Porsche Deutschland GmbH.

Le tout premier combi Renndienst a fait son apparition en 1954 aux côtés de l’écurie d’usine Porsche à l’occasion des Mille Miglia. Porsche ne disposait pas de véhicule adéquat pour transporter les outils et les pièces de rechange nécessaires. La marque a alors eu l’idée de convertir un van VW à cet effet. Le tout premier véhicule d’assistance de course a été développé à partir d’un VW T1. Jusqu’aux années 1970, de nombreux véhicules d’assistance conçus à partir du VW Transporter (T1 et T2) suivent. Dotés de moteurs refroidis par air particulièrement fiables, ces vans servaient non seulement d’ateliers mobiles mais aussi de logement d’appoint pour les ingénieurs et les autres membres des écuries.

En outre, si les modèles Renndienst se distinguaient par leur grande fonctionnalité, ils étaient également très appréciés pour leur teinte de carrosserie rouge foncé. Et si les grands titres ont surtout été assurés par les célèbres Porsche 904, 908, 910 et 917, les combis VW sont devenus un élément incontournable de l’identité visuelle des équipes d’assistance. Aujourd’hui, les véhicules Renndienst sont exposés dans les musées ou les garages de collectionneurs Porsche. Peut-être les nouveaux modèles rejoindront-ils ces collections dans quelques années.

Photos : Porsche