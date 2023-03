Un bilan 2022 positif pour Audi Hungaria

Audi Hungaria a clôturé l’exercice 2022 avec des chiffres clés solides malgré tous les défis. Dans la plus grande usine de groupes motopropulseurs au monde, 1 677 545 unités ont été construites, tandis que 171 134 voitures (y compris des véhicules pour la production SKD au Brésil) sont sorties de la chaîne de production. En 2022, la société a généré un volume de ventes total de 8,346 milliards d’euros et réalisé des investissements d’une valeur totale de 220 millions d’euros. Ainsi, depuis la création de l’entreprise, le volume total des investissements sur le site a atteint 12,172 milliards d’euros, faisant d’Audi Hungaria le plus grand investisseur de l’industrie automobile hongroise. En tant que plus grand employeur de la région et employeur le plus attractif de Hongrie, Audi Hungaria employait 11 957 collègues à la fin de l’année dernière.

«Grâce à notre expertise et à notre grande flexibilité, nous avons répondu de manière adéquate aux défis mondiaux et avons ainsi terminé un exercice financier stable avec notre équipe en 2022 également. Nous voyons des possibilités dans les incertitudes de la situation économique et poursuivons notre stratégie Next Level. À l’avenir, nous renforcerons notre compétitivité en élargissant notre portefeuille de produits et de services et porterons le rôle de notre entreprise dans l’économie hongroise et au sein du Groupe Volkswagen à un niveau supérieur. », a déclaré Alfons Dintner, président du conseil d’administration d’Audi Hungaria.

Audi Hungaria a généré un chiffre d’affaires de 8,436 milliards d’euros et réalisé des investissements de 220 millions d’euros. Les priorités d’investissement de l’entreprise se sont principalement concentrées sur le domaine de l’électromobilité et plus particulièrement sur la production d’entraînements d’essieux électriques, ainsi que sur la préparation de la production en série de moteurs à combustion tels que la nouvelle génération de moteurs à quatre cylindres. De plus, des investissements considérables ont été réalisés pour étendre la capacité de l’atelier d’outillage, augmentant ainsi la surface de production de 6 300 mètres carrés pour la production en série exclusive. Les employés de Győr produisent désormais des pièces de carrosserie pour les modèles haut de gamme des groupes Audi et Volkswagen sur une superficie de 58 300 mètres carrés en utilisant des technologies de pointe. Le volume total des investissements depuis la création de l’entreprise a atteint le niveau de 12,172 milliards d’euros en 2022.

L’entreprise vise à accroître sa compétitivité en 2023, entre autres, en créant une filiale indépendante, AUDI HUNGARIA AHEAD Kft. La filiale offrira des services basés sur les compétences dans les domaines des achats, de l’informatique et des finances pour le groupe Volkswagen.

« Dans l’ensemble, Audi Hungaria reste un acteur particulièrement important dans l’économie hongroise, car c’est l’une des entreprises avec le volume de ventes le plus élevé et l’un des plus grands exportateurs du pays. Avec AUDI HUNGARIA AHEAD Kft. nous faisons passer notre portefeuille de services basés sur les compétences à un niveau supérieur et renforcerons encore notre compétitivité grâce à notre modèle commercial. », a déclaré le Dr Patrick Heinecke, membre du conseil d’administration d’Audi Hungaria en charge des finances, de l’informatique, des achats et de la conformité.

Audi Hungaria, qui a de nouveau été nommé employeur le plus attractif de Hongrie en 2022, employait 11 957 employés à la fin de l’année dernière, ce qui en fait l’un des plus grands employeurs du pays.

Audi Hungaria a un bilan neutre en CO2 depuis 2020. L’entreprise couvre une partie importante de ses besoins énergétiques grâce au plus grand système photovoltaïque sur toit d’Europe, qui couvre 160 000 mètres carrés, et grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables sous forme d’énergie géothermique. De plus, près de 100% des déchets de production qui en résultent sont recyclés – comme par exemple dans le cadre du projet Aluminium Closed Loop : l’entreprise a recyclé l’aluminium dans un circuit fermé, économisant ainsi des quantités considérables de matières premières et d’émissions de CO2.

Audi Hungaria célèbre cette année son 30ème anniversaire et prendra de nouvelles mesures pour renforcer sa durabilité future. La transformation vers l’électromobilité se poursuit : les préparatifs pour la production de la prochaine génération d’entraînements électriques (PPE – Premium Platform Electric), ainsi que des nouveaux entraînements MEBeco (Modular E-Drive System) ont déjà commencé. De plus, la production en série du modèle CUPRA Terramar débutera en 2024 chez Audi Hungaria à Győr.

Photos : Audi