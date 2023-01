La Bugatti Bolide arrive en LEGO TECHNIC

La Bolide, la Bugatti la plus extrême jamais créée – destinée exclusivement à la piste – se décline désormais en LEGO Technic, perpétuant ainsi un partenariat entre LEGO Group et Bugatti qui a débuté en 2018 avec la modélisation de la Chiron.

La reproduction de la Bugatti Bolide en LEGO Technic – 905 pièces, 8 cm de haut, 31 cm de long et 13 cm de large – regorge de minutieux détails et offre quelques fonctionnalités immersives comme notamment les portes en élytre, les jantes aérodynamiques avec pneus à profil bas, le cockpit très réaliste avec un volant qui tourne et le moteur W16 constitué entre autres de pistons en mouvement.

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International , a déclaré : « La maquette LEGO Technic de la Bugatti Bolide est l’expression parfaite d’un partenariat qui fait sens entre nos deux marques. Bugatti est reconnu dans le monde entier pour son leadership : nous plaçons la barre toujours plus haut dans de nombreux domaines, y compris le design, la performance et l’ingénierie. Ces valeurs intrinsèques – que nous partageons avec le groupe LEGO, qui est lui-même également considéré comme un leader respecté dans son domaine – s’incarnent parfaitement dans la représentation en LEGO Technic de la Bugatti Bolide. »

Arborant une finition noire et jaune, la Bugatti Bolide par LEGO Technic rend hommage aux couleurs favorites du fondateur de la marque, Ettore Bugatti, qui a utilisé cette combinaison intemporelle pour bon nombre de ses véhicules personnels. Cette Bolide est livrée avec un jeu d’autocollants qui recréent fidèlement l’ultime évolution de la philosophie de Bugatti : « La forme suit la performance ».

Les nombreux conduits d’air et l’avant de la Bolide, qui arbore la célèbre calandre Bugatti en fer à cheval, sont réalisés avec finesse en briques LEGO, tandis que les évents placés sur les passages de roue et les motifs en « X » – marque de fabrique de la Bolide – peuvent être ajoutés grâce aux autocollants. La grande bouche qui alimente en air le W16 8,0 litres quadriturbo – stratégiquement construite dans le cadre de toit du véhicule – se courbe ensuite et se transforme progressivement en un aileron dorsal stabilisateur surmonté d’un imposant aileron arrière fixe, qui offre une force d’appui absolue au véhicule. La disposition des phares en « X » à l’arrière apporte une signature lumineuse reconnaissable entre mille.

Niels Henrik Horsted, Chef de Produit LEGO Technic & Speed Champions, a déclaré : « Je suis très enthousiasmé par ce nouveau modèle. Nos designers chez LEGO Technic ont fait un travail admirable en capturant les plus petits détails de ce design extrême signé Bugatti. Les briques LEGO permettent de construire tout ce que l’on peut imaginer, mais avec les éléments LEGO Technic, vous pouvez les construire en vrai. J’ai toujours été passionné par l’ingénierie et je dois dire que les détails et le design de ce modèle sont absolument fascinants. J’ai moi-même hâte de commencer à le monter. »

La Bolide est résolument unique dans tous les sens du terme : par les performances exceptionnelles de Bugatti, par sa puissance et son design, mais aussi parce qu’elle est dédiée à la conduite sur piste.

Lors de son apparition surprise à The Quail à Monterey en Californie en 2021, Bugatti a annoncé que le véhicule serait produit en édition limitée déclenchant instantanément une demande sans précédent pour la Bolide. À la fin de la Monterey Car Week, les 40 exemplaires de cette machine Bugatti radicalement légère et pensée pour la piste avaient été vendus, à un prix unitaire de quatre millions d’euros. Les premières livraisons sont prévues pour 2024.

C’est un an plus tôt que la Bolide, la Bugatti la plus extrême jamais créée par la marque de luxe française, avait été dévoilée au monde. Les ingénieurs et designers de Bugatti ont mis au point – autour du légendaire W16 quadriturbo, cœur battant de la Bolide – le modèle Bugatti le plus léger et le plus taillé pour le circuit qu’il soit.

La nouvelle Bugatti Bolide LEGO Technic est disponible à la vente dans le monde entier, auprès de distributeurs officiels au prix de 49,99 euros.

Photos : Bugatti