2022 – La meilleure année de tous les temps pour Lamborghini

Lamborghini a connu une nouvelle année record en 2022. La société de Sant’Agata Bolognese a démontré l’étendue de son travail au fil des ans en améliorant les chiffres déjà exceptionnels de 2021 et en atteignant des jalons sans précédent.

Après l’annonce de la livraison de 9 233 voitures l’an dernier, Lamborghini a également affiché des chiffres record en termes de chiffre d’affaires, qui a dépassé pour la première fois les 2 milliards d’euros avec une augmentation de 56% de son résultat opérationnel par rapport à 2021.

Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Notre activité continue de croître et nous pouvons fièrement confirmer la réalisation d’objectifs vraiment remarquables une fois de plus en 2022. Ces chiffres surviennent dans une année très importante pour l’entreprise, qui marque son 60e anniversaire et l’entrée dans la deuxième phase du programme Direzione Cor Tauri : un plan d’investissement sans précédent qui guidera notre croissance, conduira à de nouvelles améliorations de nos performances financières et augmentera la valeur de notre marque et de notre entreprise. Nous sommes prêts à affronter les nombreux défis et changements qui nous attendent en 2023 et nous continuerons à passer au niveau supérieur. Nous avons l’opportunité de vraiment nous concentrer sur nos prochains objectifs, en partie grâce à notre liste d’attente de 18 mois, ce qui nous permet d’envisager sereinement nos futurs objectifs. C’est une période dorée pour Lamborghini : nous sommes entrés dans l’histoire alors même que nous poursuivons notre croissance. »

Le chiffre d’affaires a atteint 2,38 milliards d’euros en 2022, marquant une augmentation de 22% par rapport à 2021. Plus du double du chiffre enregistré en 2017, il offre une démonstration tangible du travail exceptionnel réalisé et souligne la croissance exponentielle de l’entreprise. La marge d’exploitation révolutionnaire de 25,9% a été le meilleur résultat de sa catégorie sur le marché de Lamborghini et l’a placée au sommet du marché du luxe automobile. Cela se traduit par un résultat opérationnel de 614 millions d’euros, soit 56% de plus que le montant record de 2021. De plus, en 2022, la marge opérationnelle a augmenté pour la cinquième année consécutive, ce qui constitue une nouvelle étape importante pour l’entreprise.

Paolo Poma, directeur général et directeur financier d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « La situation économique et géopolitique a été difficile ces dernières années, mais nous avons su montrer notre résilience et notre capacité à travailler vers d’excellents résultats économiques et financiers. 2022 a été notre meilleure année à ce jour sur tous les fronts financiers et commerciaux. Cela signifie que nous pouvons avoir une vision optimiste de la croissance de notre marque et de notre entreprise. »

2022 a également été une année record pour les livraisons. Lamborghini a enregistré son plus grand nombre de véhicules livrés et a vendu plus de 9 000 voitures pour la première fois de son histoire. Les signes étaient extrêmement positifs dans toutes les macro-régions, la distribution restant uniforme et conforme à la stratégie de Lamborghini. L’Asie était en tête avec une augmentation de 14%, suivie de l’Amérique avec +10%, tandis que l’EMEA était en hausse de 7% par rapport à 2021. Les États-Unis restaient en tête du classement général (2 721 voitures livrées, en hausse de 10% par rapport à l’année précédente); suivi de la Chine continentale, Hong Kong & Macao (1018 voitures livrées, en hausse de 9 % par rapport à 2021) ; Allemagne (808 voitures livrées, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente) ; le Royaume-Uni (650 voitures livrées, en hausse de 15% par rapport à l’année précédente) ; et le Japon (546 voitures livrées, en hausse de 22% par rapport à l’année précédente).

Côté modèles, l’Urus capitalise sur son succès et ouvre la voie avec 5367 unités livrées (+7% par rapport à 2021). Viennent ensuite – et en forte progression – l’Huracán (3113 unités livrées, en hausse de 20% par rapport à 2021) et l’Aventador (753 unités livrées), qui a atteint la fin de sa production en septembre 2022.

2023, l’année du 60e anniversaire de Lamborghini, sera également le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de l’entreprise. Le lancement de la nouvelle super voiture de sport V12 – le Revuelto (son nom officiel) – le premier hybride rechargeable de Sant’Agata Bolognese – sera la première étape vers l’hybridation de toute la gamme de modèles, conclue fin 2024. Les 2,5 milliards d’euros, investis au sein 2028, est le plus gros investissement jamais réalisé par Automobili Lamborghini.

Photos : Lamborghini