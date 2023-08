Un VW Amarok PanAmericana en version pick-up aménagé avec tente de toit et hardtop

Volkswagen dévoile l’Amarok PanAmericana dans une version préparée par l’équipementier Genesis Import. Ce modèle aménagé, idéal pour les longues distances, est doté notamment d’une tente de toit, d’un auvent inclinable à 270° et d’un toit rigide Alu-Cab.

La société Genesis Import GmbH – basée à Schwarzach (Bavière – Allemagne) – a assuré l’aménagement du pick-up premium de Volkswagen à partir d’une version Amarok PanAmericana noire à transmission intégrale avec blocage de différentiel sur l’essieu arrière. Le modèle est équipé d’un V6 TDI de 3,0 l développant 240 ch (177 kW) et 600 Nm de couple maximal. Le véhicule tout-terrain est notamment équipé d’un toit rigide Alu-Cab, d’une tente de toit et d’un auvent inclinable à 270°.

Les modifications apportées au châssis ainsi que la monte de pneumatiques BF Goodrich AT avec jantes et enjoliveurs Delta font partie de l’équipement, tout comme l’éclairage à LED supplémentaire sur le toit ainsi que les projecteurs additionnels à l’avant, idéaux notamment pour des voyages en Scandinavie. Le nouveau modèle est ainsi parfaitement adapté pour partir à l’aventure hors des sentiers battus ou bien en simple week-end en pleine nature à proximité de chez soi.

Le design du VW Amarok PanAmericana répond clairement à une volonté d’affirmation de sa personnalité : le pick-up est en effet doté de feux matriciels à LED IQ.Light, de feux arrière à LED, d’un pare-chocs avant de la même teinte que la carrosserie ainsi que de sièges avant (conducteur et passager) à réglage électrique dix positions. La dotation du nouveau modèle comprend également un système d’infodivertissement et de navigation avec écran tactile couleur de 30,5 cm (12 pouces) ainsi qu’une sellerie cuir pour les sièges et les surfaces de revêtement de l’habitacle.

Photos : Volkswagen