Audi charging hub Berlin – Ouverture du troisième centre de recharge

Audi ouvre son troisième centre de recharge à Berlin. Après les sites de Nuremberg et de Zurich, la marque aux quatre anneaux s’adresse maintenant à une entreprise partenaire locale à Berlin, en utilisant l’alimentation électrique existante. Le voisin Frischeparadies, avec son marché attractif et son bistrot gastronomique, agit en tant que partenaire de coopération et met à disposition sa connexion électrique pour l’utilisation du hub. À l’avenir, Frischeparadies et le centre de recharge Audi seront alimentés par une ligne électrique commune, en fonction des besoins et de la charge. Équipée de batteries de seconde vie, la station de recharge ne chargera les batteries tampons que lorsque Frischeparadies aura besoin de peu d’énergie. Le système intelligent et dynamique de contrôle de la charge qu’Audi a développé en interne garantit ainsi une utilisation efficace de l’infrastructure électrique existante. Lors du choix de l’emplacement, Audi s’est appuyé sur une analyse de données interne pour déterminer à l’avance la demande sur le site.

« Notre système de contrôle dynamique de la charge nous permet de déplacer nos demandes d’énergie à un moment de la journée où Frischeparadies utilise moins d’énergie du réseau. », explique Elias Hammer, le Responsable Audi, chargé du déploiement à Berlin et de l’intégration du système d’énergie pour le centre de recharge. « Berlin est un nouvel exemple de la réussite de notre concept de recharge intelligente. », a déclaré Ralph Hollmig, Chef de Projet du centre de recharge Audi. « De cette manière, nous gérerons tous les sites de recharge de la manière la plus efficace et la plus durable possible. Nous travaillons sur l’optimisation de l’énergie. À l’avenir, nous pouvons même imaginer d’utiliser le commerce intelligent pour acheter de l’électricité à la bourse de l’énergie. Cela signifie aussi, par exemple, que nous achetons de l’électricité provenant de sources renouvelables lorsqu’elle est abordable », a ajouté M. Hollmig.

L’unité de stockage tampon utilise des batteries de seconde vie provenant de véhicules d’essai Audi démontés et permet à la marque aux quatre anneaux d’offrir une recharge rapide durable là où le réseau électrique aurait du mal à faire fonctionner en permanence quatre points de recharge haute puissance (HPC) d’une puissance maximale de 320kW. Alors que les infrastructures de charge rapide sans stockage tampon sont souvent confrontées à de longs délais d’attente pour les transformateurs nécessaires, le centre de charge Audi utilise de manière optimale l’infrastructure existante.

Réaction positive sur les sites de Nuremberg et de Zurich

Les chiffres de Nuremberg et de Zurich montrent comment les conducteurs de voitures électriques d’Audi et d’autres marques adoptent le concept de recharge rapide en milieu urbain développé par la marque aux quatre anneaux. À Nuremberg, Audi exploite depuis décembre 2021 son grand centre de recharge composé de six bornes et d’un salon de 200 mètres carrés situé au-dessus, et le taux de retour des clients y est de 70%. « Les clients ont désormais intégré la recharge au centre dans leur routine quotidienne », explique M. Hollmig. Audi a compté jusqu’à 62 charges par jour à Nuremberg ; en moyenne, le premier centre de recharge Audi enregistre 36 charges par jour. Près de la moitié des utilisateurs se rendent au centre au volant d’un modèle électrique Audi. « Lorsque nous avons lancé le centre de recharge Audi en décembre 2021, personne n’avait prévu un tel succès. Fin janvier 2023, nous avions déjà accueilli notre 10 000ème visiteur à Nuremberg. », rapporte M. Hollmig. « À Zurich, la demande est tout aussi forte. Ces chiffres valident complètement notre concept de recharge urbaine à la place de solutions domestiques. »

Photos : Audi