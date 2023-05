Livre « Audi at Le Mans » – La success story d’Audi aux 24 Heures du Mans – Delius Klasing

Delius Klasing en collaboration avec Audi Tradition a sorti au printemps 2023 un livre très attendu sur l’histoire de la marque aux quatre anneaux aux 24 Heures du Mans, de 1999 à 2016 : « Audi at Le Mans » en anglais et « Audi at Le Mans ».

Une livre très complet et inédit

Après Porsche, Audi est la marque automobile la plus titrée dans l’histoire des 24 Heures du Mans avec 13 victoires en 18 ans. Coïncidant avec le centenaire de cette course d’endurance devenue mythique, Audi Tradition a publié un livre via l’éditeur allemand Delius Klasing afin de relater l’histoire complète de son engagement en endurance sur le circuit manceau et en WEC.

Comportant 320 pages et plus de 600 photos dont certaines n’ayant jamais été publiées auparavant, le livre Audi at Le Mans (en anglais) / Audi in Le Mans (en allemand) relate le palmarès de la marque aux quatre anneaux dans cette course riche en traditions.

Le livre débute sur le sport automobile et notamment sur certains faits d’armes au Mans, notamment de Porsche et de Bentley ayant marqué l’histoire de cette course. Après le feu vert pour une participation aux 24 Heures du Mans, des prototypes ont été créés et se dévoilent de manière inédite dans ce livre.

L’engagement d’Audi dans cette course d’endurance a débuté en 1999 avec 4 voitures : 2 coupés (R8 Coupé) et 2 roadsters (R8R) dont la numéro 7 a terminé sur la 3ème marche podium. La suite, on la connaît : de nombreuses victoires et podiums grâce à différentes versions de voitures de course et notamment des modèles diesel TDI et hybrides ayant marqué l’histoire de la course.

De nombreux chapitres sont consacrés à chaque course avec de nombreuses photos d’illustration, des palmarès des anecdotes, … Les différentes étapes technologiques sont aussi abordées permettant de bien comprendre comment Audi est passé d’un « simple » moteur essence à l’injection directe essence (FSI), à la motorisation diesel (premier constructeur à engager une telle motorisation et à gagner les 24 Heures du Mans avec) et en terminant à un moteur diesel hybride avant son retrait en 2016.

Les caractéristiques complètes des différents véhicules y sont détaillés tout comme la présentation des équipes privées ayant engagé des voitures tout comme l’épisode Bentley avec sa victoire dont la voiture reposait sur une Audi R8.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de vivre ses nombreuses années et même d’y être présent, ce livre permet de se découvrir l’ère du prototype de la voiture de course LMP1. Les auteurs – Lars Krone et Alexander von Wegner, impliqués dans le sport automobile depuis plusieurs décennies – ont travaillé plusieurs années pour l’équipe de relations publiques d’Audi au Mans et ont assisté personnellement à d’innombrables courses.

S’inspirant de leurs propres expériences, ils emmènent les lecteurs dans un voyage passionnant à travers les défis extrêmes que cette course classique pose à l’homme et à la machine.

Les différents pilotes y sont aussi mis en avant avec brio. Le livre présente également différentes courses du championnat WEC auquel participait Audi. A la fin du livre, les auteurs ont eu la bonne idée de présenter la voiture qui devait remplacer l’Audi R18 TDI hybride et qui n’est resté qu’à un stade prototype.

Avis

En cette année du centenaire des 24 Heures du Mans, Delius Klasing publie un livre très attendu sur la passionnante histoire d’Audi aux 24 Heures du Mans, de ses débuts avec la création de divers prototypes parfois présentés en exclusivité à la fin difficile face à la domination de Porsche en endurance en passant par des duels passionnants avec Peugeot.

L’histoire a débuté en 1999 avec un premier podium et s’est terminé en 2016 avec 13 victoires au général et une évolution technologique impressionnante. Un an après sa première participation, la marque aux quatre anneaux a remporté sa première victoire au classement général et puis notamment un triplé légendaire.

L’entreprise basée à Ingolstadt a été à la hauteur de son slogan « Vorsprung durch Technik » : les modèles Audi rapides et fiables ont surpassé leurs concurrents.

A l’occasion du 100e anniversaire de la mythique course de 24 heures, le livre « Audi in Le Mans » entreprend un rapide voyage dans le passé. Un morceau de l’histoire d’Audi est raconté d’une manière complètement nouvelle et captivante avec des images impressionnantes et de nombreuses informations de fond provenant des archives de l’usine.

Vous pouvez vous le procurer sur amazon à ce lien :



Caractéristiques

320 pages

603 photos

Dimensions : 27,8 x 29,7 x 3,2 cm

Langues : anglais ou allemand

Publication : Avril 2023

Auteurs : Lars Krone et Alexander von Wegner

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-12653-5 (anglais) / 978-3-667-12652-8 (allemand)

Prix : 59 euros

Photos : 4Legend.com