Bentley réalise sa meilleure année en 2022 avec 82% de croissance du bénéfice

Bentley Motors a dévoilé des résultats financiers records pour 2022, avec des bénéfices d’exploitation en hausse de près d’un milliard d’euros par rapport à 2018. Les derniers chiffres annuels montrent un bénéfice de 708 millions d’euros, soit une croissance de 82% du bénéfice pour une augmentation de 4% en volume.

Le chiffre d’affaires a atteint 3,38 milliards d’euros, en hausse de 19% sur la même période. L’annonce fait suite à des ventes record en 2022, lorsque Bentley a livré 15 174 voitures extraordinaires – la première fois qu’elle a vendu plus de 15 000 voitures en un an. Cette transformation financière rapide de l’entreprise sous-tend un futur programme d’investissement inégalé dans le secteur des voitures de luxe, permettant à Bentley de passer du plus grand producteur mondial de moteurs 12 cylindres à une entreprise de voitures entièrement électriques en une décennie.

Le retour sur ventes a grimpé à 20,9% en 2022, une augmentation impressionnante par rapport à 13,7% en 2021 et la plus élevée des 104 ans d’histoire de Bentley. L’augmentation est due au fait que les clients ont choisi des produits dérivés aux spécifications plus élevées, à une plus grande souscription d’options et à la vente d’éditions limitées et d’objets de collection Coachbuilt.

Adrian Hallmark, PDG de Bentley Motors, a déclaré : « Depuis le point bas de 2018, toute l’équipe de Crewe a travaillé intensément pour restructurer le modèle commercial, parallèlement au lancement successif de nouveaux modèles et fonctionnalités leaders du segment. L’année dernière a marqué une étape importante dans ce voyage. Un redressement des bénéfices de près d’un milliard d’euros a été réalisé depuis 2018 malgré une période sans précédent de perturbations et de crises, notamment le Brexit, le Covid, l’approvisionnement en semi-conducteurs, l’Ukraine et l’instabilité économique du Royaume-Uni. Nous avons construit une base financière durable à long terme, une structure de coûts compétitive et un positionnement unique sur le marché, résultant en une génération de trésorerie historiquement forte qui fournit le financement de la course la plus ambitieuse au BEV complet et à la neutralité carbone dans le secteur du luxe. Notre banque de commandes et notre taux de prises de commandes jusqu’à présent en 2023 montrent un fort potentiel pour soutenir nos performances, bien que l’environnement commercial devienne plus volatil et que les facteurs de risque augmentent. Nous continuerons de nous concentrer sur la valeur client plutôt que sur le volume des ventes et adapterons notre plan en fonction de la situation des marchés émergents, mais notre succès à l’exportation bien équilibré, notre structure de gestion des coûts disciplinée et notre capacité à maximiser la personnalisation de manière industrialisée, en stimulant la rentabilité, sont de bonnes fondations pour poursuivre ce succès. »

La demande continue de SUV a permis au Bentayga de rester le modèle numéro un de Bentley, se vendant plus que jamais au cours de sa sixième année de ventes, représentant 42% des ventes totales et s’imposant comme le SUV de luxe le plus performant au monde.

La Continental GT et le cabriolet ont représenté près d’un tiers des ventes, avec la GT Speed axée sur les performances, la voiture de route la plus dynamique que Bentley ait jamais construite, revendiquant près de 31% de la gamme de modèles. La Flying Spur, la plus belle voiture de grand tourisme de luxe à quatre portes au monde, a réalisé 28% des ventes totales de Bentley, aidée par l’introduction d’un modèle hybride respectueux de l’environnement.

Les derniers résultats financiers de Bentley soutiennent la stratégie Beyond100 de l’entreprise, leader du secteur, alors qu’elle cherche à électrifier l’ensemble de sa gamme de produits et à atteindre le statut de neutralité carbone d’ici 2030. Cela comprend un programme d’investissement de 3 milliards d’euros sur dix ans dans les futurs modèles et à l’usine de Crewe, en Angleterre, où tous les modèles Bentley sont construits.

