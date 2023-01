Bentley Istanbul fête ses 15 ans et arrivée du Bentayga EWB

Bentley Motors a célébré le 15ème anniversaire de Bentley Istanbul au cœur de la ville multiculturelle. La célébration coïncide avec l’arrivée sur le marché du dernier-né, le Bentley Bentayga Extended Wheelbase (EWB) leader de sa catégorie.

Dévoilé en 2022, le Bentley Bentayga EWB est en tête de la catégorie des SUV de luxe avec ses 180 mm d’empattement supplémentaires et a été au centre de l’attention pendant la semaine de célébrations. Avec des dimensions intérieures accrues par rapport à d’autres rivaux de luxe, le Bentayga EWB présente la première application de Bentley Diamond Illumination, fournissant un éclairage de l’habitacle à travers le cuir fabriqué à la main, ainsi que la spécification de siège d’avion en option, avec une première mondiale de détection du climat intérieur et des systèmes avancés d’ajustement postural.

La Bentley Bentayga EWB Azure donne la priorité au confort, avec une sélection soigneusement organisée de fonctionnalités pour le « bien-être au volant ». Développé avec l’aide d’experts en bien-être et de neuroscientifiques, l’Azure inclut la spécification Touring de technologies avancées d’aide à la conduite pour des trajets plus sûrs et plus relaxants. L’ambiance intérieure sans stress est renforcée par des niveaux réduits de NVH – bruit, vibration et dureté.

En termes de performances, la version EWB est lancée avec le moteur V8 de 4,0 litres développant 550 ch de Bentley. Les clients peuvent choisir parmi 24 milliards de combinaisons de garnitures différentes, avec des fils à coudre plus fins créant la couette la plus douce et la plus gonflée de Bentley à ce jour. Malgré le grand nombre de combinaisons de garnitures possibles, les clients peuvent toujours travailler avec Mulliner, le département de personnalisation de Bentley, sur d’autres contenus sur mesure.

Kerem Güven, directeur général de Bentley Istanbul, a déclaré : « Je suis extrêmement satisfait du travail solide accompli avec l’équipe ici à Istanbul, où nous avons établi la marque au cours des 15 dernières années avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Malgré la longue période de temps, la marque est stable et en croissance depuis le début. Nous attendons avec impatience les années à venir avec la marque et toute l’équipe de Bentley Istanbul s’est déjà pleinement engagée dans l’aventure Beyond100 et continuera à offrir des expériences inoubliables à nos clients. Nous sommes également impatients de présenter le Bentayga Extended Wheelbase dans les prochaines semaines ici à Istanbul. »

Balazs Rooz, directeur régional, Bentley Europe, a ajouté : « C’est toujours un plaisir et une occasion rare de pouvoir célébrer notre partenaire de longue date. Le travail qui a été fait ici sur le marché turc à partir de rien pour devenir une marque bien établie est une grande réussite. Félicitations à tous les membres de l’équipe qui ont rendu cela possible et qui ont travaillé sans relâche pour offrir une expérience client exceptionnelle. »

Bentley Istanbul est représenté par le partenaire de longue date de la marque Doğuş Otomotiv et est situé à Maslak dans le Doğuş Center et offre un emplacement supplémentaire avec un magasin éphémère à Galaport.

Photos : Bentley