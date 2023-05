Bentley Speed Edition 12 – Des modèles W12 en série limitée

Afin de célébrer le remarquable moteur W12 qui propulse la marque et ses modèles phares depuis 2003, Bentley a créé l’édition limitée Speed Edition 12. Alimentés par le moteur 12 cylindres le plus populaire de l’époque moderne, les modèles Speed Edition 12 rendent un merveilleux hommage à cet incroyable exploit d’ingénierie.

Basé sur les versions Speed du Bentayga, de la Flying Spur, de la Continental GT et de la Continental GT Convertible, le modèle Edition 12 comprend de nombreux éléments de design uniques. Ils incluent des badges Edition 12, une plaque de moteur numérotée, des broderies Edition 12, des surpiqûres contrastées en dégradé sur les sièges et une planche de bord Grand Black décorée d’une gravure représentant la séquence d’allumage du moteur et d’un badge Edition 12.

Seuls 120 exemplaires seront produits pour chaque modèle. La Speed Edition 12 restera ainsi un hommage rare et prisé à un moteur ayant propulsé la marque et ses voitures vers le succès pendant deux décennies.

Le moteur W12 de Bentley

En 2003, le moteur W12 de Bentley annonçait une ère nouvelle pour l’entreprise en étant le groupe motopropulseur du premier nouveau modèle lancé sous la direction de Volkswagen Group, la Continental GT. L’agencement en W unique du moteur W12 biturbo de 6,0 litres lui permet d’être 24% plus court qu’un V12 équivalent, sans jamais compromettre la puissance, l’efficacité ou le raffinement. Depuis, grâce à une évolution continue, sa puissance a augmenté de 37%, son couple de 54% et ses émissions ont été réduites de 25%. Dans les modèles Speed Edition 12, le W12 produit désormais jusqu’à 659 ch à 5 000- 6 000 tr/min, tandis que la célèbre vague de couple de Bentley monte à 900 Nm dès 1 500 tr/min et se maintient jusqu’à 5 000 tr/min.

Extérieur : sobriété et distinction

Les détails extérieurs des modèles Speed Edition 12 sont discrets et soigneusement sélectionnés, ce qui les rendent immédiatement reconnaissables aux yeux des connaisseurs. Les étriers de frein argentés, qui ne sont disponibles sur aucun autre modèle Bentley, font partie de ces détails exclusifs

Sur les modèles Continental GT et Convertible, des badges Speed Edition 12 sont présents sur l’aile avant, tandis que sur le Bentayga et la Flying Spur, ils ornent la section arrière aux côtés du badge Speed actuel. Sous le capot, une plaque Edition 12 numérotée apparaît fièrement sur le couvercle du moteur. Les chromes extérieurs de la spécification Blackline, des jantes en alliage Speed peintes en noir de 22” et des cache-moyeux autostabilisateurs complètent les détails extérieurs. Une nouvelle peinture Opalite est disponible en option. Ce gris-vert clair intègre un discret effet cuivré qui brille au soleil.

Intérieur : un chef-d’œuvre de savoir-faire artisanal

L’éclairage d’accueil Edition 12 et les plaques de marchepied illuminées accueillent le conducteur et les passagers dans un intérieur fait à la main sur mesure. Tous les modèles Edition 12 sont disponibles avec les schémas de couleur Speed de Bentley. Le coloris principal, le noir Beluga, peut être choisi comme l’unique couleur de garniture ou assorti du bleu Brunel, du rouge Cricketball, de Linen ou d’Orange. Dans tous les cas, le placage sera l’ultra-brillant Grand Black.

Cette édition limitée comprend des détails exclusifs, dont des sièges ornés du passepoil argenté Mulliner et une inscription Edition 12 brodée.

La partie supérieure des sièges est capitonnée et les surpiqûres contrastées sont dégradées en trois couleurs : Anthracite, Porpoise et Stratos. Les panneaux de portières capitonnés affichent des surpiqûres contrastées.

Les ouïes d’aération en jeux d’orgues sont également exclusives et intègrent le chiffre « 12 » usiné. Autre détail sublime, la planche de bord Grand Black face au passager du siège avant est gravé de la séquence d’allumage du moteur W12 et d’un badge incrusté Speed Edition 12.

Bloc moteur W12 miniature commémoratif à l’échelle 15%

Les clients recevront un modèle réduit à l’échelle 15% du bloc moteur W12 Bentley, objet de collection commémoratif à poser sur un bureau, dans une vitrine ou sur une étagère. Les moteurs W12 miniatures sont coulés à partir de l’aluminium d’un authentique bloc moteur W12 et seront le souvenir intemporel de l’un des moteurs les plus importants et puissants de Ben

Photos : Bentley