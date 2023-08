Bentley soutient la cause LGBTQ+ avec une Continental GTC au design unique

Bentley Motors a réaffirmé son soutien tout au long de l’année à la communauté LGBTQ+ avec une voiture à l’habillage unique pour le défilé de la Manchester Pride. Spécialement créée par le designer de Bentley Rich Morris, la Continental GTC Heritage Collection aux couleurs vives représentait la diversité de la Pride, qui permet à chacun de se rassembler dans un esprit d’unité, d’amour et de célébration.

Cette Bentley Continental décapotable accrocheuse, ornée de rayures arc-en-ciel, a été un élément marquant du défilé, témoignant de la solidarité et de la défense des droits des personnes LGBTQ+. La Manchester Pride est l’une des plus grandes manifestations de fierté du Royaume-Uni. Elle promeut un monde où les personnes LGBTQ+ sont libres de vivre et d’aimer sans préjugés, dans une culture universellement célébrée. Le défilé célèbre les progrès accomplis tout en continuant à sensibiliser, à apporter de l’espoir à ceux qui en ont besoin et à inspirer d’autres personnes à défier la discrimination.

75 employés de Bentley, certains de leurs partenaires et membres du réseau Bentley ont participé à la Manchester Pride, contribuant à renforcer le message selon lequel le constructeur automobile s’efforce de créer une culture dans laquelle tous les employés se sentent à l’aise pour apporter leur vraie et authentique personnalité sur le lieu de travail.

Karen Lange, membre du conseil d’administration de Bentley Motors en charge des ressources humaines, a déclaré : « La Continental GTC décorée de couleurs vives à la Manchester Pride reflète la diversité de nos collègues, au siège de Bentley à Crewe et dans le monde entier. L’inclusion reste un engagement de Bentley tout au long de l’année. »

Rich Morris, artiste CGI et designer chez Bentley Motors, a ajouté : « Je voulais me concentrer sur les couleurs classiques de Pride et créer quelque chose d’audacieux et de beau, mais aussi de simple et de direct. J’ai décidé d’utiliser les six couleurs du drapeau original de la Fierté pour que toute personne qui voit la Continental GTC, quelle que soit sa connaissance de la communauté LGBTQ+, comprenne instantanément ce que la voiture représente. Les lignes et la forme de la GTC ont été prises en considération lors de la conception de l’œuvre d’art. Plusieurs lignes se croisent pour créer un motif en losange, qui représente les motifs emblématiques de l’intérieur de Bentley. »

Benjamin McCormick, coprésident du réseau BeProud chez Bentley Motors, a déclaré : « Pour moi, la Pride de cette année signifie être fier de nos collègues qui marchent dans Manchester avec leurs proches, sans avoir peur d’être eux-mêmes. Nous voulons que Bentley soit un espace sûr où chacun se sente à l’aise dans son identité, et nous, en tant que réseau BeProud, en sommes un élément clé. »

