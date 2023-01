Dakar 2023 – 3ème place pour Carlos Sainz et Audi lors de l’Étape 2

La 3ème étape du Rallye Dakar 2023 a été un enfer pour de nombreux équipages victimes de multiples crevaison. Une partie de la spéciale s’est déroulée dans un environnement rocheux avec de nombreux cailloux pouvant être sans pitié pour les pneus des véhicules de course et notamment des Audi RS Q e-tron E2. Malgré des conditions difficiles, Carlos Sainz et son coéquipier Lucas Cruz terminent la course du jour à la 3ème place et gardent la première place au classement général.

L’étape 3 entre Sea Camp et Alula en Arabie Saoudite fut un véritable enfer pour les roues des véhicules. Ce n’est pas Sébatien Loeb ni les équipages Audi qui diront le contraire. Alors que le pilote français a été victime de nombreuses crevaisons, il a terminé l’étape à la 28ème place.

Du côté de la marque aux quatre anneaux, les résultats sont meilleurs mais pas excellents. Alors que Carlos Sainz continue à être en haut du classement en signant le 3ème meilleur temps, ses collègues français Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger ont terminé à la 15ème position suite à une grande perte de temps après 2 crevaisons sur un terrain inhospitalier à 40 kilomètre de la ligne de départ. Une hésitation pour trouver un point de passage leur a fait également perdre de précieuses minutes. Ils restent 8ème au général mais à 36 minutes de Carlos Sainz.

Le 3ème et dernier équipage Audi Sport – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – a terminé à la 19 places suite du retard accumulé suite à 4 crevaisons et à une conduite plus lente et prudente au fil des changement de roues. Heureusement que certaines portions se déroulaient sur du sable afin de rattraper légèrement le retard perdu.

L’étape 3 du rallye Dakar se déroule le 3 janvier 2023 entre Alula et Ha’Il, longue de 668 km : 221 km de liaison et 447 km de spéciale.

Classement de l’étape 2 (temps, écart, pénalité)

3 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 05h 05′ 31 » / + 00h 05′ 05 / –

15 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 05h 32′ 48 / + 00h 32′ 22 / –

19 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 05h 38′ 09 / + 00h 37′ 43 / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

1 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 08h 34′ 26 / – / –

8 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 09h 10′ 34 / + 00h 36′ 08 / –

15 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 09h 22′ 37 / + 00h 48′ 11 / 00h 15′ 00

Résumé de l’étape 2 en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar