Thule Sidehill – Un nouveau store plus astucieux pour vans (VW California)

A l’occasion du Caravan Salon 2023 à Düsseldorf, Thule a dévoilé une nouveauté très intéressante pour les propriétaires de fourgons compacts (vans) : un auvent manuel compact, léger et astucieux. Le Thule Sidehill a d’ailleurs été retenu par Volkswagen pour équiper son futur T7 California.

Un auvent à bras articulé compact pour tous les fourgons compacts

Ayant acquis une forte expérience dans les stores à bras articulé, Thule a amélioré son concept en le rendant encore plus abouti et efficace. Le marché de la van life est en plein boom et les fourgons compacts sont très à la mode. Alors que les stores des différents fabricants sont assez similaires, Thule a souhaité offrir une version plus compacte, avec des modèles mesurant de 2,60 m à 3 m de long et adaptés à divers véhicules.

Un autre point fort est sa taille réduite permettant à certains vans bas comme les VW T6, T6.1, T7 de ne pas dépasser la limite des 2 m de haut afin d’offrir la possibilité de se garer à l’intérieur des bâtiments ou dans les garages.

Manivelle intégrée

Le store Thule Sidehill contient un compartiment verrouillable par clé et intégré dans le tube enrouleur. Il permet d’y ranger la manivelle pliable. Cette innovation permet de ne plus trouver un espace pour la ranger à l’intérieur du véhicule et à perdre du temps pour la récupérer.

Dès le fourgon installé sur son emplacement, il suffit d’enlever le cache sur le côté droit du store, déverrouiller la manivelle avec la clé et tirer la manivelle pour la sortir de son logement.

La manivelle articulée en 3 parties se fixe ensuite dans le logement prévu afin de dérouler le store ou de l’enrouler. Pour le rangement, la manipulation se fait en sens inverse.

S’installe avec un adaptateur fixe ou amovible

Contrairement aux autres auvents, Thule propose dorénavant la possibilité d’ôter cet accessoire selon ses besoins et ses envies. En effet deux possibilités sont offertes : laisser en permanence de store via des adaptateurs fixes, soit pouvoir le retirer via des adaptateurs amovibles.

Dans ce deuxième cas, Thule propose ces accessoires pour certains véhicules comme les VW T6 et T6.1 California.

Grâce à l’adaptateur supplémentaire, l’auvent est facile à mettre et à retirer via deux personnes. Un système de verrouillage par clé permet d’éviter de se le faire voler. Pour le retirer, le déverrouillage par clé est nécessaire puis il suffit d’appuyer sur un bouton de chaque côté pour libérer le store. L’installation se fait en sens inverse.

Le store peut être positionné à gauche et à droite du véhicule.

Avis

Face à la popularité croissante de la van life, Thule surfe sur cette grosse vague en proposant une gamme de produits intelligemment conçus pour satisfaire les propriétaires de camping-cars.

Le nouveau auvent Thule Sidehill offre 3 avantages : compact, facile d’utilisation, amovible.

Comptez entre 800 et 1 000 euros pour le prix de ce nouveau store.

Photos : 4Legend.com